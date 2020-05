Francisca Florenzano, directora de Fundación CorpArtes: “El sector cultural no necesita excusas, sino acciones precisas”

Ante la emergencia sanitaria, la Fundación CorpArtes decidió reprogramar para 2021 lo que habían agendado para el año en curso, y diseñar una programación digital para 2020. “Estamos viendo las fechas para el próximo año, considerando que las orquestas mantengan sus giras y con la incertidumbre de que ya hay teatros que han anunciado que podrían cerrar por la situación económica que están viviendo”, explica Francisca Florenzano, directora ejecutiva de la Fundación CorpArtes.

La nueva programación digital 2020 incluye varias series de conversatorios online; ayer habló Ai Weiwei desde su casa, y los miércoles se realiza el ciclo Arte y Educación en tiempos de crisis. Alternativas que se suman al recorrido virtual por Surge, exposición de Anish Kapoor, los videos Ponle Pausa, de Paolo Bortolameolli, y ofertas educativas. “Nuestro desafío es conectarnos con la gente, y cumplir el rol que hoy tiene el mundo del arte y la cultura, que es acompañar”, asegura la socióloga.

A fin de mes estrenarán su 1ª Temporada Digital de Grandes Conciertos Internacionales: Sinfonía Play. “Son 12 conciertos, con las mejores orquestas, grandes directores y solistas, con parte de los artistas que iban a venir este año, como Gustavo Dudamel, o Joyce DiDonato, que venía en octubre pasado y se canceló por la realidad social del país”, detalla.

Así, se harán presentes, en forma virtual, el director venezolano con la Filarmónica de Berlín, y la soprano estadounidense junto a la orquesta Il Pomo d’Oro con su espectáculo War and Peace.

Un recorrido virtual por la muestra de Anish Kapoor está online.

Se transmitirá un concierto cada 15 días en corpartes.cl y habrá una introducción de la directora Alejandra Urrutia. Los abonados tendrán libre acceso y el valor es de $6.000 para el público general.

El primer concierto, el 29 de mayo, es con la Quinta Sinfonía y el Concierto para piano N°1 de Beethoven, la dirección de Simon Rattle y la actuación solista de András Schiff. Se sumarán, entre otros, los conductores Antonio Pappano y Michael Tilson Thomas, los chelistas Yo-Yo Ma y Sol Gabetta y los pianistas Lang Lang y Yuja Wang.

Imperdibles serán la Canción de la Tierra y la Décima Sinfonía de Mahler, con Anne Sofie von Otter y Jonas Kaufmann, la Filarmónica de Berlín y la dirección del célebre Claudio Abbado, y la aplaudida producción de Estrasburgo de 200 Motels, de Frank Zappa.

Otra gran novedad serán los contenidos de LSO Always Playing, de la Sinfónica de Londres, pues CorpArtes firmó una alianza para ejecutar la expansión en el mundo hispano de esa plataforma de conciertos y educación. Simon Rattle, titular de la orquesta, aplaude el convenio: “Proveerá a las audiencias hispanohablantes de una oferta cultural relevante”.

“En la Sinfónica de Londres plantean que lo más probable es que pase un buen tiempo antes de que puedan volver a hacer giras, así que están fortaleciendo su plataforma. En CorpArtes trabajaremos para darle sentido a sus programas educativos en nuestra realidad curricular y, además, en los próximos meses podremos compartir con el público algunos conciertos de la orquesta y otras experiencias inmersivas”, detalla Florenzano.

Además, revela que la exposición colectiva La otra realidad se inaugurará en formato digital en la segunda semana de septiembre; artistas como Olafur Eliasson, Marina Abramovic y Laurie Anderson serán visitados en tiempo real en sus talleres y habrá conversatorios online. Los contenidos digitales propios, además, han sido claves en el foco educativo de CorpArtes, que durante la pandemia ha seguido trabajando con comunidades del Sename, Integra y Gendarmería, además de colegios.

Instituciones en riesgo

“El 60% de nuestro presupuesto es una contribución filantrópica de la familia Saieh, y el 40% restante corresponde a las entradas y arriendos. Nuestra realidad actual, que de un día para otro desaparece el 40% de nuestro presupuesto, es compleja, y es la de muchas instituciones culturales”, aclara Florenzano.

A su juicio, hay un rol que puede cumplir el Ministerio de las Culturas: “Vi una entrevista de la ministra de las Culturas en donde se justificaba reiteradas veces en decir que no había más plata. Pero muchas veces no pasa por eso, sino por tomar ciertas acciones. Por ejemplo, las donaciones de personas tienen un engorroso proceso en que por cada donación tú tienes que hacer un certificado en papel auto-copiativo de cinco copias, y mandarlo por carta certificada. Hicimos el ejercicio, y por una donación online de $1.000 todas las acciones que debemos ejecutar cuestan $5.000. El sector cultural no necesita excusas, sino pequeñas y precisas acciones que faciliten y modernicen los procesos”.

Según Florenzano, “existen muchas personas que valoran lo que hace el Museo Precolombino, la Fundación CorpArtes o la Fundación Teatro a Mil, entienden que pueden estar pasando por un tiempo difícil y están dispuestos a poner $1.000, $500, $5.000 o $10.000. Porque, y esto es una realidad innegable, algunas de estas instituciones van a desaparecer después de esta crisis. Una vez que levantemos cabeza, quizás vamos a estar sin un Museo Precolombino o sin un Museo de Bellas Artes. Por eso Alemania y Francia han respondido como lo han hecho; son países que cuando han vivido guerras protegieron sus obras de arte y sus instituciones. Saben lo importante que son para el alma y el patrimonio de un país”.