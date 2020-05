El agitado encierro de Ra Díaz, bajista chileno de Suicidal Tendencies: “El no poder estar cerca no quiere decir que no podamos estar unidos”

En un universo paralelo, sin cuarentenas ni epidemias de por medio, Roberto “Ra” Díaz, el bajista chileno de los californianos Suicidal Tendencias, debía haber estado en Santiago por estos días tocando con Cyco Miko (el seudónimo y proyecto paralelo de Mike Muir, vocalista de su banda), para luego plegarse a Bad Religion en una gira por la península ibérica y después continuar con el habitual recorrido de shows y festivales del intenso verano europeo.

Obviamente nada de eso ocurrirá. Pero para Díaz, quien junto al histórico baterista Dave Lombardo (Slayer, Fantomas, Misfits y un largo etcétera) forma una de las bases rítmicas más poderosas del circuito rockero, ni el cambio drástico que ha sufrido la humanidad ni el hecho de estar lejos de su familia le han impedido convertir estos meses de encierro en un periodo especialmente fructífero, con diversas colaboraciones a distancia junto a múltiples colegas de la escena.

“La verdad es difícil saber cómo va a ser todo cuando esto acabe o cuándo va a acabar. Yo creo que el enfoque tiene que ser por ahora no sólo ‘volver a la normalidad’ sino esperar que volvamos a algo mejor de lo que era antes. Que este tiempo haya servido para conocernos mejor a nosotros mismos como humanos, ver que otros necesitan ayuda, decirnos las cosas que son importantes. Hacer quizás ajustes pequeños que a largo plazo podrían hacer grandes cambios”, resume el músico desde Estados Unidos, el país más golpeado por la estela de muerte que ha dejado el Covid-19.

Encerrado en su pieza, Díaz esquiva el contagio y entrega música casi a diario en los más diversos proyectos colaborativos: desde música para videojuegos y videos en conjunto con integrantes de Testament, Living Colour o Suicide Silence, hasta un comentado y viralizado cover de Bad guy, el gran éxito de la estrella pop Billlie Eilish, acompañado por el baterista de Anthrax Charlie Benante. Hoy, además, es parte de la segunda jornada del festival metalero Slay at Home, uno de los más grandes eventos online que se han organizado en dicho circuito durante la epidemia, donde tocará junto a integrantes de Megadeth, The Black Dahlia Murder y GWAR, todos desde sus casas.

“Estamos entreteniéndonos nosotros mientras entretenemos a otros también. Está bueno hacer estas cosas que de pronto logran alegrarle a día a muchos o al menos descansar la mente o distraerse un poco de todo lo que estamos viviendo”, resume.

En el caso de Suicidal Tendencies los integrantes viven en ciudades distintas. ¿Se puede avanzar “a distancia” en proyectos del grupo o como banda han asumido estos días como una temporada de pausa?

Ha sido un poco de todo. Yo vivo al lado de Mike, nuestro cantante, por lo que hemos tratado de hacer unos experimentos ahí en el estudio. Lo ayudé a cantar unas versiones en español y con otras cosas. Yo hago otros trabajos para la banda también más allá de tocar en vivo, como más a nivel operacional por decirlo de alguna forma, entonces también siempre ando ocupado en temas relacionados con la banda sin importar mucho lo que esté pasando en el mundo. Cuando hay algo que necesita atención de todos lo hacemos por ahora por e-mail o teléfono. Respecto a shows, lamentablemente ahora no se puede planear mucho porque todo cambia a diario, pero en lugar de eso aquí estoy enviando correos y atendiendo otros asuntos (ríe). Así es la vida nada más y estoy agradecido de que incluso si todos los planes se tuvieron que cancelar o postergar he podido mantenerme activo online y en redes sociales, un poco recordando a la gente que aún existo (ríe).

El bajista realizó un viralizado cover de Bad guy, de Billlie Eilish, junto al baterista de Anthrax. Foto: Mark Smitty Neal

¿Qué proyectos vienen con Suicidal Tendencies?

Estamos terminando lo que será un EP con algunos temas y versiones de otros temas también. Con invitados haciendo versiones y otros experimentos. Incluirá además canciones de Suicidal que yo he re-hecho en versión instrumental con bajo soleando la melodía, similar a como hicimos antes el Get your bass on! Íbamos a lanzar un video y unas cosas ahora pero con lo del Covid-19 se tuvo que posponer todo. Por ahora estamos ocupando el tiempo “extra” para finalizar el EP y otras cosas relacionadas. Con Mike grabamos unas versiones en español de algunos temas pero aún no hemos decidido exactamente qué haremos con eso. En una incluso invitamos a gente de una banda latinoamericana muy conocida que nos gusta mucho y somos amigos, pero como aún ni sé cuándo saldrá -o si saldrá- no quiero dar muchos detalles. Aunque alguna gente ya sabe por allí.

¿Y de qué trata ese proyecto con Alice Cooper?

Él tiene una escuela / fundación que se llama Alice Cooper Solid Rock. Están haciendo una presentación a beneficio con alumnos y diferentes artistas tocando juntos y me llamaron para tocar una canción y ser parte del evento. Lo estamos haciendo por video, obviamente, cada uno desde donde está. No estoy seguro cuándo se lanzará.

¿Tienes algún proyecto en camino?

Desde comienzo de marzo estamos con órdenes de estar en casa en modo de “lockdown”. Y se ha hablado de expandirlo por hasta tres meses más. No podemos planear nada hasta que no se sepa cuando se acabe la situación que se está viviendo. Yo por mi parte estoy ocupando este tiempo para hacer videos y cosas así con gente de otras bandas como Anthrax, Testament, Living Colour, Suicide Silence y muchos más. Incluso hicimos unos videos con Monster Energy y otros artistas para la cuenta global de la marca. Ya salió que el hicimos con Charlie Benante, baterista de Anthrax. Como decía, estamos entreteniéndonos nosotros mientras entretenemos a otros.

El cover de Billie Eilish que sacaron con Charlie Benante está muy comentado. ¿Crees que este periodo de encierro ayuda también a ponerse más creativo o a experimentar con otros sonidos y propuestas? ¿Hay cosas del mundo del pop que también te gusten?

Yo creo que al final lo que nos gusta hacer a todos es simplemente tocar. Aprenderse una canción, grabarla, tocarla, cantarla, qué sé yo, y esperar que ojalá el resto de la gente lo encuentre interesante o al menos les ayude a distraerse un poco de todo lo que está pasando. Yo en lo personal nunca he tenido drama con tocar ningún estilo. Mi regla siempre ha sido que mientras lo haga con gente que me caiga bien y lo pasemos bien, siempre contento. En mi Instagram siempre he sido bien bipolar, por decirlo de alguna forma, un día puedo estar escuchando o tocando Taylor Swift, al día siguiente algo súper complejo de Rush y después algo súper pesado de Cannibal Corpse. He tenido amigos que me dicen que les da miedo seguirme porque nunca saben qué esperar. Y así soy yo nada más. Incluso en vivo con Suicidal de repente entre medio de canciones me he puesto a tocar Celine Dion o Prince o lo que sea. Todo siempre es más como una anécdota chistosa, mi personalidad es un poco así y así es como lo muestro en mis redes sociales también. La vida es muy corta para andar amargados (ríe).

¿Se te ha hecho difícil estar lejos de tu familia en Chile?

Toda mi familia está en Chile. Acá estoy solo pero tengo suerte que hay gente y amigos que considero familia. Pero claro, la parte más difícil de todo esto ha sido estar lejos de la familia, no poder estar presente cuando sientes que más te necesitan. Mi abuela, por ejemplo, falleció hace un mes y no poder viajar y estar con ellos es algo súper frustrante más que nada. A eso le sumas el hecho de que ni funeral pudieron hacerle por todo lo que está pasando y se te hace todo aún más injusto. Pero por ahora me enfoco más en estar sano y que al menos yo no me transforme en una preocupación extra para ellos. Siempre le digo a mi mamá que por mí no se preocupe, que se enfoque más en ella y mi papá, en estar en casa y sanos y ser precavidos. Por suerte en la zona donde vivo yo sólo han habido muy poquitos casos y aislados, no tan recientes. Mi preocupación es más por mis papás, hermano y sobrinos en Chile.