A los 81 años muere Astrid Kirchherr, fotógrafa de The Beatles

La fotógrafa Astrid Kirchherr, reconocida por las imágenes que captó de The Beatles, falleció a los 81 años, según reporta el medio británico The Guardian.

Nacida en Hamburgo en 1938, evacuó a la costa báltica una vez detonada la Segunda Guerra Mundial. Al regresar a su natal Hamburgo, estudió para ser fotógrafa y con apenas 22 años conoció a sus “musas”.

En 1960, en un club nocturno de la ciudad alemana, se encontró con unos chicos ingleses que daba un concierto. “Toda mi vida cambió después de unos minutos”, dijo años más tarde Kirchherr, según relata The Guardian.

Pete Best, George Harrison, John Lennon, Paul McCartney and Stuart Sutcliffe in Hamburg, 1960. Photograph: Astrid Kirchherr/Redferns

Una de las primeras fotografía reconocidas que tomó Astrid Kirchherr, tiene por protagonistas a unos veinteañeros Pete Best, George Harrison, John Lennon, Paul McCartney y Stuart Sutcliffe, en Hamburgo (1960). En ese entonces, el bajista era Stuart Sutcliffe y el baterista era Pete Best.

Astrid tuvo una relación amorosa con Sutcliffe, a quien le realizó el corte de cabello conocido en inglés como “moptop”, estilo que caracterizó los primeros años de The Beatles. La fotógrafa se comprometió con el bajista, pero Sutcliffe falleció en 1962 a causa de una hemorragia cerebral.

The Beatles

Con el paso de los años, la amistad perduró. Astrid fue de vacaciones a París con los de Liverpool en 1963, poco antes de que su primer single llegara al Nº1 del ránking británico. También tomó famosas fotografías del tras de escena de la cinta A Hard Day’s Night y años después capturó imágenes de George Harrison para su disco solista Wonderwall Music (1968).

“Inteligente, inspiradora, innovadora, atrevida, artística, despierta, alerta, hermosa, inteligente, cariñosa y una amiga para muchos. Su regalo a los Beatles es incalculable”, escribió en Twitter Mark Lewisohn, autor de la biografía de los fab four All These Years.