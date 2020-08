Get up, stand up: el grito de resistencia de Bob Marley y Peter Tosh

"Get up, stand up", con sus ciento noventa segundos en do menor, es —según la revista Rolling Stone— "la canción más potente de la historia sobre los derechos humanos".

Grabada en abril de 1973 en los Harry J Studios y en Island Studios de Kingston, el tema abre el último disco que firmaron Bob Marley y Peter Tosh junto a los Wailers.

Ambos músicos muchas veces tenían opiniones encontradas sobre la música de la banda jamaicana. Por ejemplo, sobre cuántas canciones de Tosh debían ir en cada disco. Pero "Get up, stand up", co-escrita por la dupla estrella de Jamaica, fue el caso de dos mentes pensando como una.

Bob Marley había viajado a Haití y resultó impactado como testigo de la miseria en el país caribeño, y Tosh estaba igualmente preocupado por la opresión, en particular en el mundo de la música. "Estoy haciendo algo", dice, "porque veo la explotación". El estribillo, directo como un cántico, se reforzaba con la base de los propios Wailers; a diferencia de su predecesor, Catch a fire, en el que usaban pistas grabadas por músicos americanos, Burnin' (1973) presentaba el sonido de los Wailers de manera pura, propulsado por el bajista Aston "Family Man" y su hermano, el baterista Carlton Barrett.

Según cuenta un reportaje de Rolling Stone, el grupo trabajó mucho para dar con la versión definitiva del disco. Sin embargo, "Get up, stand up" terminaría siendo uno de los highlights de Live!, de 1975, lo que le imprimió a esta canción una marca distintiva: el show en el que Marley le agregó el indeleble cántico "wo-yo-yo-yo".

En vivo, "Get up, stand up" frecuentemente destacaba en la triada batalladora de los conciertos de Marley de fines de los 70. Allí se dejaba oír seguida de "War" y "Exodus".

Desde entonces el tema ha sido reversionado por todo el mundo, desde el propio Tosh (en Equal rights, su disco solista de 1977) hasta Public Enemy, pasando por Bruce Springsteen y Rihanna.

En palabras de Chuck D: "'Get up, stand up' es un grito de guerra por la supervivencia".