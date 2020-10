Dos películas compiten por llevar la vida de David Bowie al cine

Al ingresar al sitio web de Salon Pictures, productora británica de películas, documentales y programas de televisión, una de las primeras imágenes que llama la atención es la de Johnny Flynn (Lovesick) en portada.

Y es que el actor de 36 años será el encargado de protagonizar uno de los estrenos más preciados por Salon Pictures: Stardust, una película que tiene a David Bowie como personaje central.

No es una biopic, según dijo la productora a través de un comunicado a la prensa en enero de 2010, sino “un momento en la historia de David Bowie” que lo sitúa a inicios de la década de los 70 y busca mostrar su primer viaje a Estados Unidos, travesía que lo inspiró a crear su icónico alter ego Ziggy Stardust.

Si bien el proyecto está en marcha con la dirección de Gabriel Range y el guión de Chris Bell -y se vislumbra como un esperado debut tras las exitosas Bohemian Rhapsody (2018) y Rocketman (2019) sobre Freddie Mercury y Elton John, respectivamente-, la cinta no estuvo exenta de polémica.

A solo horas del gran anuncio, publicado en sitios como Variety y The Hollywood Reporter, el hijo mayor del Duque Blanco manifestó su molestia y dijo que la producción no cuenta con la venia de la familia.

Duncan Jones, director de cine, escribió en su cuenta de Twitter: "Estoy bastante seguro de que nadie ha dado los derechos musicales para NINGUNA biopic. Yo lo sabría". Luego agregó que no niega que se esté trabajando en una película sobre Bowie, pero sí asegura que no tendrá sus canciones.

"No estoy diciendo que la cinta no se haga. Honestamente no lo sé. Lo que estoy diciendo es que, tal como está, este filme no tendrá nada de la música de mi padre, y no puedo imaginar que eso cambie. Si quieren ver una biopic sin su música o la bendición de su familia, depende de la audiencia", dijo Jones.

Stardust, como se titulará la película dirigida por Range -cineasta responsable de Death of a President (2006) y I am a Slave (2010)-, tendrá a Marc Maron como el publicista del músico, Ron Oberman, y a Jena Malone como Angela Barnett, su primera mujer.

El contraataque de Duncan Jones

En junio de 2019, el primogénito de Bowie nuevamente alzó la voz en Twitter en torno a una cinta sobre la vida de su padre.

En respuesta a una fan que manifestó "que le encantaría ver una película sobre su estrella de rock favorita", Duncan Jones dijo: "Ocurrirá si lo desean fervientemente y le dicen a Neil Gaiman y Peter Ramsey que lo hagan".

Ramsey, altamente reconocido en 2019 por dirigir la cinta animada Spiderman: into de spiderverse respondió: "Oye, sin presiones... ¿Neil?". A lo que Gaiman -guionista de Coraline y American Gods- dijo: "Estoy dentro".

Sin embargo, a diferencia de Stardust que está en etapa de postproducción, no se han revelado avances en torno al proyecto de Ramsey, Gaiman y un actor incógnito que personifique a David Bowie.

Aún sin la autorización para usar las composiciones del músico británico fallecido en enero de 2016, la cinta que lleva adelante Salon Pictures es una producción que tendrá música y covers de la época.

En simultáneo, la productora británica trabaja en un documental sobre la actriz Audrey Hepburn -Audrey- y una película sobre una familia que intenta superar una terrible enfermedad -A Space in time-. Además, en 2019 estrenaron en Netflix el documental The Spy Who Fell To Earth, registro que explora la vida de Ashraf Marwan, millonario egipcio y espía israelí.