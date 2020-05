La frase que compartió Paloma Mami ante las protestas en EE.UU: “El poder de la gente es más grande que la gente en el poder”

Paloma Mami, cantante y figura local de la música urbana, reaccionó a la escalada de manifestaciones que se desarrollan en EE.UU, tras la muerte de George Floyd, un afroamericano, al ser retenido por la policía en Mineápolis.

“No puedo entender por qué el mundo sigue en este ciclo después de tanto años", escribió en sus historias de Instagram, al compartir un video (desde la cuenta de la influencer Mckenzie Vitollo) en que una niña afroamericana se explaya sobre la discriminación que sufre a causa de su color de piel. "Lo único que se está pidiendo es respeto e igualdad. Por qué mierda es tan fucking[sic] difícil”, agregó.

Luego, la voz de “Not Steady” compartió una frase en inglés con su respectiva traducción al castellano: “The power of the people is greater than the people in power” (“El poder de la gente es más grande que la gente en el poder”).

La frase, en rigor, se usó para titular el libro Revolution 2.0: El poder de las personas es mayor que las personas en el poder (2012), del activista digital egipcio Wael Ghonim, quien tuvo participación en las manifestaciones de 2011 que acabaron con el derrocamiento del Presidente Hosni Mubarak, quien gobernó el país por 30 años. No obstante, la artista no hizo mención alguna a este libro o algún otro texto afín.

La cantante, que a principios de mes compartió su sencillo “Goteo” y prepara su primer disco, tiene un vínculo con EE.UU; nació en Nueva York, y cursó su enseñanza escolar allí hasta los 16 años, cuando su familia dejó norteamerica para instalarse en Chile.