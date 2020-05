Robert Plant elige sus nueve canciones favoritas de Led Zeppelin

Lunes de recuentos. La revista británica Far Out recopiló una lista de las nueve canciones que Robert Plant, el cantante de Led Zeppelin ha señalado son sus favoritas del catálogo del grupo. Esto, basándose en entrevistas de diferentes épocas y recolectando sus dichos sobre ellas.

Sin un orden particular, las nueve canciones que Plant destacó fueron las siguientes.

“Immigrant Song” (1970)

“Creo que ‘Immigrant Song’ es genial. Habiendo estado en Islandia, donde la escribimos, pude comprender exactamente como captó musicalmente la sensación del lugar. Hace pensar en vikingos y grandes barcos. Fue suave y atractivo”, dijo Plant sobre la canción en una entrevista con Rolling Stone. Este es el tema que abre el álbum Led Zeppelin III.

“Kashmir” (1975)

“Desearía que fuéramos recordados por ‘Kashmir’ más que por ‘Stairway to Heaven.’ Es tan correcta; no hay nada pretencioso, no hay voces histéricas. Es Zeppelin a la perfección", dijo Plant en una entrevista de 2010 con Q107. La canción aparece en el disco Physical Graffiti.

“In My Time of Dying” (1975)

En la misma entrevista con Q107, Robert Plant tuvo elogios para este largo blues, de 11 minutos, como una de las canciones en las que más se apreciaba el talento del guitarrista Jimmy Page y el rol que sus líneas de guitarra cumplían en la música de Led Zeppelin. También se le encuentra en Physical Graffiti.

“The Ocean” (1973)

“Mientras más escuchas rock and roll y la primera etapa del rockabilly, te das cuenta de que hay algunos increíbles efectos de eco. Te prometían algo que no era real.” Así, Robert Plant destacó “The Ocean”, en una entrevista de 1980 con Tony Bacon, debido a lo que se logró hacer con su voz en la grabación, específicamente con los efectos. Esta canción se encuentra en el fundamental Houses of the holy.

“The Crunge” (1973)

En la misma entrevista de 1980 con Bacon, Plant manifestó su admiración por el baterista John Bonham y como prueba destacó esta composición. “Las decisiones de Bonham para la canción fueron tan arriesgadas como adecuadas”, afirmó. Es que el ritmo funk de la canción, con los compases quebrados incluidos, tocado con toda la potencia característica de Bonzo, es una pieza escondida dentro del catálogo de Led Zeppelin que vale la pena escuchar. También está incluida en Houses of the holy.

“The Song Remains the Same” (1972)

Si bien, “The Song Remains the Same” fue concebida inicialmente como una pieza instrumental, Plant decidió agregarle voz al tema. Figura entre las favoritas del cantante “porque enaltece el virtuosismo de John Paul Jones”, el bajista del cuarteto. Se le encuentra en Houses of the holy.

“In the Light” (1975)

“'Kashmir', ‘All My Love’ e ‘In the light’, y dos o tres más son los mejores momentos", dijo Robert Plant en entrevista con Rolling Stone. Esta última no es una pieza de las más conocidas de la agrupación, pero es casi un guiño al rock progresivo, contiene varias secciones y dura 8:47. Se le encuentra en el Physical Graffiti.

“All My Love” (1979)

Nunca falta en los karaokes el amigo rockero que se pone a cantar este tema con una buena dosis de trago en el cuerpo, a las 3 de la mañana. Pero esa alegría no tiene nada que ver con el origen del tema, puesto que hace referencia al fallecimiento de su hijo Karac, en 1977. “Rendía tributo a la alegría que Karac nos dio a nosotros como familia y que, de una manera curiosa, aún nos da", explicó Plant. Se le encuentra en el álbum In through the out door.

“The Battle of Evermore” (1971)

Robert Plant ha señalado que la inspiración de este tema viene de la literatura, en rigor, de la saga El señor de los anillos, de J.R.R. Tolkien. En rigor, describe la Batalla de los Campos de Pelennor, de El retorno del rey. El track posee una mística única, merced al cruce de psicodélicas voces e instrumentos acústicos. Sin saberlo, Plant sentó un precedente que muchas bandas de heavy metal copiaron más tarde: canciones sobre relatos fantásticos. Se le encuentra en Led Zeppelin IV.