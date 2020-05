Primavera Sound anuncia nueva fecha para 2021 y confirma Line up

Aunque se había informado que se reprogramaría para agosto de este año, debido a la pandemia del Covid-19 que canceló varios eventos en el mundo, finalmente esta jornada la organización del festival Primavera Sound anunció que el evento se realizará el próximo año.

Según se publicó en la cuenta de Twitter del evento, el festival catalán -que celebra una edición aniversario por cumplir 20 años- quedó programado entre el 2 y el 6 de junio de 2021, descartando así su regreso para este año.

En un comunicado replicado por medios internacionales, la organización señaló: “Quien dijo que las segundas oportunidades nunca son buenas, no imaginó que experimentaríamos algo como lo que está sucediendo este 2020. Con todo el mundo en pausa debido a la evolución de la pandemia mundial y con el sector de la música en vivo aguantando la respiración frente a un verano sin festivales, solo podemos mirar hacia adelante: hacia 2021, específicamente, el año en el que vamos a recuperar todo lo que estará pendiente desde 2020”.

También se dio a conocer los primeros 100 nombres del Line up, que se completará en los próximos meses. En este, se mantiene a buena parte de los artistas confirmados para este año. Figuran nombres como Bad Bunny, Caribou, Tame Impala, The Strokes, The National, Iggy Pop, Pavement, Gorillaz, King Gizzard & The Lizard Wizard, Beck, la chilena Paloma Mami, entre otros. Sin embargo, se ausentan nombres que iban a participar en esta temporada como Lana del Rey, Massive Attack y Brittany Howard.

La organización aseguró que todas las entradas que se compraron para Primavera Sound Barcelona 2020 serán válidas para 2021, mientras que las entradas restantes para el festival 2021 saldrán a la venta el próximo miércoles 3 de junio. Puedes encontrar más información aquí.

En tanto, la versión estadounidense del festival, a desarrollarse en Los Ángeles, aún está programada para el 12 de septiembre de 2020, sin detalles del Line up por el momento. Cabe recordar que EE.UU es por ahora, el país con más contagiados y fallecidos a causa del Covid-19.

Por otra parte, la situación de otros festivales estadounidenses está aún en suspenso. Coachella está programado del 9 al 11 y del 16 al 18 de octubre. Mientras que el festival Bonnaroo de Tennessee se llevará a cabo del 24 al 27 de septiembre.