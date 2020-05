Metallica pone en streaming show de 1983 donde tocan Kill’Em All

#MetallicaMondays, o “Lunes de Metallica”. La banda californiana está colocando desde hace un tiempo todos los lunes en sus redes sociales un registro audiovisual de alguno de los shows de su trayectoria.

Hoy, 18 de mayo, nos ofrecen un viaje a los 80′s, pues en su canal de YouTube ya se puede ver un show de agosto de 1983 , en The Metro, Chicago, filmado unas semanas después de que el cuarteto lanzó su legendario álbum debut, Kill ‘Em All.

En esos tiempos, James Hetfield y Kirk Hammett tenían 20 años; Lars Ulrich, 19; y Cliff Burton tenía 21. El show está compuesto por nueve canciones de Kill ‘Em All, todas menos “Motorbreath”, lo cual significa que están presentes cortes como “Hit the Lights" o “The four horsemen”. O sea, trash metal a la vena.

Además, en una gracia no menor, es una buena oportunidad para observar la performance del fallecido bajista Cliff Burton, acaso uno de los mejores intérpretes en el rock del instrumento de las cuatro cuerdas.

Metallica lanzó la serie #MetallicaMondays como una forma de ofrecer espectáculos completos en vivo a sus fanáticos durante la pandemia COVID-19. La transmisión de la semana pasada presentó a Metallica tocando The Black Album de atrás hacia adelante durante un show de 2012 en Austria.

Este show de 1983 permanecerá publicado en los canales de Metallica en YouTube y Facebook durante una semana, hasta que se suba el próximo. Estará disponible a contar de las 20.00 horas, hora chilena.

Revisa el show acá.