Qué ver en Disney+, acá una selección

The Mandalorian (2019)

Cronológicamente se ambienta tras la caída del Imperio (El regreso del Jedi) y la aparición de la Primera Orden (El despertar de la fuerza), y cuenta la historia de un mandaloriano (Pedro Pascal). El pistolero solitario, realiza distintas misiones en los confines del universo, donde la ley de la Nueva República no rige.

La serie es una de las nuevas historias de Star Wars bajo el mandato de Disney.

The Imagineering Story (2019)

La serie documental de 6 episodios, da cuenta de los logros históricos, los actuales y los proyectos futuros de la empresa fundada por Walt Disney en 1923. Además de las producciones cinematográficas y televisivas, recorre los parques temáticos en el mundo. Originalmente fue pensado como un documental de 90 minutos, pero finalmente se editó en episodios de 1 hora de duración.

High School Musical: el musical: la serie (2019)

Basado en la trilogía High School Musical protagonizada por Zac Efron, Vanessa Hudgens, Ashley Tisdale y Lucas Gabreel; un grupo de estudiantes de East High decide hacer un musical sobre la historia de sus ex compañeros ya egresados. Al igual que en las cintas, habrá drama tanto sobre como bajo el escenario.

SparkShorts (2018-presente)

Pixar Animation desarrolló un programa en el que desafiaban a su equipo de trabajo a desarrollar cortos animados en seis meses o menos, con un presupuesto limitado. Bajo el nombre SparkShorts, son tres los cortometrajes publicados en el canal de YouTube de Pixar: Purl, Smash and grab y Kitbull.

Gravity Falls (2012-16)

Los hermanos Mabel y Dipper son enviados a pasar el verano con su tío Stan en el campamento de misterios Gravity Falls. Si bien es una serie animada dirigida a un público infantil, la ficción se la juega por personajes que apuntan a la diversidad y plantea situaciones y chistes sutilmente orientado a un público adulto. Si bien cada episodio de media hora es autoconcluyente, cuenta una historia que se desarrolla a lo largo de los 40 capítulos.

Los Simpson (1989- presente)

La serie de Fox en torno a la familia del matrimonio entre Homero y Marge, es una de las ficciones animadas de más larga emisión. De hecho, no ha finalizado sus temporadas, de las cuales ya se confirmó su ciclo 32. Las aventuras de los residentes de Springfield mezcla la crítica social con el humor más adulto y chistes a partir de los absurdo y trivial.

DuckTales (1987-90, 2019-presente)

Hugo, Paco y Luis están al cuidado de su tío Donald, pero cuando este decide unirse a la Marina de Estados Unidos, los trillizos llegan a alojar con su tío abuelo Rico McPato. Aunque McPato es el más rico de Patolandia, siempre quiere aumentar su fortuna(y protegerla de sus enemigos).

Lady and the Trump (2019)

El remake de la cinta animada de 1955, es una de las grandes promesas del servicio de streaming. Realizada a partir de perros reales como modelos, este formato muestra una imagen más realista de la cocker spaniel que se enamoró de un perro de la calle.

Free Solo (2018)

El documental de National Geographic fue galardonado con el Premio Oscar y en el Festival Internacional de Cine de Toronto. Muestra la hazaña del escalador Alex Honnold, quien pretende realizar una escalada en solitario libre de El Capitán.

Queen of Katwe (2016)

Esta biopic resume la vida de Phiona Mutesi, una joven oriunda de Uganda que a los 11 años ganó el campeonato juvenil de ajedrez. La prodigio en el juego de estrategia, años después salió de Uganda por primera vez para ir al torneo celebrado en Sudán, donde clasificó a la Olimpiada Mundial de ajedrez.

Iron Man (2008)

Protagonizada por Robert Downey Jr., fue el puntapié inicial para el universo Marvel que ha triunfado en la taquilla la última década. La cinta cuenta los orígenes de Tony Stark como el héroe Iron Man que, posteriormente junto a Capitán América, liderarían la iniciativa de S.H.I.E.L.D para proteger el planeta de grandes amenazas.

Millions (2005)

Dirigida por Danny Boyle (Trainspotting, Quién quiere ser millonario), se cuenta la aventura de dos hermanos huérfanos de madre. Mientras Anthony (9 años) es más pragmático, Damian (7 años) siempre recurre a la imaginación y la fantasía para superar el día. Cuando inesperadamente a sus pies caen millones de libras, sus vidas tomarán un giro inesperado.

Toy Story (1995)

En un mundo en el que los juguetes cobran vida cuando los humanos no están viendo, el vaquero Woody es el predilecto del pequeño Andy, y quien se adjudicó el rol de liderar a los juguetes de su niño. Cuando Andy recibe en su cumpleaños a Buzz Lighyear, el juguete del momento, los celos pondrán a prueba la permanencia de Woody. La cinta de Pixar dio pie a una saga que en 2019 estrenó su cuarta parte, siempre transmitiendo como mensaje la importancia de la amistad y reflejando el proceso de crecimiento y madurez propio de los seres humanos.

El Rey León (1994)

El clásico del canon animado de Disney cuenta el viaje del héroe protagonizado por Simba. El pequeño león es el heredero natural del reino africano, pero cuando su tío Scar asesina a su padre y lo hace creer que fue culpa de él, huye dejando de lado su destino. Sin embargo, su destino regresará por él. En 2019 Disney estrenó la versión live action con Donald Glover y Beyoncé en las voces protagónicas.

¿Quién engañó a Roger Rabbit? (1988)

Ambientada en el Hollywood de 1947, el detective Eddie Valiant debe investigar a Marvin Acme y su vínculo con Jessica Rabbit, superestrella esposa de Roger Rabbit. Sin embargo, cuando Acme aparece muerto, las pruebas apuntan a Roger, quien desperado le pide a detective que los salve de las garras del juez Doom.

Tron (1982)

El diseñador y hacker Kevin Flynn forma parte del software de un computador cuando sus moléculas son separadas e ingresadas al sistema. Sin embargo, la aventura se torna oscura cuando un usuario malvado del programa, controla todo a su antojo. En 2010 fue estrenada Tron: legacy, la secuela de la cinta ochentera que imaginó el futuro.

Star Wars: El imperio contraataca (1980)

La segunda parte de la trilogía original de Star Wars (Una nueva esperanza-El imperio contraataca-El regreso del Jedi) es una de las mejores cintas de la saga creada por George Lucas. Aquí Luke Skywalker descubre su origen, la relevancia de su pasado y el rol que tiene en la recuperación del equilibrio de la fuerza.

The Love bug (1969)

Es la primera cinta que tiene al Volkswagen "Herbie" como protagonista, un automóvil con personalidad propia con una conexión especial con sus conductores. Cinco años después, se estrenó Herbie Rides Again​ (1974), Herbie Goes to Monte Carlo (1977), Herbie Goes Bananas3​ (1980) y Herbie: Fully Loaded (2005), la versión más contemporánea con Lindsay Lohan como protagonista.

La novicia rebelde (1965)

Es un clásico del cine protagonizada por la ganadora del Oscar, Julie Andrews. María, una joven en Austria que decide encomendar su vida a Dios e ingresar a un claustro como novicia. Sin embargo, su corazón amante de la música y la vida alegre, dicta algo muy diferente. Cuando le asignan el cuidado de los hijos del Capitán von Trapp, encontrará a través de las canciones y el cariño de los niños, a su verdadero amor. Una historia romántica musical ambientada en los inicios de la Segunda Guerra Mundial.

The Parent Trap (1961)

La cinta que inspiró la película protagonizada por Lindsay Lohan en 1998, debutó originalmente en 1961 con Hayley Mills interpretando a las gemelas Sharon y Susan. Dos niñas desconocidas entre sí, se conocen en un campamento de verano. En principio, se empecinan en jugarse bromas pesadas entre sí, pero cuando son castigadas por sus travesuras, el tiempo que pasaron juntas las obliga a conversar y descubren que son hermanas. Desde allí, su misión es intercambiar roles para conocer al padre y madre con quien no crecieron, y hacer que se vuelvan a enamorar.

Perri (1957)

Mezclando imágenes reales con elementos animados, Disney muestra en formato documental la vida de Perri, una ardilla nacida en primavera que también atraviesa el cuidado de sus crías, huir de depredadores, y la supervivencia en un bosque donde rige "la ley del más fuerte".

Old Yeller (1957)

Travis tiene la posibilidad de adoptar a un perro vagabundo, pero al principio no quiere saber nada de él. Al tiempo, aquel perro gana su corazón, y comparten diversas aventuras y experiencias que lo hacen inseparables. Es una de las precursas de la popular categoría de cintas que muestra la fuerte relación entre un humano y un perro, tal como son las modernas Marley & Yo, Hachiko o La razón de estar contigo.

20,000 leguas de viaje submarino (1954)

La adaptación de la novela de Julio Verne, relata las aventuras de una misión en un submarino estadounidense que pretende dar muerte a una bestia marina vista en el Pacífico Sur. Sin embargo, la criatura sabe defenderse y la tripulación no sabe a qué se enfrenta.

Milagro en la calle 34 (1947)

Como es tradición en Nueva York, la Navidad es antecedida por un gran desfile. Cuando el hombre que suele ponerse el traje de Santa Claus no puede asumir su papel de cada año, es sustituido por Kris Kringle, quien asegura que realmente es la persona que hace posible la Navidad.

Los tres caballeros (1945)

El Pato Donald recorre Latinoamérica conociendo la música tradicional de los distintos países. Con la ayuda y guía de El gallo Panchito de México y el loro José Carioca de Brasil, bailan y cantan mientras recorren el continente.