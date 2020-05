Entre vacas y una desarmaduría: la historia del relanzado video de In Flames de Tsunamis

Año 2005. Estaba buscando una escenografía para el video clip que sus amigos de la banda Tsunamis le habían encargado y sin querer, la respuesta la tuvo frente a sus ojos de manera inesperada.

“Camino en la ruta 5 sur, yo había visto un depósito donde tenían miles de tambores de petróleo. Buscamos esa locación, llegamos, era una empresa y los gallos nos hicieron la mansa tapa, ‘no imposible que vengan a filmar acá’”, cuenta Álvaro Guerra, entonces guitarrista en la banda Guiso, director audiovisual y quien ya contaba con experiencia filmando videos de bandas de amigos suyos.

Ante el frustrado plan, fue su amiga Cata López quien sugirió: “Oye, pero sigamos buscando, a ver si encontramos otra fábrica”. Así, siguieron en automóvil avanzando por la ruta, hacia el sur. “Y de repente vimos esta desarmaduría, que era un negocio familiar. Paramos, nos bajamos, llamamos, nos atendió un caballero que nos dijo ‘vayan y rompan la hueá que quieran’”, relata Guerra.

El lugar era una desarmaduría que reunía neumáticos gastados, buses viejos, chatarras y…vacas. Sí. Vacas. “Le debimos haber pasado 25 lucas y el tipo nos dejó hacer lo que quisiéramos”, cuenta Guerra. El sitio quedaba pasado San Bernardo, cercano al cerro Chena.

Así, se programó la filmación del video de “In Flames”, un single con el que que por esos entonces la banda Tsunamis estaba promocionando su primer disco homónimo.

“¡Encontré una carpeta!”

Tsunamis acaba de relanzar el video de “In Flames”. ¿Por qué se dio esto? “Estuvimos conversando con el Pancho –Fernández, guitarrista del grupo- que se cumplían 15 años, no solo del primer disco, sino desde que el video había debutado, no solo en Via X, sino también en MTV. Yo pensaba que la idea era bakan, pero el video estaba solo en el canal de YouTube del Rodri (Astaburuaga, ex miembro de The Ganjas)”, cuenta a Culto Andrés “Goli” Gaete, el vocalista del conjunto.

Sin embargo, la añoranza no fue lo único que motivó el revival del video. “Hace un mes, por los 18 años de Algorecords, Alvarito y Perrsoky mandaron una cadena de mails para los amigos pidiendo material para recopilar, ya que no hay tocatas. Y en eso, Juan Domínguez, me llama y me dice: ‘¡Hueón, encontré una carpeta con el master del video, con las fotos fijas y las fotos del lanzamiento!’. Lo vimos y todo y ya pos, se armó”, cuenta Goli.

El video fue sometido a un arreglo, señala Goli, “porque en ese tiempo no había HD”. Además, se aprovechó la instancia para remasterizar el tema, al menos la versión que aparece en el video, y eso estuvo a cargo de Nes Rodríguez, de BYM Records. El tema original del disco es mucho más extenso.

Lo planificado y lo improvisado

“Nos estaban esperando ese día cuando llegamos, súper buena onda”, cuenta Álvaro Guerra. Tras amarrar el acuerdo para poder filmar en la desarmaduría, llegó con la banda y su equipo de producción. Al llegar, les abrió el dueño y les reiteró que fueran a la parte de atrás del sitio e hicieran lo que les diera la gana.

Y lo hicieron.

“Cuando nosotros llegamos, no había nadie, y más encima el sitio tenía esos animales. El lugar era bien cuático”, recuerda Goli.

Guerra, junto a su equipo de trabajo –Rodrigo Astaburuaga en cámara y Juan Domínguez en producción, con quienes conformaban la productora TV Piratas- traía un guión listo para trabajar.

“En mis videos anteriores, siempre iba a lo loco, nunca lo pensaba tanto. Pero en esta ocasión quise hacer algo más planificado. Escuché la canción e hice una lista de todo lo que iba a pasar, con los planos, segundos, súper visualizado”, cuenta Guerra.

“Traté de seguir ese plan, pero pasó que ya al primer minuto los Tsunamis me habían cambiado todo, jajaja –agrega Guerra-. Aún así tenía muchas escenas que quería hacer, pero hartas cosas se improvisaron”.

El video fue filmado en formato Mini DV, y la única ayuda adicional era una plancha de plumavit para reflejar luz. “Era hechizo, indie, pero con harta conciencia de la disciplina del arte”, señala Goli.

El rodaje tomó menos de un día, entre las 10 de la mañana y las 17 horas. “Nos fuiimos como de guerra, asquerosos, llenos de polvo”, cuenta Goli.

El guitarrista Francisco “Pancho” Fernández recuerda la filmación: “Lo pasamos muy bien en general. La onda venía ‘pre armada’ ya que con el equipo de TV Piratas (dirección/producción) éramos muy amigos, teníamos muchos códigos en común y nos cagábamos de la risa. Pasábamos de eso a tomarnos en serio los roles y lo dirección de ellos”.

¿Una anécdota? “Había una parte en la que le tenía que pegar al Ale (Gatta, el baterista) cuando estaba en el suelo. Debe ser una de las partes más falsas del video. Era tal el cariño y admiración por él que no me dio pa aforrarle”, señala Fernández.

Si se observa el video, al final la banda comienza a desvestirse encima de un viejo container. “Estábamos super puestos y la escena en la que terminamos bailando en pelota la hicimos más de una vez, bastante menos suave de lo que quedó en el video jajaja, me preguntó si habrá quedado algún material de eso”, cuenta Fernández.

Por su lado, el entonces bajista de Tsunamis, José Domínguez (hoy en la banda Calandria) recuerda también ese particular momento: “Cuando ya estábamos en la última escena me entero que debíamos subirnos a un container, bailar y... sacarnos toda la ropa, no es que sea tan pudoroso pero en el momento fue más que sorpresivo. Impagable ver la cara de la gente que ese día andaba dentro de la desarmaduría al ver a 4 tipos bailando en las alturas y sacándose la ropa”.

“Lo del empelotamiento fue muy divertido, pasó que estaba la Cata López, que era amiga de todos nosotros, y le dije a la Cata que quería hacer este plano en que se iban a desnudar –cuenta Álvaro Guerra-. Yo pensé que estos gallos se iban a cohibir un poco porque estaba la Cata ahí, y por otro lado, pensé que iban a hacer este strippin’ de manera más lenta, pero no”.

“Bajé el plano justo en el momento en que el Pancho –el guitarrista- se baja los pantalones, no fue lento, este hueón lo hizo de una. Bajé ese plano, dejé de mirar la cámara y miré y caché que estos locos estaban en pelota arriba del container”, recuerda Guerra.

Otro momento notable, es cuando la banda, al interior de un bus viejo, se pone a destrozar todo lo que pilla. La idea no fue improvisada, según cuenta Álvaro Guerra.

“Yo siempre quise que rompieran algo. Si bien no rompían sus instrumentos en las tocatas, siempre dejaban la cagada, siempre rompían algo. Entonces, el plano más encerrado del clip, dentro de la micro, era el momento perfecto para que estos hueones rompieran algo. Eso estaba concebido, yo ya había visto la locación y eso fue pensado”.

“Lo que yo les decía, estos huevones lo hacían dos cambios más arriba, tenían ene ganas y estaban súper comprometidos con el clip, y los desafíos que yo les puse, los llevaron más allá”, añade el director.

“Hey, estamos en MTV”

Un día cualquiera, posterior a la filmación, Goli prendió la TV en su casa, puso el MTV, como acostumbraba a hacerlo, y se sorprendió al ver el video de su banda en las pantallas del mítico canal de cable.

“Fue súper importante, pero hago el paralelo con estos tiempos, porque en esos momentos, aparecer en MTV era como LA hueá. Claro, podiai sonar en la radio, pero estar en la tele era otro tema. Podíai salir en el Via X, pero yo soy generación MTV, yo crecí viendo a mis ídolos en MTV”, cuenta el vocalista.

El responsable de que el video haya llegado a la cadena trasnacional fue Juan Domínguez, quien por esos años trabajaba para el programa Caiga quien Caiga, a cargo de la productora argentina Cuatro Cabezas. “(Ellos) tenían acceso directo a MTV, entonces por ahí yo les iba pasando los videos que hacíamos como TV Piratas y así llegó ‘In flames’, una de las primeras cintas con las que hice nexo”, cuenta Domínguez.

Sobre la repercusión que tuvo la difusión por MTV, Goli lo ejemplifica de una manera muy clara: “Después ibamos a tocar a regiones y la gente se sabía las canciones, por eso fue súper importante”.

José Domínguez también recuerda el momento. “Yo venía de Solar que ya tenía videos en MTV y quería que Tsunamis, una banda independiente, lograra entrar a ese canal, eran las ligas mayores en ese momento. Una canción que no responde al clásico estereotipo rock pop y además un video bastante jugado y particular, fue una maravilla verlo”.

Por su lado, Pancho Fernández señala: “La verdad que no lo recuerdo. Me acuerdo que harta gente me lo comentó. Obvio que rotaba como a la 1 de la mañana en el horario menos “prime” posible. Sí tengo recuerdos de la cantidad de veces que lo pasaron por el extinto Canal 2 y sobre todo por Via X. Eso fue clave para darnos a conocer fuera de Santiago y que hiciera de ‘In Flames’ una canción que el público nos pide tocar en vivo hasta el día de hoy”.

Por su modo de ser, Álvaro Guerra vivió de otra forma la llegada del video a MTV. “Yo en esa época era como re punk para mis cosas, y respetaba más lo local que MTV, me gustaba más salir en el Via X. Entonces nunca me calentó tanto la idea. En ese momento, con esa soberbia de pendejo yo pensaba ‘hueón, bakan que esté en MTV pero mi rollo es otro’”.

“Obviamente, fue súper importante y valoro caleta que mi trabajo se haya visto en MTV”, agrega Guerra.

Luego de grabar el video, Álvaro Guerra se comprometió con la gente de la desarmaduría de volver para mostrarles el resultado final. “Pero nunca lo hice jaja”, cuenta risueño.

Sobre los próximos pasos de Tsunamis, Goli Gaete cuenta que esta semana se estrenará el video clip de “Camisa de estrellas” y para primavera se espera la salida de su nuevo disco.

Ve el video a continuación.