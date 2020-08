Robert Plant y Jimmy Page en Sausalito: la desconocida historia de Led Zeppelin en Chile

La historia transitaba por la mitad de la década del '90. En un mundo musical que estaba dominado por Radiohead, Rage Against the Machine y Oasis, dos leyendas irrumpían nuevamente en escena. Robert Plant y Jimmy Page, conocidos por ser parte de Led Zeppelin, se habían reunido en abril de 1994 para volver a tocar juntos en público en Inglaterra.

El resultado los llevó meses después a girar por el mundo, realizando más de 200 presentaciones en un periodo de cinco años.

Ahí, el dedo en el calendario nos sitúa en enero de 1996, mes donde el dúo realizó cuatro shows en Sudamérica, de los cuales hubo dos en Brasil, uno en Argentina y el otro en Chile, siendo en este último presentados como "Led Zeppelin, la evolución".

Los locales de Feria del Disco en Santiago, por un lado, y la disquería Gaponov y la tienda de instrumentos musicales Casa Amarilla en Viña del Mar, por otro, sirvieron de puntos de venta de entradas para el show, el cual fue agendado para el 23 de enero en el Estadio Sausalito, en Viña del Mar. En aquella época, los tickets más baratos tenían un valor de $3 mil, mientras los más costosos tenían un precio de $16 mil. De acuerdo al portal Dinero en el tiempo, el valor actual de esos boletos rondaría desde los $6600 a los $35 mil, aproximadamente.

"Al final de la gira nos casamos"

21 de enero, 16:00 horas. Era un caluroso domingo, según reporta la prensa de la época. En aquel día, Plant y Page realizaron la conferencia de prensa para repasar el show. Mientras el cantante bostezó e ironizó durante las preguntas de los periodistas, Page fue más correcto y respondió "lo necesario".

Al ser consultados sobre la presentación que se realizaba en los afiches promocionales con la leyenda "Led Zeppelin, la evolución", Robert Plant tomó un tono más serio y respondió. "Hay muchas cosas que no sabemos y que vamos conociendo minuto a minuto durante nuestra gira. Pero no sabíamos que éramos Led Zeppelin. Esos son temas de las empresas auspiciadoras; lo que no sé es por qué no nos auspicia una empresa de condones, que sería más idóneo con nuestro estilo. Esto es sólo para vender cinco entradas o cinco bebidas más", aseguró el vocalista, mientras Page complementó afirmando que en los inicios de Led Zeppelin los presentaban como The Yardbirds.

En aquel momento también les preguntaron sobre los supuestos mensajes satánicos que tiene "Stairway to heaven".

“Es bastante triste que si uno trata de hacer una obra de arte, algunos grupos cristianos se pasen el tiempo masturbándose, poniéndose al revés y al derecho, al derecho y al revés, todas las canciones”, respondió el dúo.

The Black Crowes y el accidente que retrasó todo

Fernando Ramírez, ahora de 48 años, fue uno de tantos fanáticos que asistió al show de aquel martes 23 de enero. Antes de hablar con nosotros, manda vía WhatsApp una foto de su brazo, el cual tiene distintos tatuajes en alusión a Led Zeppelin.

Los tatuajes de Fernando Ramírez que demuestran su pasión por Led Zeppelin

Ese día de 1996 estaba junto a su novia y a una pareja de amigos. Todos viajaron temprano ese día desde Santiago en automóvil, para aprovechar la mañana en la playa -donde había mucho seguidor de la banda- y luego ir rumbo al Estadio Sausalito. $3 mil le costó la entrada para ver a las leyendas del rock británico.

Aquella jornada estuvo marcada por un incendio forestal y un taco en Agua Santa en Viña del Mar, según reportó La Tercera al día siguiente. Además de ello, un gran contingente policial se desplegó para la ocasión.

Previo al show de Page y Plant se presentó The Black Crowes. Aquella presentación estuvo marcada por un gran sonido, pero también por pifias de parte del público que quería ver lo antes posible a los ex Led Zeppelin. Sin embargo, pasó algo imprevisto: cayó un generador eléctrico, hecho que cerró de manera abrupta el show de los teloneros y que, por lo mismo, atrasó considerablemente el plato principal de la jornada.

Sin embargo, los fanáticos no se desesperaron. "Toda espera es válida por Zeppelin. Fueron muchos años de espera", afirmó uno de ellos a Megavision (ahora Mega), mientras Fernando Ramírez destaca que poco importó el percance técnico, ya que "droga había muchísima, no estabas tan pendiente de qué había en el escenario" (ríe).

Rock and roll

23:15 de la noche, más de dos horas respecto de la hora que tenía el afiche promocional. 20 mil personas eran testigos del momento: tras una intro de una sección de cuerdas, comenzó a sonar "Immigrant Song" por parte de Jimmy Page y Robert Plant, en su primera y única presentación en Chile (años más tarde Plant vino en solitario).

"Fue una locura. Se te ponen los pelos de punta. Con Led Zeppelin estaba pegadísimo. Unos saltaban, la gente estaba vuelta loca, pero yo estuve tipo 'oh, la cagó'", cuenta Fernando, quien añade que durante el recital tocaron parte de "Break on through" de The Doors, momento en que "quedó la cagada".

Así, aquel martes la banda transitó por la mayoría de los éxitos que fueron conocidos.

“Heartbreaker”, “Since I’ve been loving you” y “Whole lotta love” marcaron la primera parte del espectáculo, que concluyó con “In the evening”, dando así paso a la primera pausa.

Robert Plant en Chile en 1996, durante su presentación junto a Jimmy Page en el Estadio Sausalito. Imagen: archivo de Copesa

Pese a que la prensa de la época hizo énfasis en que la amplificación del evento no fue de las mejores, Fernando asegura que pudo ver y escuchar sin problemas el concierto.

“Disfruté bien el show. No es cómo escucharlo como el Movistar Arena, pero sonó bien”, rememora.

Robert Plant (izquierda) y Jimmy Page (derecha), exintegrantes de Led Zeppelin, durante su presentación en Chile, realizada en el Estadio Sausalito el 23 de enero de 1996. Imágenes: archivo de Copesa

Ya de vuelta en el escenario, "Black Dog" se escuchó en el Sausalito, acompañada luego de la legendaria "Kashmir", canción que destaca por una particular afinación de la guitarra, y que tras concluir Robert Plant lanzó un "hey amigos, hasta la próxima".

Sin embargo, el dúo junto a los músicos que le acompañaban sumó un tema. "Rock and Roll" fue la última canción de la noche, cerrando una performance de casi dos horas de duración, que terminó después de la 1 AM.

Pese a ser la canción más emblemática de Led Zeppelin, no tocaron “Stairway to heaven”.

"Quienes pensaron que lo de ayer sería una noche de 'saurios' asentados en el remanso de la vida, se equivocaron. Si creyeron que sería solo un concierto acústico, se perdieron un encuentro increíble de rock y magia", aseguraba Gabriela Bade, periodista que redactó la crónica del show para La Tercera al día siguiente, añadiendo el jueves 25 de enero en otra nota relacionada que "Jimmy Page y Robert Plant dieron clase de madurez, de crecimiento musical y de que realmente merecen el lugar que la historia del rock consigna para este dúo".

Aquella presentación fue registrada por una radio nacional, audio que circula en algunos videos de YouTube como el siguiente.

¿Mereció el espectáculo un recinto de mayor convocatoria? “Uno igual siempre espera una cuestión más grande, pero en ese momento cuando dijeron ‘Led Zeppelin en Chile’ en el Sausalito, por mi lado a mí no me importó nada. Vino hasta acá y yo voy. Si iban a Antofagasta, yo iba a ir igual. Y yo creo que le pasó a muchos. No hubo reclamos de la gente que fue, lo que importaba era que vinieron”, asegura Fernando Ramírez.