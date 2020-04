Con las piedras del estallido: Nova Materia lanza su nuevo EP

Fueron los muros del edificio Telefónica, en la llamada “Zona Cero”, donde Eduardo Henríquez escuchó un sonido particular. El crujir duro de las piedras que golpeaban el muro del edificio le llamó la atención. Lo grabó y a partir de ese pie forzado, junto a su compañera Caroline Chaspoul, crearon una nueva composición llamada “Strength”, el que da nombre al nuevo EP de Nova Materia.

Se trata de un formato ya explorado por el dúo. Sus primeros lanzamientos, Aparece en sueños (2015) y All the way (2016), se realizaron en dicha modalidad, a los que les siguió su primer álbum, It Comes (2018).

Aunque la dupla reside habitualmente en Francia, Henríquez viajó en noviembre al país, donde pudo apreciar en terreno las manifestaciones del estallido social. A partir de sus grabaciones, Nova Materia desarrolló una pieza en mezclaron los beats de música electrónica, con materiales de la naturaleza como piedras, metales, y otros. Todo con vocación bailable.

Para este Ep de tres temas, publicado por Crammed Disc y Jungla Music, el dúo contó con la colaboración del francés Krikor, quien hizo producción adicional en las versiones del track. El arte fue realizado por el chileno Camilo Solís.

Esta temporada, el dúo también esta confirmado en el cartel de Lollapalooza Chile con una reunión de su banda noventera, Pánico, que también incluía un sideshow.