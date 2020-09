El multinstrumentista Brian Jones en cinco canciones

“Something happened to me yesterday”

Una de las canciones que tal vez menos suena a los Stones. Cierra el álbum Between the buttons (1967), editado en los días frenéticos y lisérgicos del Swinging London. Por ello el diseño sonoro lo acerca a la estética del vodevil, es decir el de los números de comedias de principios de siglo, que otros grupos como los Kinks exploraron en trabajos como The Village Green Preservation Society (1968), o algunas piezas del Sgt.Pepper's de los Beatles. Por ello, lejos del R&B propio de sus primeros días, Brian Jones tuvo la oportunidad de lucir su habilidad con los bronces: grabó la trompeta, el saxofón (el primer instrumento que aprendió a tocar), la tuba y el trombón.

"19th Nervous Breakdown"

Habitualmente se asume que el autor de los riffs más conocidos de los Stones fue Keith Richards. Pero Jones, también tuvo cosas que decir al respecto. En esta canción la frase principal de guitarra fue compuesta por él, a inspiración evidente del estilo del bluesman estadounidense, Bo Diddley, uno de los tantos idolatrados por el quinteto; de hecho la progresión de acordes es la típica del blues. El tema, grabado durante las sesiones del disco Aftermath (1966), fue un éxito pues alcanzó el número 2 en UK y en EE.UU (el tranco arrollador de "These Boots Are Made for Walkin'", de Nancy Sinatra, le impidió conseguir el primer puesto). De todas formas, alcanzó para ser una de las tres canciones que el grupo interpretó en su participación en el show de Ed Sullivan el 13 de febrero de 1966 (las otras fueron "(I cant' get no) Satisfaction" y "As Tears go By"); era la primera vez que salían a color en la TV estadounidense.

"2000 Light Years From Home"

Fue en Their Satanic Majesties Request cuando el grupo decidió explorar en nuevas posibilidades sonoras. Grabado entre febrero y octubre de 1967, en días turbulentos para la banda. Coincidió con la ruptura con su productor habitual y mánager, Andrew Loog Oldham, a causa de sus crecientes líos con la justicia. De hecho, en el otoño de ese año, Jagger y Richards fueron arrestados por posesión de drogas. Ello, más el auge de la psicodelia llevaron a la agrupación a crear su disco más lejano a su sonido habitual, lo que fue aprovechado por Jones para expandir su paleta de posibilidades. En "2000 Light Years from Home", se puede oír al músico de melena rubia tocar el teclado mellotrón, el que le da el característico sonido ensoñador al tema (el mismo que los Beatles usaron para la famosa introducción de "Strawberry Fields Forever"). Y no solo eso. De su inspiración son los efectos de sonido, los tracks en reversa y el theremin que se oyen la grabación.

"Under my thumb"

Antes del giro psicodélico de Their Satanic Majesties Request, el conjunto comenzó a desarrollar sus inquietudes sonoras en Aftermath (1966). En ese sentido, Jones fue clave. Cada vez más aburrido de la guitarra, y de la preponderancia que ganaban Mick Jagger y Keith Richards en la música del quinteto, decidió buscar otras alternativas. Suya fue la idea de incorporar la marimba en el sencillo "Under my thumb", además de grabar en otros tracks instrumentos como el dulcémele, el koto japonés y el sitar para "Paint it, Black". A ello se sumó las líneas de bajo con fuzz, tocadas por Bill Wyman, lo que le daba a la música de los Stones una cierta sofisticación que continuarían en su era psicodélica.

"Dandelion"

Esta canción fue el lado B del sencillo "We love you" (1967), la canción que Jagger y Richards compusieron como una forma de agradecer a los fans su apoyo durante el período en que fueron arrestados (en la que Lennon y McCartney grabaron palmas y voces). Su sonoridad pop, efervescente y alegre, nos remontan a los días del verano del amor, las camisas floreadas de colores fuertes y las drogas lisérgicas. Por ello, el grupo buscaba un sonido diferente para el tema. Hasta que decidieron que lo mejor era incluir un solo de oboe. Brian Jones, como no, se hizo cargo del registro del instrumento de viento. No fue la única ocasión en que ejecutó algo similar, pues en "Ruby Tuesday" tocó la flauta dulce.

Bonus Track: "Paint it, Black"

Es cierto que apareció en marzo de 1966, apenas unos meses después de que los Beatles lanzaran su disco Rubber Soul, que incluye “Norwegian Wood”, el tema en que George Harrison introdujo el sitar en la música popular occidental (más allá que los Kinks imitaron su sonido en el sencillo “See my friends”). Pero “Paint it, Black” es seguro el primer tema que llegó al número uno en incluir el instrumento Indio. Justamente tras una conversación con el guitarrista de los de Liverpool, Jones decidió trabajar con el complejo cordófono oriental. Por entonces tomaba clases con Harihar Rao, quien fue uno de los discípulos del célebre maestro indio, Ravi Shankar (quien poco después le daría lecciones al Beatle). Un día, Rao apareció por el estudio con un sitar, y los Stones decidieron probarlo para ver si funcionaba. El resultado les encantó. Fue el tercer sencillo en lograr el primer lugar en EE.UU y sexto en UK.