Community: los secretos, despidos y el legado, en voz de quienes hicieron la serie

La comedia ambientada en la Universidad comunitaria de Greendale llega a Netflix con un timing perfecto para maratonear sus seis temporadas -con un total de 110 episodios-. La cuarentena no tiene que ser sinónimo de depresión y aburrimiento con una ficción que cuenta con un elenco ejemplar y el genio de Dan Harmon tras la trama.

Estrenada en 2009, Community es parte de 'la trinidad' de las comedias junto a The Office y Parks and recreation -las dos últimas disponibles en Amazon Prime Video-.

Protagonizada por Joel McHale, Donald Glover, Alison Brie, Danny Pudi, Gillian Jacobs, Yvette Nicole Brown, Chevy Chase, Jim Rash y Ken Jeong; la ficción adquiere una segunda vida con el anuncio de Netflix sobre la actualización de su catálogo.

En entrevista con el sitio británico The Independent, parte del elenco y el creador Dan Harmon, develaron la fórmula secreta para el éxito de la serie, los despidos, los regresos, los roces dentro del equipo y anécdotas inéditas. Una nueva forma de ver Community a cinco años de finalizar, pero manteniéndose viva gracias a las plataformas de streaming.

Sobre el primer episodio

Dan Harmon creó la serie en base a su propia experiencia universitaria. Fue así como dio con el carismático grupo que configura la serie. “Sabía que era una idea diferente para un piloto incluso antes de escribirlo. Lo que aprendí de la universidad comunitaria, es que tenía mi cabeza metida en mi trasero y creo que eso se relaciona con el hecho de que me considero a mí mismo un guionista de televisión menospreciado. Terminé en esta estrecha sala de estudio con estos extraños. Fue durante la sesión de estudio que pensé 'Oh por Dios, realmente me importa si estas personas aprueban su examen de biología. Tuve esa tibia sensación en mí. Los dos pensamientos que tuve fueron: ‘Tuve una visión muy distorsionada del universo’ y ‘Este es el tipo de piloto que las cadenas siempre quieren que escriba’”, dijo Harmon en conversación con The Independent.

[caption id="attachment_124283" align="alignnone" width="900"]

Dan Harmon.[/caption]

Joel McHale -Jeff Winger- en Community recuerda el piloto como “divertido”. No, como “muy divertido”: “La estructura y la forma en que los personas son presentados fue tan bien pintada, que por sí solo te deja saber que la persona que escribe sabe lo que está haciendo. El nivel de chistes por páginas es similar a Los Simpson. Sabía que podría interpretar a un verdadero idiota porque me incliné a ese perfil de personaje en The Soup. No significa que realmente fuera un idiota, solo estaba más que feliz de decir lo que piensa cada situación. Creo que esa parte de Jeff era similar a mí”, dijo el actor.

[caption id="attachment_124285" align="alignnone" width="1140"]

Joel McHale.[/caption]

Britta Perry, la chica retratada como “de ensueño” en la serie, es interpretada por Gillian Jacobs -quien posteriormente protagonizó Love junto a Paul Rust. Sin embargo ella recuerda el primer día como una tragedia: “Fui a la mesa de lectura de guión y uno de los productores me presentó a todos. Dijeron 'Este es nuestro integrante más nuevo al elenco, Gillian Jacobs. Me ofrecieron el trabajo cuando estaba en camino al lugar y ni siquiera me habían dicho. Lo anunciaron frente a todos y comencé a llorar. Supongo que querían sorprenderme. Fue una forma dramática de recibir la noticia”.

[caption id="attachment_124286" align="aligncenter" width="592"]

Gillian Jacobs.[/caption]

Ken Jeong venia de grabar Knocked Up junto a Seth Rogen y Katherine Heigl y para el actor, el personaje que le presentaron era una versión más salvaje de lo que ya había hecho: “Dan amó esas escenas y escribió al Señor Chang pensando en mí. Firmé por al menos cinco episodios cuando estrenaron Qué pasó ayer y mi perfil se hizo aún más famoso. NBC me preguntó si quería ser un personaje de planta en la serie. Estaba casado, tenía dos hijos, recién había renunciado a mi trabajo anterior y después de dos años, era parte de un gran show en una gran cadena. Fue muy loco”.

[caption id="attachment_124287" align="aligncenter" width="658"]

Ken Jeong.[/caption]

Pero Alison Brie considero que ella y su personaje -Annie Edison- no tenían absolutamente nada en común, al menos al principio. “Mientras más pasaba el tiempo, más me daba cuenta que yo coordinaba al resto para salir el fin de semana, por lo que sí compartía ese aspecto con Annie. Grabábamos por largas horas. Teníamos suerte de querernos mucho entre todos, porque esas largas horas podrían haber sido una verdadera tortura. En vez de eso, estuvieron llenas de chistes insanos y maniáticos. Llorábamos de la risa todo el tiempo”.

[caption id="attachment_124288" align="aligncenter" width="1280"]

Alison Brie.[/caption]

Por el contrario, para Danny Pudi -Abed Nadir en la serie-, entrar en personaje fue muy fácil. “En muchas formas Abed fue un lienzo en blanco para este mundo loco. La gente me preguntaba si era difícil memorizar sus monólogos. El guión era tan específico que una vez que establecías quién es Abed y cómo veía el mundo a través de la cultura pop, se volvía fácil. Era maravilloso estar en un show que realmente podía despegar. Mantener una cara seria era lo difícil”.

[caption id="attachment_124289" align="aligncenter" width="600"]

Danny Pudi.[/caption]

“Antes de comenzar a grabar, los guionistas decidieron que Troy -Donald Glover- y Pierce -Chevy Chase- serían los Beavis and Butt-Head del grupo, siempre metidos en problemas e impulsándose mutuamente a hacerlo. Parecía una combinación natural, pero incluso el más ferviente seguidor de Chase diría que él trabaja mejor en solitario. "Pegarlo a otra persona y decirle que van a ser como ‘Abbott y Costello’, fue ingenuo”, dijo Dan Harmon. Y es que en realidad la gran dupla fue entre Donald Glover y Danny Pudi.

“Donald Glover y yo hicimos click inmediatamente”, confesó Danny Pudi. “Una vez estábamos dando una entrevista y comenzamos a hacer rapeo freestyle para distraernos de las preguntas. Creo que de eso, Dan se inspiró para escribir el rap ‘La Biblioteca’. Donald es un improvisador brillante. A veces solo nos daban una premisa y seguíamos con ella. Yvette Nicole Brown -quien interpreta a Shirley Bennett- mencionó que Donald y yo éramos como Beto y Enrique, y lo siguiente es que nos encuentra viendo videos en YouTube y pasando el rato con ellos”.

[caption id="attachment_124294" align="alignnone" width="1000"]

Donald Glover y Danny Pudi.[/caption]

Largas horas de rodaje

"La cantidad de horas eran una locura. Básicamente grabábamos una película todas las semanas", dijo Joel McHale.

“A veces veías el sol salir el sábado después de empezar a grabar en la noche del viernes. Recuerdo grabar el episodio ‘Conspiracy theories and interior design’ y había una competencia de gritos donde todos reciben un disparo. Esa escena fue solo gritos y pánico, y sin nosotros con la disposición de hacer bromas todo el tiempo hasta las 3 am, no sé si hubiésemos tenido la fuerza para gritar de nuevo. Estás cuerdo en conjunto -o lo intentas-”, expresó Jim Rash, quien interpreta al Decano Pelton.

[caption id="attachment_124359" align="aligncenter" width="600"]

Jim Rash.[/caption]

"Definitivamente ser parte de la experiencia Community es agotador. No sé si lo hizo más divertido, pero definitivamente nos unió. Estábamos juntos mucho más que con nuestros amigos y familia. Felizmente, nos considerábamos muy divertidos", expresó Gillian Jacobs.

"Durante la tercera temporada, mi esposa dio a luz a mellizos mientras en paralelo nuestro show estaba en su momento más caótico. No sabíamos si seríamos renovados para otra temporada y cada episodio se sentía como el último. Acabábamos de hacer un homenaje a La Ley y el Orden cuando mi esposa me llamó y dijo: 'Tienes que venir al hospital'. Sentí que estaban pasando muchas cosas al mismo tiempo. Estaba en el hospital con el maquillaje y todo cuando recibí a mis hijos, que es algo que tendré que explicarles a mis hijos algún día", relató Danny Pudi.

[caption id="attachment_124361" align="alignnone" width="960"]

Danny Pudi con su esposa e hijos.[/caption]

Los despidos y retornos

Al finalizar la tercera temporada, los miedos que tenían Danny Pudi se hicieron realidad, pero no como imaginaba. La serie continuó, pero sin su creador Dan Harmon.

Los roces entre NBC y Chevy Chase, de alguna forma provocaron la salida de Harmon luego que este reprodujera furiosos mensajes de audio de parte de Chase en su podcast Harmontown. Al poco tiempo, Chavy Chase abandonó la serie en su cuarta temporada -la primera sin el trabajo de Dan Harmon- con acusaciones de ser agresivo verbalmente con sus compañeros de reparto.

[caption id="attachment_124363" align="aligncenter" width="560"]

Chevy Chase.[/caption]

“Durante la tercera temporada, empezamos una historia en la que traeríamos al padre de Jeff Winger y recuerdo haber recibido una llamada de advertencia que decía que no lo hiciera una trama tan oscura. Dije, ‘Bueno, no lo haré, y si alguna vez deciden despedirme, pueden hacer la historia del padre sin mí. No voy a contar una historia en el que Jeff conoce a su padre alcohólico, estafador si supone una piedra en el camino para quienes no ven el show’. Creo que, más que nada, esa fue la conversación que hizo que me despidieran. También me acostumbré a decir ‘Entonces despídanme’ ante cualquier conversación que consideraba sin resolver. No era que quisiera causar conflicto o que realmente pensara que no despedirían, realmente era mi forma de resolver los conflictos”, dijo Dan Harmon.

"Siempre había un poco de caos. Buen caos y luego mal caos. Cuando perdimos a Dan fue como perder nuestro timón, no fue divertido. Luego se fue Chevy, quien siempre odió las largas horas de trabajo y realmente no quería estar ahí por mucho tiempo. Entendí. (...) Hay una escena en la que Chevy se va en medio del episodio y nunca regresa. Nunca completó la escena, simplemente desapareció. Chevy tiene demonios con los que sé que está lidiando", dijo Joel McHale sobre la salida de Harmon, comentario con el que coincide Alison Brie.

“La temporada que Dan se fue, fue muy deprimente porque perdimos a nuestro líder. Fue brutal. El rol de Dan terminó siendo la persona que desafiaba a la cadena y que realmente peleaba por sus ideas para que los escenarios más locos salieran al aire. Cuando ya no estaba, realmente se sentía como que caímos en desgracia. Cayó creativamente y fue horriblemente insatisfactorio”, dijo la actriz.

[caption id="attachment_124367" align="alignnone" width="1440"]

El reparto de Community junto a Dan Harmon en la Comic Con.[/caption]

"Nos pasó la cuenta. Es una serie sobre 'perdedores' y nos sentimos como perdedores siendo reparto del show. Las dos cosas se sincronizaron muy bien", dijo Gillian Jacobs.

Dan Harmon hace un mea culpa respecto a la situación entre Chevy, él y la producción de la serie. Calificándose como “un gran bebé”, expresa que si bien no comprendía por qué Chase hacía problema por trabajar tantas horas -considerando su carrera en películas ochenteras-, él mismo era un “control freak”. Por lo mismo, agradeció que Joel McHale tomará el rol de líder tanto dentro como fuera del set.

Con reclamos por parte del público, a NBC no le quedó otra alternativa que recontratar a Dan Harmon. Pero a su regreso, Donald Glover decide irse para perseguir otros proyectos personales -como su carrera musical como Childish Gambino o la serie Atlanta-.

"Chris McKenna -guionista- y yo escuchamos que Donald se iría en cuanto se secara la tinta de su contrato (recién había firmado para hacer la quinta temporada) y sentimos que el show no sobreviviría sin él. No es por menospreciar al resto del reparto, es solo que era un conjunto", expresó Harmon.

“Amé cuando Dan regresó en la quinta temporada y reinició el show. La gente estaba como ‘¿Qué van a hacer? ¿La temporada cuatro fue solo un sueño febril?’ Eso hubiese sido creíble en el canon Community y tengo un respeto eterno hacia él por respetar la realidad de los personajes”, expresó Ken Jeong.

[caption id="attachment_124369" align="alignnone" width="780"]

Dan Harmon y Ken Jeong.[/caption]

"Se sintió como ese momento de Volver al futuro en el que Marty McFly ve que sus padres finalmente se besan en la pista de baile y deja de desaparecer. No creo que la serie hubiese podido continuar después de la cuarta temporada de la forma que se estaban haciendo las cosas. Recuperar a Dan fue como recuperar el GPS. Era absolutamente necesario tenerlo. No quería regresar si él no estaba. Cada vez que lo veo lo abrazo por regresar", confesó Joel McHale.

Jim Rash opina lo mismo que McHale, quizás con un golpe aún mayor contra el trabajo que se hizo en la cuarta temporada. "Desde que leí el guión de la quinta temporada, encontré el elemento en el que uno dice 'Oh, esto era lo que me estaba perdiendo'. Fue como ver tus padres volver a casa y que tú estés feliz de que alguien te haga una mejor cena que la que te estabas haciendo tú mismo".

“Todos estaban creciendo y cambiando y recibiendo diferentes oportunidades de trabajo fuera de la serie, así que desarrollamos diferentes relaciones con nuestros propios sentimientos respecto al regreso o final. Mientras avanzó el show, Donald se fue en la quinta temporada, Ivette nos dejó justo antes de la temporada seis, obviamente Chevy también y tuvimos nuevos miembros para la sexta temporada. Fue un flujo constante, pero aprendimos a vivir en el caos”, dijo Alison Brie.

El fenómeno Community

Con seis temporadas, Community se convirtió en una suerte de culto para sus seguidores. Algo inesperado para el elenco y su creador.

"Estábamos en esta burbuja en la que realmente no sabíamos si nuestro show estaba causando un impacto hasta que llegamos a la Comic-Con y de repente vimos una audiencia de gente citando nuestro show. Recuerdo sentir 'Wow, hay gente que ve esto además de mi mamá y mis hermanos. Nunca experimenté nada como eso", dijo Danny Pudi a The Independent.

"Nunca olvidaré nuestra primera Comic-Con y todos nosotros sorprendidos por los fans y su pasión. Solo estrechar sus temblorosas manos y verlos llorar, me sentí como una Beatles!", recordó Alison Brie.

"Caminamos hacia la salida y tuvimos esta ovación de pie y nuevamente empecé a llorar. Los fans organizaron un art-show y tres Communi-Cons. Fui a las tres. Tenemos fans muy dedicados y nos empezamos a dar cuenta que el show no era solo entretenimiento, realmente significaba algo más", expresó Gillian Jacobs.

"Estuve en Comic Con y alguien dijo que la gente llevaba horas esperando entrar al panel. Ahí me di cuenta que a la gente realmente le gustaba el show. No pensé que la gente realmente se vistiera como Troy o Abed, fue una locura, pero maravilloso", manifestó Joel McHale.

[caption id="attachment_124372" align="alignnone" width="681"]

Community.[/caption]

"Dan [Harmon] terminó la serie y creo que lo hizo bien. Obviamente, todos pensaron que habría una película -cualquiera de nosotros regresaría, aunque sean 20 años después- pero siento que realmente no puedes quejarte cuando hiciste seis temporadas con todos los desafíos que tuvimos", dijo Jim Rash.

“Community abrió todo un mundo nuevo para mí como actor”, analizó Ken Jeong. “¿Canalizar algo tan positivo y hacer de eso tu arte? Ahora hablas mi ‘Chang-uaje’. Creo de corazón que la gran estrella de Community es Dan Harmon, este es su mundo, así que depende de él [continuarlo]. Si siente que hay más historia que contar, la contaremos”, resumió Jeong.

"Lo acredito a la ingeniería de Abed [interpretado por Danny Pudi]. Hay una sitcom muy valiosa en la que ese personaje funciona como ventilador mecánico. Todo primate quiere ese sentido de familia y confort, pero eres arrastrado por ese muy saludable escepticismo porque la TV se siente como una mentira. Simplemente tener a Abed ahí para decir cada ciertos momentos 'Esto se siente como un show de tv'... Siempre lo vi como una forma de hacer digerible la cuarta pared para los millennials, para que puedan bajar sus defensas y enamorarse de la serie", concluyó Dan Harmon, creador de Community.

La comedia tiene disponible sus seis temporadas en Netflix y en Amazon Prime Video.