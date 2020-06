De Sex Education a Atypical: estudio arroja los personajes LGBTI favoritos de los chilenos en el streaming

Élite, Sex education y Stranger things están entre los títulos más populares del streaming. Las tres series, de hecho, ya se encuentran renovadas para tener nuevas temporadas una vez la pandemia permita la realización de sus rodajes. A la espera de más capítulos de esas historias, una encuesta realizada en Chile por Netflix y la organización GLAAD arroja resultados que ponen en relieve cómo han representado a personajes LGBTI en la pantalla en los últimos años.

Realizado en mayo de este año en el país, y liberado en pleno mes del orgullo gay, el estudio destaca que un 69% de todos los encuestados señalaron que vieron una serie o película que les dio un mejor entendimiento de las personas que forman parte de la comunidad lesbiana, gay, bisexual, transgénero o queer y/o les permitió relacionarse mejor con alguien perteneciente a esta.

Entre los personajes que se mencionan como relevantes están Eric y Ola de Sex education, Omar de Élite, Piper Chapman de Orange is the new black y Casey de Atypical. También figura Robin, el personaje de Maya Hawke que debutó en el tercer ciclo de Stranger things.

Además, un 69% de quienes respondieron y no son LGBTI aseguraron que haber visto personajes LGBTI en la pantalla “los hizo sentir más cómodos con gente lesbiana, gay, bisexual, transgénero o queer que conocen o con gente LGBTI en general”, detalla la información entregada por Netflix.

Por otro lado, en específico con encuestados de la comunidad LGBTI, el estudio enfatiza dos puntos: un 70% siente que el entretenimiento contribuyó a que sus familias comprendan mejor a la comunidad, y un 84% indica que las producciones audiovisuales “reflejan de forma más precisa a la comunidad LGBTI hoy que hace dos años”.

“Dada la polarización actual que se está presentando alrededor del mundo, la representación en pantalla es más importante que nunca. Netflix y los narradores de historias de todo el mundo tienen la oportunidad de aumentar la aceptación de la comunidad LGBTQ+ a través del entretenimiento”, dijo Mónica Trasandes, Directora de Medios en Español para GLAAD, en un comunicado compartido a Culto.

Robin, el personaje de Maya Hawke presentado en el tercer ciclo de Stranger Things. Foto: Netflix

“Series como Sex education y Élite no solo son grandes historias, sino que permiten que más personas vean sus vidas reflejadas en la pantalla, lo cual aumenta la empatía y la comprensión. Los datos lo demuestran: mostrar una mayor representación acelera la aceptación”, añadió a raíz de un estudio que también alude a personajes como Theo de El mundo oculto de Sabrina y Lito de Sense8.

Respecto a la metodología, Netflix especifica que la encuesta fue realizada por NetQuest, agrupa a 950 personas y comprende a una población adulta online de Chile.