Lateralus: la secuencia matemática detrás de la icónica canción de Tool

El pasado lunes 29 de julio la agrupación dirigida por Maynard James Keenan anunció la fecha de lanzamiento de su nuevo disco. Fear Inoculum, que oficialmente será lanzado el 30 de agosto, será su primer trabajo desde 10,000 Days (2006).

"Invincible" y "Descending" son las únicos dos temas que se han presentado hasta el momento —por primera vez en el festival Welcome To Rockville en mayo—, los cuales reflejan una producción "misteriosa, profunda y tribal", según comentó Tom Morello a Consequence of Sound después de haber presenciado el proceso de grabación.

Esta no sería la primera vez que el grupo sorprende con su material. Lateralus (2001) —el cual vendió más de 500.000 copias en Estados Unidos, según la empresa Nielsen Soundscan— se posicionó como uno de los más llamativos para los melómanos, quienes se vieron atraídos por su proceso de composición, una fórmula matemática que se aleja de los paradigmas tradicionales.

La canción con el mismo título, se basa en la secuencia de Fibonacci, una sucesión que comienza en 1 y 2, para que los siguientes números se vean definidos por la suma de los dos anteriores. De esta manera, la cantidad de sílabas que expresa Keenan se relaciona directamente con las métricas en las percusiones de Danny Carey.

La primera parte de la estrofa se basa en los números iniciales de la secuencia (1,2,3,5,8), para luego actuar en reversa y empezar el segundo verso con 13, 8, 5 y 3 sílabas respectivamente. Esta sucesión, descubierta por Leonardo Pisano (Fibonacci) y calificada por el matemático Luca Pacioli como "divina", está presente de manera gráfica y sostenida en elementos de la naturaleza y el cuerpo humano, por lo que su influencia ha sido vital en el desarrollo de distintas disciplinas artísticas.

El próximo álbum de Tool fue producido por Joe Barresi (quien ha trabajado con bandas como Melvins, Soundgarden, Nine Inch Nails, Queens of the Stone Age, entre otros) y masterizado por Bob Ludwig (Led Zeppelin, Jimi Hendrix, Nirvana), quien también participó en 10,000 Days, lo que lo califica como uno de los lanzamientos más esperados del año.