After Life es renovada para una tercera temporada

Ricky Gervais está en el mejor de sus momentos. Tras su exitosa serie The Office -con una versión estadounidense que sigue sacando usufructos desde Amazon Prime-, un stand up de 2018 titulado Humanity en Netflix, su rol como anfitrión en la edición 2020 de los Globos de Oro, y el estreno reciente de la segunda temporada de After Life; el humorista, actor, guionista y director, parece no parar.

El artista británico de 58 años firmó un contrato millonario con su actual casa televisiva -Netflix- como parte de su producción After Life, la que fue renovada para una tercera temporada.

Solo han transcurrido dos semanas desde el estreno del segundo ciclo de la ficción, la que cuenta una trágica y a la vez esperanzadora historia.

Tony (Gervais) es un periodista de mediana edad que sufre la muerte de su esposa a causa de un cáncer. El dolor provoca que baraje opciones como quitarse la vida, pero decide seguir adelante diciendo y haciendo lo que le da la gana. Una suerte de castigo para el mundo. Su perro se convierte en su compañero, pero también en una suerte de cable a tierra en una existencia que quedó con un gran vacío.

“Al final del día, son todas esas pequeñas interacciones mundanas las que realmente salvan tu vida. Son la variedad de la vida. Te impiden sentir demasiada lástima por ti mismo”, dijo en entrevista con Variety en marzo de 2019, sobre la primera temporada.

“(Tony) Tiene que sacar a pasear al perro, tiene que ir a trabajar para ganar dinero para poder beber, y después de todo eso, el tiempo lo sana”, explicó Gervais.

After Life es una serie original de Netflix junto a Derek Productions, la que fue creada, escrita y dirigida por Ricky Gervais. Ambas temporadas están disponibles en el catálogo de la gran N.