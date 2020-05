Rezo por vos, el único sobreviviente de un proyecto que no fue

Por increíble que parezca, hubo una época en la que se los intentó confrontar: era el uno o el otro. Charly o "El Flaco". A fines de la década de los 70, el público y un poco los medios quisieron instalar esta suerte de dicotomía. Pero lejos de pisar el palito, de rivalizar, los ex líderes de La Máquina de Hacer Pájaros y Almendra se hermanaron en el escenario.

Spinetta dio el primer paso, invitando a Serú Girán al concierto que ofrecería en Obras en septiembre de 1980, que fue considerado "el evento musical del año". García devolvería la mano dos años después, cuando invitó al "Flaco" a colaborar en un par de temas de Yendo de la cama al living ("Canción de 2×3" y "Peluca telefónica"). La sociedad creativa se repetiría en "Total interferencia", de Piano bar (1984).

Estos acercamientos dieron pie a un ambicioso proyecto: un disco conjunto, que tendría por nombre Cómo conseguir chicas, y que incluiría canciones como "La pelícana y el androide" y "Una sola cosa", de Spinetta, y "Hablando a tu corazón", del bicolor. Sin embargo, pese a las cerca de 30 horas de grabación en el estudio Moebio, por múltiples razones, el trabajo que uniría a los dos más grandes de la historia del rock argentino nunca vio la luz.

Aun así, la ejecución dejó como fruto un tema editado: en Cable a Tierra, programa conducido por Pepe Eliaschev, Charly y Spinetta interpretaron por primera vez en público el que sería el único sobreviviente del tan anhelado proyecto, "Rezo por vos". La escena, sin embargo, se tornó dramática cuando, mientras tocaban, un llamado telefónico anunció que el departamento de Charly se estaba incendiando.

Para Spinetta, el accidente no era cuestión del azar: más bien era una señal. Se convenció de que el estribillo de la canción ("Y quemé las cortinas y me encendí de amor") y el incendio tenían relación. Así fue como esta extraña coincidencia tomó protagonismo y se convirtió, en parte, culpable del abrupto final de la dupla.

En una entrevista que concedieron al Suplemento No de Página 12 en 1992, Spinetta y Charly se refirieron al episodio. El ex Almendra aseguró que "me sentía muy paranoico: me había juntado con él y le pasaban docenas de cosas malas, y me decía a mí mismo 'puta, Luis, el yeta sos vos', y me creía el fúlmine de la historia".

"Y yo, del otro lado, le decía 'no seas paranoico, cómo te vas a hacer cargo de esto'. Y, la verdad, explotamos. Eso nos quemó, nos asustó mucho", cerró García.

Más tarde, en 2008, "El Flaco" también esbozaría otra explicación. "No era mi forma de vivir, no podía simplemente seguirlo a él. Se le ocurría llamarte a cualquier hora para grabar y yo tenía mis cosas. Cuando vi que eso no caminaba, no volví a insistir".

"Rezo por vos", que se transformaría en un verdadero himno de la música argentina, posteriormente sería grabada por Spinetta en su disco Privé (1986) y por García en Parte de la religión (1987). Años más tarde, en 2009, para cerrar el círculo, ambos la interpretaron en el El concierto subacuático que ofreció Charly en Vélez.