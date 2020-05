Guerras marinas y sagas mágicas: lo que Hollywood envió al streaming

El mar transforma a Tom Hanks en un héroe. El primer ejemplo fue Rescatando al soldado Ryan (1998), la película de Steven Spielberg donde el actor fue el capitán John Miller en el desembarco a Normandía. En el 2013 se convirtió en un corajudo marino mercante enfrentado a la suerte de un secuestro de piratas somalíes en Capitán Phillips y en el 2016 Clint Eastwood lo puso en los pies del piloto de aviación Chesley Sullenberger en Sully, la película donde salvaba a los 155 pasajeros de un avión que amarizaba en pleno río Hudson.

Tom Hanks protagoniza y produce Greyhound, filme de guerra que dirige Aaron Schneider. Foto: Columbia Pictures.

Llegó el 2020 de la pandemia y tenemos nuevamente a Tom Hanks en su rol de héroe de los mares, pero esta vez las circunstancias indicarán que habrá que verlo en casa y no en la pantalla grande donde los valientes lucen mejor sus horas de valor y de temor. La película se llama Greyhound, la dirige Aaron Schneider a partir de un guión del propio Tom Hanks y Apple TV+ se la acaba de comprar a Sony Pictures para estrenarla próximamente. El filme en cuestión ya está disponible para pre-compra en la plataforma del gigante computacional y aunque aún no se especifica la fecha de estreno, es probable que sea el viernes 19 de junio. Es decir, durante el fin de semana del Día del Padre. Qué mejor héroe para tal ocasión.

La jugada comercial de Apple TV+ es un indicador más de que las plataformas están dispuestas a ser la alternativa final a una gran cantidad de películas que habían planeado un estreno en salas y que el Covid-19 dejó en el limbo. Con un presupuesto de 50 millones de dólares, Greyhound cuenta la historia del capitán Ernest Krause (Tom Hanks), un hombre que tiene mucha experiencia en el mar, pero ninguna guerra en el cuerpo.

A inicios de 1942 le asignan comandar el destructor Keeling, cuyo código es Greyhound (Galgo), y deberá liderar una misión aliada en el Atlántico Norte. La zona, como es de esperar, es un campo minado de submarinos alemanes (los famosos y temibles U-boat) y la tarea del capitán Krause adquiere las características de la misión imposible. O casi.

Jóvenes criminales

No hubo mejor manera de apreciar la serie de Harry Potter que en la pantalla grande, pero la “nueva normalidad” mandó a Artemis Fowl a Disney Plus, la plataforma de Disney. Se trata de la primera película de una eventual saga que pretende llevar al cine los ocho títulos literarios del irlandés Eoin Colfer sobre el joven criminal Artemis Fowl. Dirigida por Kenneth Branagh (Hamlet, Asesinato en el Expreso de Oriente), esta superproducción de 125 millones de dólares iba a estar en salas de todo el mundo a fines de mayo, pero ahora su suerte ya está decidida en la plataforma del ratón Mickey.

Su trama, que tiene algo de las sagas fílmicas de Harry Potter y de Kingsman, es la siguiente: el chico irlandés Artemis Fowl II (Ferdia Shaw, el muchacho con el mayor coeficiente intelectual de Europa) pretende ir en busca de su padre Artemis Fowl (Colin Farrell), tan criminal e inteligente como él, pero raptado por una mafia. Lo acompañan su mayordomo, un enano y un sirviente.

En el terreno de las costumbres y el humor de los suburbios se ubica The king of Staten Island, la nueva película de Judd Apatow, el hombre ancla de la llamada “nueva comedia americana” y responsable de filmes como Virgen a los 40, Ligeramente embarazada y This is 40. Acá el protagonista es Pete Davidson en el rol de un veinteañero que se resiste a crecer y pasa sus días fumando marihuana y soñando con ser un artista del tatuaje. Las circunstancias de la vida forzarán a que tome un camino diferente en esta historia donde también actúa Marisa Tomei. La producción es de Universal Pictures (que ya lanzó la animada Trolls: World Tour en plataformas) y estará disponible en Google Play y iTunes desde el 19 de junio.

En otro registro de la comedia se mueve The lovebirds, filme de Paramount Pictures de la dupla formada por el director Michael Showalter y el actor Kumail Nanjiani. La película de los creadores de la exitosa Por eso lo llaman amor (2017) se iba a estrenar el 3 de abril, pero a la larga Paramount optó por ubicarla en Netflix, que la tiene disponible desde el pasado viernes 22 de mayo. En esta oportunidad, Showalter y Nanjiani abordan la historia de una pareja sumida en una trama criminal.

El 3 de julio, por otro lado, se estrenará en la plataforma Disney Plus la película Hamilton, la versión fílmica del premiado musical de Broadway escrito y protagonizado por Lin-Manuel Miranda. La superproducción dirigida por Thomas Kail sobre la vida de Alexander Hamilton (uno de los Padres Fundadores de Estados Unidos) es otra de las apuestas cinematográficas que Disney decidió lanzar en su propio sistema de streaming. La plataforma del estudio más poderoso de Hollywood ya llega a 54 millones de suscriptores en todo el mundo y debería arribar a Latinoamérica en el último trimestre del año.