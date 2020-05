Pedro Aznar: “Pertenezco a ese grupo de gente que se lleva bien con la soledad”

Distante pero cercano. Solo en el estudio de su casa en Buenos Aires, sin productores, intermediarios ni su banda de acompañamiento presente, pero acompañado de su gata Chardonnay, un teclado y de una nueva guitarra manufacturada por un luthier amigo que lleva su firma y que luce sin disimular su orgullo. Desde su encierro en la capital argentina, Pedro Aznar, uno de los músicos más activos y comprometidos con su público durante los primeros meses de la pandemia, conversó anoche con Culto durante una nueva versión de las Sesiones Íntimas de Culto, donde aprovechó de cantar algunos de sus éxitos, analizar estos días de soledad y “sentimientos encontrados” -según reconoció-, y por qué prefiere ver este periodo “más como un retiro espiritual que un confinamiento”.

-En esta suerte de retiro espiritual, la música debe haber sido algo importante. ¿Hay algo más de lo que se haya agarrado para hacer más llevadero este periodo tan extraño, para encontrar respuestas a la incertidumbre?

-Sí, no sé si respuestas pero al menos una actitud positiva y de calma, que creo es muy importante. La meditación ha sido una herramienta valiosísima y también tener hábitos saludables, tratar de mantener horarios estables, tratar de hacer gimnasia todos los días, de cocinar rico y sano, de estar atentos a cómo está mi familia y mis amigos. Hablo periódicamente con ellos para conversar o compartir una comida, para que no se sienta tan fuerte la soledad. Para que la sensación de soledad no le ganara al sentirse acompañado y todo eso fue una enorme ayuda.

-¿Cómo se lleva con el encierro y la soledad? Hay gente que tiene cierta simpatía con este aislamiento social, con la idea de estar más tiempo en casa.

-Se podría decir que pertenezco a ese grupo de gente que se lleva bien con la soledad, porque no siento que la soledad sea necesariamente trágica. La soledad es dura cuando uno no está bien con uno mismo, ahí pesa. Pero cuando uno está en paz con uno mismo, la soledad no se convierte en una cosa pesada. Si bien esto que vivimos es distinto a irse a un retiro espiritual y poder decidir cuánto tiempo uno va a estar allí, la soledad es un espacio que yo disfruto, por supuesto con momentos de interacción social, desde luego, pero la soledad me sirve para muchas cosas, para componer, estudiar, pensar, idear, diseñar. Y para todas esas cosas es necesario tener un encuentro con uno mismo y tener el oído abierto con lo que pasa adentro. Hay gente que por naturaleza es más extrovertida, más de salir a la calle, y aunque a mí también me gusta salir a comer con amigos, no se puede hacer y lo haremos a través de una pantalla de celular o de una tablet. Creo que hay maneras de esquivar el lado oscuro de todo esto, aunque por supuesto que tiene aristas trágicas en muchos puntos.

-¿Cómo ha visto la fuerza que ha tenido la música en estos días, pese a que ya no podemos verla desde abajo de un escenario? Parece seguir teniendo capacidad de comunión.

-Sin duda y creo que a todos nos quedó claro esto. Me pasó a mí también no solo al leer los comentarios generosos y amorosos durante cada una de los shows en vivo de los viernes. También por lo que me pasaba a mí, cómo me conectaba con algo vital, apasionado, que hace tanto bien como es el arte. Los conciertos que hice los viernes fueron todos con repertorios distintos, a veces combinando literatura y música. Y toda esa preparación a mí me ponía en sincronización con lo que más disfruto y lo que mi corazón más necesita. Y aparece el disfrute cuando el tiempo se diluye, las preocupaciones se van a otra parte. Era muy conmovedor ver cómo cuando leía algunos cuentos de Cortázar se creaba un clima como de tribu, como si estuviéramos leyendo reunidos junto al fuego, una cosa hermosamente primal. A mí me hizo revalidar este trabajo hermoso. Creo que el arte tiene una potencia que es parte de lo espiritual.

-Es interesante esa imagen de la tribu en torno al fuego, porque así partieron los conciertos también. Un espacio abierto, democrático.

-Eso pasa en los conciertos con presencia física y lo notable es que eso se replica aunque haya entre medio una pantalla. Sabemos que hay un diálogo, que es este tiempo presente y no otro. Está mediado por una tecnología pero es maravilloso. Yo nunca había usado tanto esta tecnología para los encuentros, los había usado para masterizar música, cosas del ámbito profesional, pero para el ámbito personal usaba el mail a modo de carta. Creo que esta situación que vivimos hoy puso en una nueva perspectiva todo esto. Así como el email pasó a reemplazar a las cartas, la palabra cobró una nueva significación. El email recuperó la carta y esta situación está recuperando una mayor espontaneidad. De alguna manera siempre hay una tecnología al medio, desde el tipo de la tribu que hizo señales de humo a los que estaban en el cerro para invitarlos a escuchar los cuentos y decirles “vengan porque esto está buenísimo”.

-Ahora en muchos casos estamos viendo la intimidad de algunos músicos, de sus casas. ¿Le gusta ese escenario tan distinto que se abre con esta nueva modalidad?

-Es hermoso. A mí me pasa como televidente cuando veo documentales por ejemplo, y me pongo a ver qué libros leen. Es una manera de estar en su casa, hay gente que conoce el nombre de mis gatos, les mandan saludos. Es una manera muy realista de estar juntos. En este momento, esta conversación es absolutamente real, la tecnología aparece solo cuando lo pienso pero ahora no pienso que estás a 2 mil o 3 mil kilómetros de distancia.