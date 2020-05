Lo que han revelado los libreros de las celebridades

La pandemia de coronavirus ha obligado a la cuarentena, tanto para quienes se contagiaron con el COVID-19, como para aquellos que pueden resguardarse en casa por medio de clases online o tele-trabajo.

Pero esto no ha reducido la necesidad de informarse y recurrir a programas de entretención, lo que lógicamente conllevó a un cambio de formato. Ya no se realizan conversaciones en las que el conductor comparte el mismo espacio físico con el entrevistado, la situación actual demanda que sea por vía telefónica o bien videollamada

Una curiosidad -que ha tenido varias menciones en redes sociales- es que se ha convertido en un punto en común el elegir librero o bibliotecas como fondo al momento de conectarse a una videollamada. Médicos, políticos, economistas, actores, actrices y músicos, han decidido que sus libros acompañen sus conversaciones.

En más de una oportunidad, los títulos o autores son tan claros que son captados por el lente de la cámara, un ejercicio realizado por The New York Times para develar qué están leyendo -o qué escritos poseen- algunas celebridades.

Cate Blanchett

La actriz conversó con Stephen Colbert en su Late Show el 15 de abril. Los libros que reveló -según lo que permite ver la imagen- son Postcapitalism de Paul Mason, Moscow 1937 de Karl Schlögel y los 20 volúmenes del Diccionario en inglés de Oxford.

Príncipe Charles

El hijo de la Reina Elizabeth II hizo una transmisión a través de la cuenta de Instagram de la residencia real Clarence House el 20 de abril. En su librero se pueden identificar Stubbs de Basil Taylor, Shattered de Dick Francis y Kings in grass castles de Mary Durack.

Amy Poehler

La actriz -que esta semana regresó como Leslie Knope en un episodio especial de Parks and Recreation- conversó con Seth Meyers el 3 de abril en el Late Night. Su librero deja ver Time Zero de Carolyn Cohagan, Blitzed de Norman Ohler y Peeves de Mike Van Waes.

Anna Wintour

La editora en jefe de la revista Vogue, habló con CBS el 9 de abril. La conversación mostró The Nix de Nathan Hill y Naming Names de Victor S. Navasky.

Paul Rudd

El actor conocido por sus diversos roles en comedias románticas y su estelar como Ant-Man en la saga Marvel, participó de Saturday Night Live el 25 de abril. Los libros Code of conduct de Brad Thor, Jude the obscure de Thomas Hardy y Slave Day de Rob Thomas se asoman en su librero.

Jane Goodall

La primatóloga y antropóloga conocida por su trabajo y experticia en los estudios de chimpancés, fue entrevistada el 22 de abril por PBS NewsHour. Los escritos The Hidden target de Helen MacInnes y The end of food de Thomas F. Pawlick son vistos en medio de su colección literaria.