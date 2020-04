Radiohead anuncia la publicación de una serie de conciertos en YouTube

En días de cuarentena, con festivales y conciertos suspendidos debido a la pandemia del COVID-19 en el orbe, hay bandas que han decidido echar mano al archivo para ofrecer alguna novedad a los fans. Tal como ya lo hizo Metallica, los ingleses Radiohead anuncian que publicarán de manera semanal un concierto del ingente acervo de su Biblioteca Pública, en su canal de YouTube.

Según se anuncia en la cuenta de Instagram del grupo, la iniciativa parte hoy a las 22.00 horas de Reino Unido (17.00 de Chile, 18.00 en Argentina, 16.00 en México y Colombia), con el video que resume las presentaciones en el Punchestown Racecourse, Irlanda, en octubre del año 2000, como parte de la gira del álbum Kid A (2000).

“¡Esos espectáculos de Dublín fueron mentales! - escribió el guitarrista Ed O’Brien en los comentarios- La audiencia fue espectacular y estábamos en llamas...una vibra en esa gran carpa...buena gente, manténganse bien y fuerte”.

En esa ocasión, los de Oxford tocaron un set dominado por las canciones de Kid A (entre estas, “Everything in Its Right Place”, “How to Disappear Completely”, “Idioteque”), además de algunas de The Bends (como “Just”, “My Iron Lung”, “Street Spirit”), unas cuantas de OK Computer (“Climbing Up the Walls”, “Karma Police”, “Lucky”, etc) y la entonces inédita “Pyramid Song”, que había debutado en vivo el año anterior y se incluyó posteriormente en el disco Amnesiac (2001).