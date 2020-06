Los caminos de la vida: Vicentico es el invitado estelar de Sesiones íntimas de Culto

Vicentico es una de las figuras más reconocibles en el canciones latinoamericano de las últimas décadas, tanto por su naturaleza más festiva y combativa al frente de Los Fabulosos Cadillacs, como por mostrar una personalidad artística más calma en su carrera en solitario, inaugurada en 2002.

Sus últimos dos temas dan muestra de aquello: Soy freak, estrenado en octubre pasado, y No tengo, cover del éxito Ain't got no, I got life, de Nina Simone, aparecido a principios de mayo. Ambos serán parte de su próximo álbum.

De todo ello hablará el cantante este martes 9 de junio, a las 15.00 horas, en un nuevo capítulo de Sesiones íntimas de Culto, el programa de música y conversación que se emite todas las semanas a través de la web y el Facebook de La Tercera y Culto.

A través de las redes de La Tercera, te puedes sumar para realizar comentarios y preguntas en la emisión de este martes.

Sesiones íntimas de Culto recoge la tendencia de estos días: músicos de distintas latitudes hablan y cantan desde sus casas, bajo el confinamiento al que nos ha obligado la pandemia del coronavirus.