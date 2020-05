Russell Crowe a 20 años de Gladiador: “La primera vez que leí el guión pensé que no era una película”

Dos décadas cumple la cinta de Ridley Scott que le dio no uno, ni dos, sino cinco premios Oscar. Protagonizada por el neozelandés Russell Crowe como Máximo Meridio y Joaquín Phoenix como el Emperador Cómodo, cuenta el difícil camino de Máximo al pasar de ser Comandante y General de los ejércitos de Marco Aurelio, sobrevivir un intento de asesinato y ser vendido como esclavo, a convertirse en un gladiador que desafió al emperador de Roma.

Estrenada en el 2000, Gladiador conmueve con la trágica vida de Máximo -quien sufrió el asesinato de su esposa e hijo por el maquiavélico plan de Cómodo-, con su emotiva banda sonora compuesta por Hans Zimmer y Lisa Gerrard, y las notables actuaciones de Crowe y Phoenix.

Pero la cinta de Scott tuvo un incierto comienzo desde el momento que fue presentada a su actor protagónico, Russell Crowe. “La primera vez que leí el guión no pensé que fuera una película. Pero Walter Parkes -productor- dijo: ‘Es 184 A.D., eres un general romano, y será dirigido por Ridley Scott’. Y eso fue suficiente para mí para querer hablar con Ridley. Acababa de terminar el rodaje de The Insider. Yo era enorme. No tenía cabello porque como usaba una peluca en esa película, me rapé para estar más cómodo. No lucía como ningún general romano”, dijo Russell Crowe en conversación con Variety.

Ridley Scott se inspiró en una pintura para comenzar a trabajar en esta historia: Pollice Verso de Jean-León Gérôme, la que muestra a un gladiador en su armadura en medio de la arena, mirando hacia los espectadores que deciden con un dedo hacia arriba o un dedo hacia abajo, si puede vivir o no.

“Soy un director muy motivado por lo visual. Parkes me mostró la pintura de un tipo llamado Jean-León Gérôme. (...) Cuando eres experimentado como yo, puede tomar una decisión flash, y normalmente precisa. Así que digo ‘Lo haré’. Y Parkes dijo: ‘Espera, no sabes sobre qué es la historia’. A lo que le respondí: ‘No me importa, lo haré’. Y eso fue todo”, desclasificó a Variety.

Aún cuando comenzaron a grabar, el libreto seguía siendo escrito y reescrito. Aunque los actores practicaran sus líneas, en más de una oportunidad tuvieron que corregirlas y practicar nuevos parlamentos o reformulaciones de las frases que ensayaron.

“En el primer acto, la batalla de Germania, Russell me dijo: ‘¿Qué demonios voy a decir?’. Y le dije: ‘Bueno, habrá un pajarito y lo vas a mirar y pensar en los irónico que es que esa avecilla esté en este campo de batalla donde habrá un baño de sangre’. A lo que me dijo: ‘Ok’, para preguntar al rato: ‘Pero ¿Qué diablos voy a decir?'. A lo que respondí: ‘No sé, por qué no dices simplemente, Hmmm, la mañana, parece nieve'”.

Russell Crowe no dijo nada en esa escena inicial. Solo contempló al ave pensativo y atento a lo que estaba por venir.

“En más de una oportunidad le he dicho a Ridley. ‘Uno de estos días deberíamos hacer una película en la que sabemos qué va pasar, antes que empecemos a trabajar’", dijo el actor de 56 años.

No fue un trabajo fácil. Los tantos caballos que participaron de la filmación eran lo de menos. Ya que también trabajaron con tigres en medio de la coreografías de pelea en la arena. “Por supuesta que habría lesiones. Pero cuando eres más joven, estás hecho de goma y puede volver a la acción. Recuerdo haber dicho a mi madre, después de volver de una jornada de grabación, ‘Me siento como un jugador de fútbol después de jugar toda una temporada’”, relató Crowe.

“El tigre era grande desde la cola hasta la nariz. Unos 3 metros aproximadamente. Tienes dos sujetos con una cadena en el ring para controlarlos y Russell dice: ‘Ok, suéltalos’, y cuando Russell se cae de espaldas, el tigre salta desde un hoyo para llegar a Russell, quien escapa a tiempo y me dice: ‘Mierda, eso estuvo cerca’”, relató Scott.

“Es muy hermoso, maravilloso, y dan ganas de acariciarlos y abrazarlos, pero obviamente eso viene con un riesgo inherente”, agregó Crowe.

Otro actor que acaparó miradas y los halagos de la crítica, fue Joaquin Phenix, ganador en la última edición de los Oscar por su papel en Joker. Si bien entre Máximo y Cómodo hay una evidente enemistad, los actores desarrollaron un lazo en tiempos oscuros para Phoenix.

“Había mucha gente, en ese extraño hábito periodístico en el que les gusta meter el dedo en la llaga, que se empecinaba en preguntarle a Joaquin sobre su hermano [River Phoenix, fallecido a los 23 años] y sobre su relación conmigo, porque tenemos una dinámica similar en la cinta. En un momento, estábamos dando una conferencia de prensa y Joaquin solo dijo: ‘Miren, Russell me trató como a un hermano’ y eso me impactó fuertemente”.

Gladiador ganó la estatuilla dorada de los Oscar en las categorías de Mejor película, Mejor actor, Mejor diseño de vestuario, Mejores efectos visuales y Mejor sonido, en una noche en que competía con Cast Away, Pollock y Traffic, entre otras.

“No tenía idea que ganaría esa noche. Creo que ese año había una selección increíble de actores. En el momento en que dicen mi nombre, es como si el suelo se alejara de ti”, dijo Russell Crowe sobre el día que fue elegido Mejor Actor por la Academia.

Sentimiento similar a lo que vivió Ridley Scott cuando anunciaron Gladiador como Mejor Película. “Me sentí derribado al subir al escenario (...). Soy muy afortunado por seguir en carrera, realmente”, concluyó en conversación con Variety.

“Lo maravilloso de esta película, y 20 años después puedo decir con confianza, que en algún lugar del mundo, esta noche, la cinta está siendo emitida en horario prime. Y han pasado 20 años desde su estreno. No todas las películas perduran de esa forma”, concluyó Russell Crowe.