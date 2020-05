Merritt Wever, protagonista de Run: “Siempre pensé en Ruby como alguien que corre hacia su vida, no que huye de ella”

Una mujer de entre 35 y 40 años está al interior de un automóvil contestando un mensaje de su marido, quien le pregunta a qué hora llegará a casa. Está casada, tiene hijos, y ese parece ser uno de sus escasos momentos a solas.

De pronto, recibe un mensaje de texto que dice “Corre”. Se paraliza. Mira para todos lados. Respira profundo y luego responde lo mismo, “Corre”. Acto seguido está en un aeropuerto comprando un pasaje que la lleve a Nueva York.

Tiene que llegar a la estación Gran Central para tomar un tren con quien fuera su novio hace 15 años. Juntos dejarán detrás sus vidas, o más bien, lo intentarán.

Run, la comedia negra de HBO estrenada el 12 de abril, tiene por protagonistas a Merritt Wever como Ruby y Domhnall Glesson como Billy, una pareja que hace más de una década se separó, pero se reencuentran para cumplir un pacto: si ambos se mensajean “Corre”, tomarían juntos un tren que recorre Estados Unidos, dejando todo atrás.

Con la dirección de Vicky Jones y la producción de Phoebe Waller-Bridge -la dupla dorada de Fleabag y Kiling Eve-, la ficción mezcla con maestría el romance con la acción, dando giros inesperados a cada momento.

En una exclusiva entrevista a la que Culto tuvo acceso, Merritt Wever cuenta qué le atrajo de la historia, cómo fue trabajar con Jones, Waller-Bridge y Gleeson, y la liberación que significa huir dejando todo atrás.

-¿Cómo llegaste a ser parte de Run y qué te motivó del proyecto?

-Habían muchos elementos que me atrajeron. La escritura del guión era extraordinaria y es una premisa muy maravillosa. El guión del piloto es tan único que da un abanico de posibilidades para tomar la historia. Creo que será de la misma forma para los espectadores -querrán seguir viendo para descubrir qué ocurre y hacia donde va la historia. Yo audicioné, luego volví para leer unas líneas con Domhnall Gleeson y conocí a Vicky Jones (la guionista, creadora y productora ejecutiva) y Kate Dennis (directora y productora ejecutiva). Para cuando volví para la segunda audición, había estado trabajando durante un mes en Unbelievable (de Netflix) y la energía para ese rol era muy diferente, y me di cuenta que había algo en mí que quería algo más juguetón. Run me da el espacio para jugar, entre muchas otras cosas.

- Vicky Jones y Phoebe Waller-Bridge hicieron sus nombres con Fleabag y Killing Eve, ¿Has visto esas series? ¿Te gustan?

- Por supuesto. He visto Fleabag y realmente la amo, como todo el mundo. No tengo televisión por cable así que no pude ver Killing Eve cuando salió y ansiosamente esperé que saliera el DVD. De hecho, recién empecé a verla y estaba enganchada con un par de episodios cuando apareció la audición para Run. La pospuse en ese momento. Tengo la tendencia a hacer eso cuando comienzo a trabajar con alguien, me alejo de sus trabajos anteriores, no estoy segura por qué.

-¿Cómo fue trabajar con Domhnall Gleeson?

Estaba muy ansiosa por trabajar con él. La gente brillante involucrada en el proyecto estaba entre las cosas que realmente me hicieron querer ser parte del proyecto. Cuando escuché que él era parte de reparto, yo estaba como ‘Wow’. Cuando fui a leer una líneas con Domhnall, una parte de Ruby que no estaba antes, apareció. Recuerdo haber notado lo presente que él estaba, lo mucho que él presta atención y escucha. Realmente es un actor maravilloso.

- ¿Qué nos puedes decir de tu personaje, Ruby Richardson?

-Vaya, ella es difícil de describir, eso es lo que la hace tan interesante ! Mi experiencia al interpretar a Ruby se trató de siempre intentar atraparla y aferrarme a ella. Refleja un poco la intención del show, siempre la estaba persiguiendo. Me pude relacionar mucho con su emocionalidad y había cosas de ella que realmente resonaban, pero también la considero impredecible y mercuriana. Mientras más me esforzaba en llegar a las raíces, más parecía cambiar su mundo. A veces era frustrante, pero también fue emocionante y tal vez no fue inapropiado considerando el material. Simplemente tenía que aparecer en el trabajo, poner atención y estar enamorada.

-¿Ves a Ruby como heroína, anti-heroína, femme fatale o de otra forma?

-Como actriz, tiendo a pensar en torno a los personajes desde dentro, no desde fuera, así que usualmente esas distinciones nunca se me ocurren. Pero recuerdo estar en shock al ser aceptada para el papel y preguntándome si me confundieron con otra persona. Le mandé un email a Vicky diciendo algo como “Me preocupa que no pueda ser esa mujer”. Me escribió de vuelta elocuentemente y extendido, pero lo que extraje de eso fue: “Ruby puede ser de todo”. Así que la dejo ser de todo. A veces siento que ella era demasiadas cosas! Ella estaba en todas partes. Tenía que entregarme a ello. Espero que si me entrego al momento, a todos los momentos, ella finalmente sería concebida como honesta.

-¿Qué momento disfrutaste más del rodaje?

-Disfruto muy poco cuando estoy trabajando. Siempre estoy atormentada por las dudas y es un gran peso para mí. Pero estoy trabajando en eso! Cada vez que hacía reír a Domhnall, eso se sentía bien. Ese era un buen día.

- Run combina comedia, romance e incluso thriller ¿Cómo lo ves tú?

Por supuesto. Ni siquiera lo pienso, cuando me inserto en eso, realmente me doy cuenta de la extensión del tono que iba cambiando y girando. Eso nos mantuvo de puntillas. Espero que haga lo mismo con los espectadores.

- ¿Crees que los espectadores puede empatizar con la trama respecto a la liberación y reinventarse en la vida?

-Algunas personas por supuesto que van a empatizar. Me puedo relacionar con ello. Hay momento en los que pienso que si tuviera una licencia de conducir, quizás hubiese huído de ciertas situaciones! Simplemente me hubiese subido a un automóvil y hubiese dicho: “De ninguna manera. Me voy”. Pero ¿sabes qué? Siempre pensé en Ruby como una persona que corre hacia su vida, no que huye de ella. No lo veo como lo que ella deja atrás, sino lo que ella busca y por qué. Para mí, eso hace de Ruby una persona muy valiente y con coraje. Estaba orgullosa de ella porque no creo que ella haya corrido hacia su vida en mucho tiempo.

- ¿Cómo te sientes respecto a la emisión de la serie en estos momentos tan extraños a nivel mundial?

-Son tiempos muy extraños. No puedo pretender no estar distraída por lo que ocurre en el mundo y que lidio con eso sin problemas. Esta no es una serie que va resolver los problemas del mundo, pero de la misma forma, entiendo la necesidad de las personas que en este momento necesitan estar en otro lugar por media hora. El deseo de encontrar otro lugar para poner sus cabezas y corazones. Así que si Run puede proveer eso, es un servicio que puedo entender.

Todos los episodios de Run están disponibles en HBO GO.