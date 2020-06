Johnny Rotten y los cuidados de su esposa con Alzhéimer: “En su mente seguimos siempre el uno con el otro”

Los días de Johnny Lydon -a.k.a Jonny Rotten- son muy diferentes a los de la década del 70′, cuando gozaba de juventud, rebeldía y punk.

Quien fuera la voz de Sex Pistols, la banda que cantaba contra la reina y llamaba a la anarquía, actualmente está en cuarentena, pero a diferencia de gran parte de la población, él la comenzó hace aproximadamente un año para dedicarse a tiempo completo a cuidar a Nora Forster, su esposa, quien sufre de Alzhéimer.

Rotten -de 64 años- se casó con Nora -de 78- en 1979, dos años después de la publicación y único disco de los Sex Pistols: Never Mind the bollocks. A 41 años de matrimonio, el músico expresa que pretende darle a su esposa todos los cuidados que necesita.

Nora Forster y Johnny Rotten

“Nora tiene Alzhéimer... soy su cuidador a tiempo completo y no voy a dejar que nadie se meta con su cabeza. Para mí, la persona real sigue ahí. Esa persona que amo todavía está ahí cada minuto del día y esa es mi vida. Es desafortunado que ella olvide cosas, bueno, ¿no nos pasa a todos?”, dijo Rotten.

“Supongo que su condición es como estar con resaca permanentemente”, dice el hombre de “Pretty Vacant”. “Se vuelve cada vez peor, partes de su cerebro almacenan menos memoria y de pronto algunas cosas simplemente se desvanecen”, explicó sobre la enfermedad que implica pérdida de memoria.

No ha sido un camino fácil. Como es lógico, parte del tratamiento implicó buscar la ayuda de expertos para determinar el mejor tratamiento para Nora.

“Es maravilloso cómo los llamados expertos con los que hemos tenido que lidiar -pagando cantidad impresionantes de dinero- han dicho que están impresionados porque ella nunca me olvida, [en su mente] estamos constantemente el uno con el otro, y eso no lo olvida”, dijo el ex líder punk.

Pero Lydon no está de acuerdo con recurrir permanentemente a especialistas médicos. “¿Por qué pagar a profesionales para que trabajen en esto cuando creo que el mensaje es que un poco de amor es suficiente?”.

El artista británico está determinado a hacerse cargo por sí mismo de los cuidados de Nora, negándose rotundamente a dejarla en una residencia médica o un asilo, más en el contexto de pandemia por coronavirus.

“De todas formas estoy en cuarentena porque la cuido a tiempo completo. No necesito salir a socializar con idiotas”, agregó.

Johnny Rotten

Por otro lado, la pandemia ha tenido repercusiones en su economía familiar. La gira que tenía programada junto a su banda -Public Image Ltd.- debió ser cancelada.

“Pudimos estar tocando, hacerlo el próximo año no es lo suficientemente bueno. No he tenido ningún tipo de ingreso, por lo que estoy malditamente furioso, y nada de esto, déjame decirte, no me importa que tan comunista seas, nada de esto funciona sin no tienes un centavo en el banco”, dijo Johnny Rotten a The Mirror.