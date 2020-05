Mötley Crüe será anfitrión de una fiesta virtual para ver su biopic The Dirt en Netflix

Mötley Crüe, la banda de rock-glam que surgió en la década de los 80, siguen activos a la fecha, claro que con un perfil mucho más recatado que en sus años de gloria.

Fiestas desenfrenadas, alcohol, drogas y sexo, eran fácilmente asociados a ellos como una constante, más al protagonizar titulares con escándalos como el destrozo de una habitación de hotel, infidelidades con una estrella porno, homicidio por un accidente automovilístico y sobredosis de droga.

Sí, los integrantes de Mötley Crüe -Nikki Sixx, Tommy Lee, Mick Mars y Vince Neil- tienen mucho que contar. No por nada tienen más de un libro que rescata estas -y muchas otras- anécdotas, que fueron adaptadas como película por Netflix.

En marzo de 2019, la gran N estrenó The Dirt, biopic dirigida por Jeff Tremaine y escrita por Rich Wilkes y Amanda Adelson basados en el libro The Dirt: Confessions of the Most Notorious Rock Band de Neil Strauss. Un filme de una hora y 48 minutos que condensa el rápido ascenso a la fama de una de las bandas glam que siguen activos a cuatro décadas de su formación.

Si bien The Dirt se estrenó hace más de un año, en tiempos de cuarentena vuelve a ser tema de conversación. ¿El motivo? Netflix y los integrantes de la banda serán anfitriones de una “Fiesta” para ver la película desde casa, mientras tuitean comentando con el hashtag #stayhomesweethome este viernes 15 de mayo a las 19 horas (horario en Chile).

Este formato ya lo ha hecho por ejemplo Franz Ferdinand al escuchar su álbum debut y comentarlo en vivo vía Twitter. Una actividad más que se puede realizar mientras se toman los resguardos a propósito de la pandemia.

Si no has visto The Dirt, puedes ver acá el tráiler y la película en Netflix.