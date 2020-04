YouTube estrena documental sobre los 20 años del festival Coachella

Programado tradicionalmente para el segundo fin de semana de abril en Indio, California, la edición 2020 del festival de Coachella fue modificada como la gran mayoría de la agenda de conciertos del semestre.

Mientras el evento se realizará finalmente en octubre, debido a la pandemia de coronavirus, YouTube acaba de anunciar la proyección del documental Coachella: 20 years in the desert, con fecha de estreno para este viernes 10 de abril.

El registro será exhibido a la misma hora que el evento tenía planeado abrir sus puertas, es decir este viernes a contar de las 15 horas de Chile.

Coachella: 20 years in the desert compila actuaciones y entrevistas con artistas desde la edición de 1999 hasta la de 2019, donde figuran Billie Eilish, Kanye West, Daft Punk y Travis Scott, entre nombres como LCD Soundsystem, Rage Against The Machine —cabezas de cartel este año—, Pixies, Jane’s Addiction, Björk, The White Stripes, Madonna, Moby, Beck y Radiohead.