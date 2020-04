One World: el mega concierto vía streaming con Lady Gaga, Paul McCartney y Eddie Vedder entre los invitados

“Tal vez estemos lejos ahora, pero unirnos nunca había sido tan importante”, promociona la organización de One World together at home, evento vía streaming organizado por Lady Gaga.

Con un centenar de artistas -entre cantantes, actores, actrices, conductores y conductoras de televisión, y comediantes-, el encuentro digital promete ser un “multi-hora” de entretención con el objetivo de crear conciencia respecto a la importancia de quedarse en casa en tiempos de pandemia.

Programado para el sábado 18 de abril -a las 20 horas en Chile- tendrá como anfitriones a Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel y Stephen Colbert, quienes se encargarán de las transiciones entre figuras como Adam Lambert, Alicia Keys, Andrea Bocelli, Annie Lennox, Billie Eilish, Billie Joe Armstrong, Celine Dion, Chris Martin, Eddie Vedder, Ellie Goulding, Elton John, Jennifer Lopez, Lady Gaga, Michael Bublé, Paul McCartney, Pharrell Williams, Steve Wonder, Taylor Swift y The KIllers, entre otros.

Entre las presentaciones que sacan la voz por Latinoamérica, están Anitta, Becky G, Camila Cabello, J Balvin, Juanes, Luis Fonsi, Maluma, Natti Natasha y Sebastián Yatra.

La transmisión estará disponible a través de YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, Apple y Amazon Prime video en streaming, y los medios internacionales ABC, ViacomCBS, NBC, BBC Music, iHeart Radio.

“Hacemos un llamado a los filántropos, corporaciones, gobiernos, artistas y a ti, para apoyar a los trabajadores de la comunidad de la salud que toman acción contra el COVID-19”, dice el anuncio de One World together at home. “El 18 de abril únete a los ciudadanos del mundo y la organización mundial de la salud para apoyar nuestro único mundo”.

Revisa a continuación el cartel completo de One World: