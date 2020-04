Los momentos más destacados del One World: Together at Home

Tanto los espectáculos pop humanitarios como las transmisiones globales pop vía streaming disponen de antecedentes importantes antes del One World: Together at Home.

Los primeros encuentran uno de sus primeros antecedentes en el Concierto para Bangladesh organizado por George Harrison y Ravi Shankar en 1971 y continúa con Música para Unicef a fines de dicha década, donde actuaron ABBA, los Bee-Gees u Olivia Newton-John, para transformarse en una tradición a partir de las canciones en ayuda a África con “Do They Know It’s Christmas?”, interpretada por músicas y músicos de las islas británicas o “We are the world”, por parte de estadounidenses a mediados de los ochenta y posteriormente los Live Aid.

Los segundos pueden remontarse a la serie de streamings VEVO de YouTube llamados Unstaged y que dieron su puntapié inicial el 5 de agosto de 2010 con la transmisión del show de Arcade Fire dirigido por el antiguo miembro de los Monty Python Terry Gilliam, incluyendo espectáculos como los de Duran Duran bajo dirección de David Lynch o The Killers bajo dirección de Werner Herzog, y alcanzan su momento de dominancia con el Webcast de Coachella por YouTube en 2011.

Sin embargo, por su alcance, magnitud, así como por la talla de los artistas que han participado en él, Together at Home marca un hito difícilmente comparable, incluso con estos fuertes antecedentes.

De las ocho horas de transmisión en la red y las cuatro del show principal llevado a las pantallas por una serie de canales de TV tanto de señal abierta como de cable, se ha seleccionado una lista acotada de una hora de duración con veinte canciones esenciales del show. Abundan en la lista estrellas legendarias como Paul McCartney, Stevie Wonder, Elton John o los Rolling Stones, así como versiones de standards clásicos como “Sunny” (por Billie Eilish) o “People” (Jennifer Lopez), temas de alto octanaje espiritual como Jennifer Hudson interpretando “Hallelujah” o Andrea Bocelli, Céline Dion, John Legend, Lady Gaga y Lang Lang haciendo “The Prayer”. También hay un espacio para artistas latinos como Juanes, Maluma, Lusi Fonsi o Sebastian Yatra.