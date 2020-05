Una ex Primera Dama de gira: debuta el documental de Netflix sobre Michelle Obama

Una mujer mayor estalla en lágrimas. Un grupo de adolescentes reacciona con incredulidad. Otra mujer adulta agradece por haber visibilizado la depresión post parto. Un joven le confiesa qué estudiará en la universidad. Todos reaccionan con enorme emoción ante la figura que tienen en frente, Michelle Obama, durante los meses posteriores a haber abandonado la Casa Blanca. Ella los escucha con atención, les toma la mano, porque –como relata después– “compartir la historia de alguien me da la perspectiva que necesito, que no suelo tener porque mis interacciones suelen estar filtradas”.

Es lo que parte mostrando Becoming: Mi historia, el documental de Netflix que profundiza en algo que ya había servido como motivo de exanimación de su propia vida y personalidad, el libro Becoming (en español, Mi historia), traducido a 24 idiomas y fenómeno de ventas en todo el mundo en 2018.

Derivado de ese exitoso producto, el filme que llega mañana al streaming la sigue por las 34 ciudades en que promovió la publicación realizando presentaciones con figuras como Oprah Winfrey y Reese Withersoon y frente a audiencias multitudinarias que llenaban arenas, como si se tratara de una de las mayores superestrellas de la música estadounidense, con las ansias de escuchar más sobre su vida, su experiencia antes y después de ser Primera Dama por ocho años o su mirada del EE.UU. actual.

En una hora y media el documental dirigido por la cineasta Nadia Hallgren –también principal cámara del filme– salpica por todos los ámbitos que rodean a la abogada, desde su historia familiar, su matrimonio con Barack Obama y lo que piensa sobre la era Trump, aunque siempre con ella como figura excluyente; salvo por al archivo, sus hijas Malia y Sasha Obama tienen escasa participación, mientras que el expresidente de EE.UU. solo aparece pasada la media hora para ser el “Jay-Z en un concierto de Beyoncé”, como bromea ante un público enfervorizado.

Perfectamente calculado y balanceado (con música original del saxofonista Kamasi Washington), la mayoría de las intervenciones de Michelle Obama son frente a cámara o en sus propios shows junto a la periodista de CBS Gayle King o el presentador Stephen Colbert. Instancias distendidas y cálidas pero donde todo está cuidadosamente preparado, incluidas sus anécdotas sobre su llegada y salida de la Casa Blanca, una dosis siempre irresistible de la trastienda del poder.

Sin embargo, escasean las grandes revelaciones y existe poco margen para momentos realmente genuinos, sacudiéndose de eso quizás únicamente cuando escucha a los jóvenes con los que se reúne, inspirados por su figura. Ese, queda completamente claro, es el grupo etario donde desea influir de manera más profunda ahora a través de esta cinta y en sus futuras acciones.

Michelle Obama en uno de los momentos del documental.

“¿Qué sigue en la vida?”, se pregunta en un momento Michelle Obama. Parte de la respuesta está en el mismo filme, producido por la compañía que tiene junto a su esposo, Higher Ground, con la que Netflix firmó un millonario acuerdo en mayo de 2018, y del que han salido los documentales American factory –ganador del Oscar– y Crip Camp, premiado en Sundance.

Dos títulos más elogiados que Becoming, que ha logrado criticas más bien tibias. Variety lo definió como “un cruce entre el culto al héroe de trato cercano y un infomercial inspirador”. Mientras que IndieWire apuntó: “¿Becoming se trata del tour del libro? ‘El libro en sí? ¿La vida de Obama? ¿O sobre lo sigue para ella? En menos de 90 minutos, la película de Hallgren no tiene el tiempo para profundizar en esas preguntas más profundas, sino que salta entre conceptos que solo se mantienen unidos por la fuerza de la gracia y el buen humor de la ex Primera Dama”.