One World: sintoniza el mega festival de la OMS desde Latinoamérica

Como en otros momentos en que la música ha reunido a sus figuras por una causa, el sábado 18 de abril, se llevará a cabo el festival One World: Together at home. Se trata de un espectáculo impulsado por la Organización Mundial de la Salud y Global Citizen -con la curatoría de Lady Gaga- el que reunirá a más de cien artistas en apoyo de los trabajadores sanitarios que tratan la pandemia del COVID-19 a nivel mundial.

El espectáculo será transmitido de forma online siguiendo las normas de distanciamiento social que se han impulsado en varios países. La transmisión internacional, será presentada por Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel y Stephen Colbert.

El line up

El listado de artistas confirmados se empina hacia la centena, entre estos se encuentran artistas de dilatada trayectoria como Paul McCartney, el exbeatle que por estos días celebra el medio siglo de su debut solista. También se confirmó la presencia de otros íconos de la era dorada del rock, The Rolling Stones. La banda de Mick Jagger que a punta de clásicos como “Satisfaction”, “Gimme Shelter”, entre otros, podrá demostrar una vez más su vigencia.

En plan solista estarán presentes figuras como Sir Elton John, el baladista autor de éxitos como “Rocketman” o “Your Song”, quien ya participó del iHeart Living Room de Fox tocando desde su living. Además participarán Billie Joe Armstrong, el líder de Green Day; Eddie Vedder, la voz grave de Pearl Jam; Lady Gaga, la organizadora del show; Chris Martin, de Coldplay, quien ya ha hecho transmisiones vía streaming en que ha cantado canciones de su banda y algunos covers.

Entre las nuevas generaciones, se espera la participación de la joven cantante Billie Eilish, quien se ha hecho un nombre gracias a su celebrado disco debut When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, y singles como “Bad Guy”; también figuras de la música latina como J Balvin, Maluma, Sebastian Yatra, entre otros.

Respecto a los horarios de las presentaciones, la página de la organización detalla que no se dará a conocer el horario de las presentaciones. “Asegúrate de estar conectado para no perderte a tu artista favorito”, detallan.

¿Donde verlo?

En Latinoamérica, el bloque prime del show se podrá ver por diferentes señales. En Argentina se podrá seguir por Viacom desde las 21.00 horas por las señales de VH1 Latam South, MTV Hits Latam, VH1 HD Latam, VH1 Megahits Latam, MTV Latam South, Comedy Central South Latam y Paramount Pan Regional. Lo mismo para Colombia, que también lo transmitirá vía CaracolTV.com, NoticiasCaracol, GolCaracol, Bluradio, LaKalle, Shock.com, desde las 00.00 horas del domingo 19.

En México también se podrá seguir por Viacom desde las 19.00 horas, en las señales de MTV Latham North, VH1 Latham North, MTV Hits Latam, VH1 HD Latam, VH1 Megahits Latam, Comedy Central North Latam y Paramount North Latam.

La señal de E! Entertainment transmitirá desde las 22.00 para Perú, Colombia y México; 23.00 para Chile y Venezuela y medianoche para Argentina.

El Canal Sony también emitirá el concierto en los siguientes horarios: 19.00 horas de Colombia, 21.00 en Argentina, 20.00 en Venezuela y Chile.

Para Chile, el show será transmitido por TNT, Chilevisión y CNN desde las 20.00, en una transmisión conducida por Jean Phillpe Cretton y Millaray Viera.