La nueva temporada de Fargo toma forma y publica tráiler

Cuando nadie esperaba novedades del director de Legion y Lucy in the sky —el drama protagonizado por Natalie Portman—, FX anuncia una cuarta y nueva temporada de la serie Fargo.

Parece ser un proyecto tan personal de Noah Hawley que el canal estadounidense vuelve sobre la serie —que tomó como punto de partida a la película de los hermanos Coen del mismo nombre— como sin más. A pesar de que, tras la tercera temporada, que se ambientaba en 2010 y contaba con Ewan McGregor y Carrie Coon, daba la impresión que quizás no tendríamos más episodios.

Hay que considerar que desde FX advertían que Hawley estaba embarcado en otros proyectos, pero que tenía las puertas abiertas para concebir nuevas historias en la fría zona de Fargo.

Fargo

Por ejemplo, también escribía Legion, que se despidió de pantalla el año pasado, y estrenó Lucy in the sky con Natalie Portman, una película que él mismo escribió y dirigió hace apenas meses.

La buena noticia es que Fargo está de regreso y la prueba es que hay un tráiler de la cuarta temporada:

Según reporta el diario La Vanguardia, el nuevo ciclo cuenta con las actuaciones de Timothy Olyphant (Justified), Jack Huston (Boardwalk Empire), Uzo Aduba (Orange is the new black), Ben Whishaw (A Very English Scandal) y el comediante Chris Rock (Grown Ups), en una remozada versión del mundo criminal de los años 50.