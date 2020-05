Mira a Damon Albarn interpretando su nuevo proyecto desde el confinamiento

Tenía todo listo. Una gira europea que comenzaría en Bruselas, Bélgica, el 17 de mayo junto a 14 músicos y cuatro cantantes, dirigidos por el director orquestal André de Ridder. Sin embargo, solo quedó en el papel debido a la pandemia del coronavirus.

Así, Damon Albarn se vio obligado a idear una nueva forma de presentar su nuevo proyecto, The Nearer The Fountain, More Pure The Stream Flows, y lo hizo vía streaming desde su casa, acompañado de un piano.

El proyecto, es algo similar a lo que en su minuto realizó con Mali Music (2002), el álbum donde tocó música africana acompañado con intérpretes locales, salvo que en esta ocasión, no está basado en el continente negro sino que en Islandia, un lugar que Albarn suele visitar de manera seguida.

“Islandia es un país único lleno de bellezas naturales. Glaciares, volcanes, aguas termales, montañas e impresionantes paisajes. En medios de dos continentes, es una tierra donde América del Norte y las placas tectónicas de Eurasia se encuentran. ¿Qué podría ser más fascinante que la evidencia del paso del tiempo y la fragilidad de la naturaleza?”, explicó el músico en un comunicado.

En el streaming, Albarn señala que "da una idea de lo que esperamos que algún día tocar para ustedes”. Además indicó que el nombre del proyecto viene de un poema de John Clare (1793 – 1864), titulado “Amor y memoria”.

Esta presentación forma parte de la serie “Streaming From Isolation” del canal Boiler Room, que beneficia a la Red Global de Bancos de Alimentos.

Damon Albarn es un músico que merece con creces la etiqueta de prolífico. No contento con liderar Blur, uno de los buques insignias del brit pop en los 90′s, en 2001 fundó la banda animada Gorillaz. Luego, en 2006, integró The good, the bad and the queen (junto a Paul Simonon, ex The Clash; Simon Tong, el guitarrista de The Verve, y el baterista nigeriano Tony Allen, quien tocó junto con Fela Kuti). En 2012 lanzó Rocket juice and the moon, un álbum donde compartió con los músicos Flea (sí, el bajista de Red Hot Chili Peppers) y el mencionado Tony Allen.

Además del ya mencionado Mali Music, también creó el proyecto DRC Music, con el cual lanzó el álbum Kinshasa One Two (2011).

Revisa la presentación de Albarn acá: