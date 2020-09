Woody Allen y las acusaciones de abuso sexual: una línea de tiempo

Un reportaje de The New York Times cifra el inicio de la historia del binomio Allen-Farrow en la década del 70 y desmenuza varios eventos importantes en las vidas de Woody Allen, su ex pareja Mia Farrow y sus hijas Dylan Farrow y Soon-Yi Previn, actual esposa del cineasta.

El 16 de septiembre de 2018, Vulture publicó una extensa entrevista con Previn, donde comenta su relación con Allen, quien comenzó a salir con su madre, Mia Farrow, cuando ella era apenas una niña.

Finalmente, la pareja oficializó su relación amorosa en 1991 cuando Soon-Yi cumplió los 21 años.

A principios de 2019, Woody Allen enfrentó nuevas críticas, incluso de algunos actores de sus películas, sobre las acusaciones de otra de sus hijas adoptadas, Dylan Farrow, a quien habría abusado en 1992 cuando la menor tenía 7 años.

En Culto enumeramos los hitos del caso Allen-Farrow para ampliar el debate si se puede —o se debe— separar al artista de su obra.

1977

La actriz estadounidense Mia Farrow y su esposo, el pianista y director de orquesta alemán André Previn, adoptan a una niña coreana, de nombre Soon-Yi Previn, que se cree que tiene alrededor de 7 años.

1979

El cineasta estadounidense Woody Allen y Mia Farrow son presentados en Elaine's, el restorán de Manhattan. Al poco tiempo comienzan una relación sentimental.

1982

Se estrena la primera película de la pareja, que lleva por título Comedia sexual de una noche de verano. Juntos colaboran en 12 películas más, incluyendo La rosa púrpura del Cairo (1985) y Hannah y sus hermanas (1986).

1985

Mia Farrow adopta a una niña, a la que llama Dylan Farrow, quien nació en Texas.

1987

Mia Farrow y Woody Allen tienen un hijo, llamado Ronan Farrow. En 2013, Farrow sugiere en una entrevista con Vanity Fair que Frank Sinatra pudo haber sido el verdadero padre.

Diciembre de 1991

Woody Allen adopta a Dylan Farrow y Moses Farrow, uno de los hijos de Mia Farrow, a quien ella adoptó previamente en 1980. Allen, de 56 años, comienza por entonces un romance con la hija de 21 años de Farrow, Soon-Yi Previn.

13 de enero de 1992

Farrow descubre fotografías con desnudos de Soon-Yi Previn en el departamento de Woody Allen. Más tarde el director declarará ante un tribunal que pensó que el asunto se mantendría en secreto.

1 de agosto de 1992

Con la relación consumada entre Allen y Previn, Farrow pide ayuda a Susan Coates, una psicóloga que había tratado a la familia. En la llamada la actriz le describe a Allen como "satánico y malvado" y suplica que "encuentre una manera de detenerlo".

4 de agosto de 1992

Según el testimonio de Dylan Farrow, Woody Allen la abusó ese día, tocando sus genitales. Dylan detalló su acusación en This Morning de CBS: "Él se sentó detrás mío, en la entrada, y cuando estaba jugando con el tren abusó sexualmente de mí... Como la niña de siete años que era, hubiera dicho que tocó mis partes privadas y eso fue lo que dije. Ahora, con 32 años, diría que tocó mis labios vaginales y mi vulva con sus dedos".

5 de agosto de 1992

Casey Pascal, amiga de Mia Farrow, le comentó a la actriz que la niñera de Dylan le dijo haber visto a Woody Allen en una posición con la menor que parecía inapropiada. Según la revista Vanity Fair, Farrow le preguntó a Dylan de inmediato y ella confirmó lo ocurrido.

Farrow llamó a la Dra. Coates, la psicóloga, y le dijo que Dylan se ha quejado de que Allen abusó de ella. Una pregunta importante que luego se consideró en el tribunal fue si Farrow había entrenado a su hija durante este período. De acuerdo con el testimonio posterior de la Dra. Coates, le sorprendió la calma de Farrow durante la llamada, a diferencia de su estado de agitación en la llamada del 1 de agosto.

13 de agosto de 1992

Woody Allen demanda a Mia Farrow en la corte del estado de Nueva York por la custodia de Ronan, Dylan y Moses Farrow.

17 de agosto de 1992

Woody Allen publica una declaración que confirma su relación con Soon-Yi Previn, diciendo que su romance es "real y felizmente cierto". El mismo día, la Policía del Estado de Connecticut anuncia que investiga a Allen. El foco: las acusaciones de abuso contra Dylan Farrow.

18 de agosto de 1992

Woody Allen realiza una aparición pública para decir que está "triste" por las acusaciones de abuso infantil en su contra y las califica de "falsas" e "indignantes".

Noviembre de 1992

Vanity Fair publica "Mia's Story", un extenso reportaje sobre Mia Farrow, su familia, las acusaciones de abuso y su historial con Woody Allen.

22 de noviembre de 1992

Woody Allen habla en el programa 60 minutes y se defiende de las acusaciones.

18 de marzo de 1993

Luego de un informe elaborado durante siete meses por un equipo de especialistas en abuso infantil del hospital de Yale-New Haven, los abogados de Woody Allen declararon que fue absuelto de la acusación de abuso sexual a Dylan Farrow.

El equipo legal de Mia Farrow consideró el informe "incompleto e inexacto". La investigación, originalmente encargada por la policía de Connecticut, nunca fue publicada oficialmente, pero los medios informaron sobre algunos de sus contenidos.

19 de marzo de 1993

Comienza el juicio por la custodia de los hijos del matrimonio Allen-Farrow. Woody Allen sube al estrado para describir el término de su relación con Mia Farrow. Dijo que Farrow lo amenazó en llamados telefónicos y que se enfureció frente a los niños cuando ambos rompieron destruyendo algunas imágenes de ambos.

25 de marzo de 1993

En su declaración, Mia Farrow entró en detalles sobre lo que Dylan le contó el verano anterior. Dijo que le preocupaba que Allen tuviera una atracción sexual con Dylan desde que ella tenía 2 años.

29 de marzo de 1993

La Dra. Coates testifica que le dijo a Woody Allen que temía por su seguridad debido a las amenazas de Mia Farrow. Asegura que consideró que la relación entre Allen y Dylan Farrow era "inapropiadamente intensa", pero no sexual. Al día siguiente, el abogado de Mia Farrow describió a la Dra. Coates como "hipnotizada" por Allen.

27 de abril de 1993

Un psiquiatra infantil testifica asegurando que el informe del hospital Yale-New Haven tiene "fallas serias".

3 de mayo de 1993

Una declaración jurada del Dr. John M. Leventhal, el médico que encabezó el equipo de Yale-New Haven, fue informada al gran público con la teoría de que Dylan Farrow era emocionalmente inestable y que habría sido entrenada por Mia Farrow para acusar a Woody Allen. El equipo de Yale-New Haven entrevistó a Dylan nueve veces y dijo que la menor cambió los detalles a lo largo de las entrevistas. El Dr. Leventhal dijo en su declaración que la había entrevistado, pero Vanity Fair informó años después que no lo hizo.

7 de junio de 1993

Woody Allen pierde la batalla por la custodia de los menores. El juez interino Elliott Wilk de la Corte Suprema del Estado dijo que Allen es "poco confiable, insensible y ensimismado". Prohíbe además las visitas de Allen a Dylan Farrow.

24 de septiembre de 1993

Frank Maco, un abogado del estado en Connecticut, anuncia que si bien tiene la "causa probable" para procesar a Woody Allen, se niega a presentar cargos para evitarle a Dylan Farrow el trauma de un juicio. Maco cree que Dylan ha sido abusada.

Enero de 1994

Woody Allen presenta una apelación por la custodia de sus hijos.

12 de mayo de 1994

La corte de Nueva York niega la apelación de Allen.

23 de diciembre de 1997

Woody Allen se casa con Soon-Yi Previn.

Woody Allen y Soon Yi Previn en 1997. Foto: Ron Galella / WireImage.[/caption]

24 de junio de 2001

Woody Allen concede una larga entrevista a Walter Isaacson de la revista Time, en donde relata su relación con Soon-Yi: "El corazón quiere lo que quiere", dice, y nuevamente niega las acusaciones de Dylan y Mia Farrow.

17 de junio de 2012

Después de años de escasa cobertura al caso Allen-Farrow, Ronan Farrow publica en Twitter: "Feliz día del padre, o como lo llaman en mi familia, feliz día de mi cuñado".

Noviembre de 2013

Dylan Farrow habla por primera vez en entrevista con Vanity Fair. Tiene 28 años y describe haber recibido súplicas de Woody Allen desde que tenía 18 años. Sobre el supuesto abuso de Allen, dice: "Hay muchas cosas que no recuerdo, pero lo que sucedió en el ático sí. Recuerdo lo que llevaba puesto y lo que no estaba usando".

12 de enero de 2014

Cuando Allen recibió un premio a su trayectoria en los Globos de Oro, que Diane Keaton aceptó en su nombre, Ronan Farrow publicó en Twitter: "Me perdí el tributo a Woody Allen. ¿Habrán puesto, antes o después de Annie Hall, la parte donde una mujer confirmó públicamente que fue abusada a los 7 años de edad?".

1 de febrero de 2014

Dylan Farrow escribe una carta abierta donde relata su historia en detalle, publicada a través del columnista del Times, Nicholas Kristof.

4 de febrero de 2014

Luego de la carta, Mia Farrow publica en Twitter: "Amo a mi hija y siempre la protegeré. Muchos insultos serán dirigidos hacia mí. Pero esto no es sobre mí, es sobre su verdad".

5 de febrero de 2014

En respuesta a la carta abierta de Dylan, Moses Farrow defendió a Woody Allen en una entrevista publicada por People. Dijo que Mia Farrow entrenó a los niños para que odiaran a Allen. Asegura que Dylan nunca fue abusada y que Farrow era una tirana.

7 de febrero de 2014

Woody Allen, a través de la sección de Opinión de The Times, niega nuevamente las acusaciones.

2014

Diane Keaton y Alec Baldwin, dos amigos y estrellas de las películas de Woody Allen, lo defienden públicamente frente a las acusaciones de Dylan Farrow. Cate Blanchett, protagonista de Blue Jasmine de Allen, es más prudente y dice que espera que Allen y la familia "encuentren algún tipo de solución y paz". Lena Dunham dice que Dylan es "valiente" e insta a la gente a leer su carta abierta.

11 de mayo de 2016

En una columna de The Hollywood Reporter, Ronan Farrow escribe sobre las dificultades a las que se enfrentó Dylan Farrow para publicar su historia y dice que cree en su versión.

11 de julio de 2017

Dos feministas en topless del colectivo Femen interrumpen un concierto de Woody Allen y la New Orleans Jazz Band en Alemania con la consigna: "La violencia contra la mujer no puede ser ignorada, ni excusada, incluso cuando el acusado se llama Woody Allen".

Septiembre de 2017

Un libro sobre la carrera cinematográfica de Woody Allen presenta una entrevista con Moses, quien explica en detalle su versión de que Mia Farrow entrenó a Dylan para acusar a Allen de abuso. También calificó a Mia Farrow de abusiva. El autor del libro es un amigo de Allen, Eric Lax.

Octubre de 2017

The New York Times, y luego Ronan Farrow en The New Yorker, publican historias sobre acoso sexual, abuso y denuncias de violación contra Harvey Weinstein.

Woody Allen dice que se siente "triste por Harvey" y advierte sobre "una cacería de brujas". Más tarde llama a Weinstein "un hombre triste y enfermo".

Kate Winslet, la estrella de la última película de Woody Allen, Wonder Wheel, se molesta cuando le preguntan sobre las acusaciones contra el director: "Es una discusión compleja. Prefiero respetuosamente no ser parte hoy". Griffin Newman, actor de la próxima película de Allen,A Rainy Day in New York, se lamenta por haber trabajado con él y se compromete a donar su salario a una organización que lucha contra la violencia sexual.

Noviembre de 2017

La actriz Ellen Page dice que trabajar con Woody Allen en la película To Rome With Love es "el mayor retroceso" de su carrera y expresa simpatía por las mujeres y los menores de edad que han sufrido abuso sexual.

7 de diciembre de 2017

Dylan Farrow publica un artículo de opinión en Los Angeles Times con el título: "¿Por qué la revolución #MeToo ha perdonado a Woody Allen?".

Enero de 2018

Colin Firth y Greta Gerwig dicen que no volverán a trabajar con Woody Allen. Mira Sorvino, quien ganó un Oscar por Mighty Aphrodite de Allen, lo reprende y expresa su apoyo a Dylan Farrow. Rebecca Hall y Timothée Chalamet, dos actores de A Rainy Day in Nueva York, también lo critican y donan sus salarios de la película a la caridad. Kate Winslet, en alusión a Allen, dice que "se lamenta amargamente por las malas decisiones y trabajar con personas con las que desearía no haberlo hecho".

Enero de 2018

Richard Morgan publica un reportaje en The Washington Post luego de revisar 56 cajas con guiones, cuentos y reflexiones de Woody Allen conservadas en la Universidad de Princeton. Según el periodista, "Allen está obsesionado con las adolescentes". En el borrador de The Kugelmass Episode (1977) —un adelanto de A Rainy Day in New York—, Allen retrata a un hombre de 45 años, fascinado por "las alumnas" de 18 años de un instituto de Nueva York. "Al lado de uno de los diálogos de este personaje, Allen apunta, y luego borra, 'c'est moi' (soy yo)", señaló Morgan. "No hay nada criminal en la fijación de un hombre de 82 años con los 18 y no es tan malo como 'sacarse el pene de repente'. Pero es profunda y anacrónicamente burdo (…) Vive, piensa y crea al igual que lo hacía en los 70, hace casi medio siglo", concluyó.

18 de enero de 2018

This Morning de CBS emite la primera entrevista televisiva de Dylan Farrow, donde relata sus acusaciones. Nuevamente Woody Allen las niega.

26 de febrero de 2018

El actor Peter Sarsgaard, en entrevista con Chuck Todd para MTP Daily, dijo que no haría otra película con Woody Allen. En cuanto a Jeff Daniels, a quien también se le preguntó si volvería a trabajar con Allen, dijo: "Siempre será un gran cineasta estadounidense y yo tuve que trabajar con él a la edad de 30 años y eso me cambió la vida". Daniels agregó: "Le creo a Dylan Farrow. Entonces, ¿debería hacer otra película con Woody? Sería difícil rechazarlo... debido a The purple rose of Cairo".

4 de junio de 2018

En entrevista con el programa argentino Periodismo para todos, Woody Allen volvió a negar haber abusado de Dylan Farrow y señaló: "Yo debería ser la cara de los afiches del #MeToo".

16 de septiembre de 2018

La revista New York publicó una larga entrevista con Soon-Yi Previn en la que acusa a Farrow de criarla cruelmente. También defendió a Allen, quien participa en algunas partes de la conversación. (Sobre los rumores que rodean la paternidad de Ronan Farrow, Allen dijo: "En mi opinión, él es mi hijo. Creo que sí, pero no apostaría mi vida en ello").

Dylan Farrow tuiteó una respuesta donde, entre otras cosas, criticó a la autora de la entrevista, Daphne Merkin. "Ha escrito sobre su amistad y enamoramiento con Woody Allen", señaló Dylan. "La idea de dejar que el amigo de un presunto depredador escriba un artículo unilateral atacando la credibilidad de su víctima es repudiable".

Octubre de 2018

Hablando en el Festival de Cine de Lyon, Francia, el actor Javier Bardem, quien protagonizó Vicky Cristina Barcelona, dijo que Woody Allen es un "genio" y que volverá a trabajar con él. "Si la situación legal cambia, entonces cambiaría de opinión", añadió. "Pero por ahora no estoy de acuerdo con el linchamiento público que ha estado recibiendo".

16 de noviembre de 2018

The Times publica una entrevista con el actor Jude Law, quien trabajó con Woody Allen en A Rainy Day in Nueva York. Allí señala que la censura de la película por parte del distribuidor, Amazon Studios, fue una "vergüenza terrible".

Cuando se le preguntó acerca de las acusaciones de abuso sexual contra Woody Allen, Law dijo que no quería involucrarse en la discusión: "Simplemente no creo que esté a lugar mi comentario, y es una situación demasiado delicada. Siento que ya se ha dicho bastante al respecto. Es un asunto privado".

Febrero de 2019

Woody Allen demandó a Amazon por cancelar un acuerdo de distribución por US$68 millones (Amazon se retiró del acuerdo cuando las acusaciones de Dylan Farrow volvieron a ser el foco contra Allen). Semanas más tarde, The Times informó que Allen está filmando una nueva película en España, respaldado por el conglomerado barcelonés Mediapro.

Cuando se le preguntó por qué trabajaban con Woody Allen luego del retiro de Amazon, Mediapro dijo en una declaración: “Tenemos una relación de 10 años con el Sr. Allen y, como todos los proyectos que producimos, juzgamos al creador por su trabajo”.