Ice Cube: “Puedes cambiar la ley más rápido de lo que cambian los corazones de las personas”

O’Shea Jackson, más conocido como Ice Cube actúa en The High Note, una cinta de Focus Features protagonizada por Tracee Ellis Ross en la que el rapero interpreta a un ambicioso productor musical. De hecho se iba a presentar en el programa Good Morning America para promocionar la película, pero el estreno pasó a un segundo plano.

La muerte de George Floyd -un hombre afroamericano de 46 años- tras ser arrestado por cuatro oficiales de policía, de los cuales Derek Chauvin presionó por casi ocho minutos su rodilla contra el cuello de Floyd hasta asfixiarlo -según reportó The New York Times-; cambió completamente los planes del rapero. Hay una causa mayor a la publicidad de un filme.

“Me disculpo con todos los que esperaban verme en Good Morning America”, escribió en Twitter el 28 de mayo. “Pero después de los eventos en Minnesota con George Floyd, no tengo el ánimo para decir Buenos días a América”.

Chavuvin fue arrestado con los cargos de homicidio en tercer grado, mientras los otros tres policías -que presenciaron los sucesos- no han recibido ningún cargo. Miles de personas han salido a las calles a protestar por la defensa de derechos civiles de las comunidades afroamericanas bajo la consigna #BlackLivesMatter, alzamiento ciudadano que se toma también redes sociales tanto en Estados Unidos como en otros puntos del planeta.

“Ellos [la policía] prefieren arrestar a cientos de ciudadanos americanos en vez de a tres de ellos. Muy decidor”, twitteó el rapero el domingo.

Una semana antes de la muerte de George Floyd, Ice Cube dio una entrevista vía Zoom al medio británico NME. En aquella oportunidad, conversaron sobre la muerte de Ahmaud Arbery, un hombre afroamericano de 25 años que recibió disparos por parte de un ex policía y su hijo cuando hacía deporte. Trágicamente, sus palabras a partir del asesinato de Arbery, aplican también al caso de Floyd.

“El progreso es lento. Las cosas han cambiado, pero no lo suficientemente rápido. Puedes cambiar la ley más rápido de lo que cambian los corazones de las personas”, dijo en conversación con NME. El hombre que junto a Dr. Dre, Eazy-E, MC Ren y DJ Yella publicaron “Fuck tha police” en 1988-canción que aumentó sus reproducciones en plataformas de streaming en un 272%- plantea que todo se basa en la falta de cooperación.

“No sé por qué la gente no se da cuenta que tenemos que hacer esto juntos. Nadie quiere una comunidad completa solo con un tipo de personas. Así no funciona. Tenemos que mezclarnos. Tenemos que ayudarnos los unos a los otros. Esa es la única forma en que va funcionar", dijo a NME.

Además del rap, su otra faceta ha sido el cine, con actuaciones en cintas como Are We Done Yet? (2007), 21 Jump Street (2012), Ride Along (2014) y Fist Fight (2017), veta artística que comenzó en 1989 cuando un joven estudiante de la University of Southern California le dijo -e insistió- en que era perfecto para la película que estaba escribiendo.

“Actuar me interesaba de la misma forma que me interesa un maldito sandwich de jamón”, dijo Ice Cube, quien aclaró que no come cerdo. “Le dije: ‘Yo no actúo, hombre! Intento ser el mejor rapero del mundo'. Ese era mi foco. Gracias a Dios fue persistente, y que confié en él. El resto es historia”, dijo el rapero y actor.

El joven estudiante era John Singleton, el hombre afroamericano más joven que ha sido nominado al Oscar en la categoría Mejor Director gracias a su cinta Boyz n the Hood (1991). Era en cierta forma, la versión para la pantalla grande del mundo que Ice Cube intentaba transmitir con su música. “En mis primeras composiciones intentaba transmitir cierto mensaje en las películas. Luego llegué a un punto en el que sentí... ya sabes... mi música es muy dura. Hablo sobre mucha mierda que es realmente deprimente. La gente quiere reír!”.

Desde entonces, se enfocó en hacer comedias, comenzando por Friday (1995). “Comencé a inclinarme hacia las comedias porque realmente sentí que la gente quiere escapar cuando va al cine. No quieren estar en un disco de hiphop”.

Sin embargo, The High Note responde a otro contexto. Se sitúa en un mundo sin una pandemia de coronavirus, sin un presidente como Donald Trump, ni una ola de protestas por las muertes y arrestos que -las estadísticas muestran- afectan mayoritariamente a las personas de raza negra en Estados Unidos.

“Finalmente tienes que pensar por ti mismo. No importa quien sea el presidente, tienes que seguir levantando tu trasero e ir a trabajar en la mañana. Nadie te va decir que todas tus cuentas están pagadas y todo es gratis porque ’Yo soy el presidente!’. Al final del día, todos nos valemos por nosotros mismos. Tenemos que cuidarnos”, dijo el músico, productor y actor.

The High Note fue estrenada vía streaming en plataformas de pago como Amazon, The Focus Features, Apple TV, Vudu, Google Play y Fandango.