Para entender: los dichos de J. K. Rowling contra la comunidad trans y las réplicas de los actores de Hogwarts

El mundo mágico en el que se desarrolla la saga literaria y cinematográfica Harry Potter -así como Animales Fantásticos y dónde encontrarlos- ha sido altamente mencionado la última semana, o más bien, su autora y los miembros de los elencos.

No hay una nueva novela y tampoco se apronta el estreno de otra cinta. El motivo radica en una serie de comentarios emitidos por J.K. Rowling, escritora británica creadora del universo potteriano, y las sucesivas respuestas expresadas por los protagonistas de sus historias en la pantalla grande.

La versión breve es que el pasado sábado 6 de junio, Rowling compartió un artículo que se refería a la incorporación de medidas sanitarias para “personas que menstrúan”, incluyendo en este calificativo tanto a mujeres, como a personas trans. Sin embargo, la escritora agregó el comentario irónico: “Estoy segura de que había una palabra para esas personas [que menstrúan]. Que alguien me ayude. Wumben? Wimpund? Woomud? [Woman]”, dijo.

Rápidamente, la autora recibió una ola de críticas que la tildaron de ‘transfóbica’, ya que su frase ratifica declaraciones anteriores en las que manifestaba que -bajo su forma de ver el tema- solo existen dos sexos: femenino y masculino, lo que está determinado biológicamente.

“Si el sexo no es real, no hay atracción hacia el mismo sexo. Si el sexo no es real, la realidad vivida de las mujeres a nivel mundial se borra. Conozco y amo a las personas trans, pero borrar el concepto de sexo elimina la capacidad de muchas personas de discutir sus vidas de manera significativa. No es odio decir la verdad”, publicó en respuesta al repudio.

Si bien redactó un extenso ensayo en el que -intenta- explicar sus razones, explicitando que por años se ha dedicado a investigar el tema para una novela que está escribiendo, que ama y apoya a las comunidad trans, y que sus aprehensiones son respecto a la protección de las mujeres -pero separadas de las personas trans-; sus palabras no mejoraron su posición a los ojos de sus seguidores y no seguidores que han estado atentos a la controversia.

Al paso salieron los actores protagónicos de las sagas cinematográficas, pero ninguno defendió a la escritora. Daniel Radcliffe (Harry Potter), Emma Watson (Hermione Granger) y Eddie Redmayne (Newt Scamander), desenfundaron -metafóricamente- sus varitas no contra de Voldemort o Grindelwald, sino contra la autora.

“Mientras Jo es -sin lugar a dudas- responsable por el curso que ha tomado mi vida, como alguien que ha tenido el honor de trabajar y seguir contribuyendo con The Trevor Project durante la última década, y como ser humano, siento la necesidad de decir algo en este momento”, escribió Daniel Radcliffe en una columna publicada en The Trevor Project.

“Las mujeres transgénero son mujeres. Cualquier afirmación que diga lo contrario, borra la identidad y dignidad de las personas transgénero y va contra el consejo de los profesionales de la salud, quienes tienen una mayor expertice en este asunto que Jo y yo. De acuerdo a The Trevor Project, 78% de los jóvenes trangénero y no binarios han reportado ser objeto de discriminación por su identidad de género. Es claro que tenemos que hacer más respecto al apoyo a personas transgénero y no binarias, no invalidar sus identidades, ni causarles más daño”, agregó en sus declaraciones.

Emma Watson, en tanto, no mencionó directamente a J.K. Rowling. La actriz se remitió exclusivamente a publicar en Twitter su apoyo a las personas trans y la defensa de sus identidades.

“Las personas trans son quienes dicen ser y merecen vivir sus vidas sin ser cuestionadas constantemente o que les digan que no son quienes dicen ser”, escribió Watson. “Quiero que mis seguidores trans sepan que yo y muchas otras personas alrededor mundo los vemos, respetamos y los amamos por quienes son”, agregó en otro tuit, para luego informar de una donación a una Fundación en Reino Unido que apoya a personas transgénero.

Respecto a Animales Fantásticos y dónde encontrarlos -línea narrativa que precede los sucesos de ‘El niño que vivió’, y que ya ha estrenado dos cintas con tres más en producción- se pronunciaron tanto el estudio Warner Bros. como el protagonista de los filmes.

“El respeto por las personas transgénero permanece como un imperativo cultural, y a lo largo de los años he intentado educarme constantemente”, dijo Redmayne en un comunicado publicado en Variety. “Esto es un proceso continuo. Como alguien que ha trabajado tanto con J.K. Rowling como con miembros de la comunidad trans, quiero dejar absolutamente claro cuál es mi postura”, dijo Eddie Redmayne en un comunicado publicado en Variety.

“Estoy en desacuerdo con los comentarios de Jo. Las mujeres trans son mujeres, los hombres trans son hombres, y las identidades no binarias son válidas. Nunca quise hablar por la comunidad, pero sé que mis queridos amigos transgénero y colegas están cansados de estos cuestionamientos constantes respecto a sus identidades, lo que frecuentemente termina en violencia y abuso. Ellos simplemente quieren vivir sus vidas pacíficamente, y es tiempo de dejarlos hacerlo”, concluyó Redmayne.

El estudio cinematográfico, en tanto, defendió la postura inclusiva que buscan reflejar en sus proyectos. “Los eventos de las últimas semanas han confirmado nuestra determinación como compañía de enfrentar problemas sociales difíciles”, dijo la empresa en un comunicado también enviado a Variety.

“La postura de Warner Bros. respecto a ser inclusivo está bien establecida, y fomentar una cultura diversa e inclusiva siempre ha sido tan importante para nuestra empresa y para nuestro público en todo el mundo. Valoramos profundamente el trabajo de nuestros narradores de historias que dan tanto de sí mismos al compartir sus creaciones con todos nosotros. Reconocemos nuestra responsabilidad de fomentar la empatía y abogar por la comprensión de todas las comunidades y todas las personas, particularmente aquellas con las que trabajamos y aquellas a las que llegamos a través de nuestro contenido ”, concluyó Warner Bros.

Anteriormente J.K. Rowling fue “cancelada” en diciembre de 2019, cuando compartió públicamente su apoyo a Maya Forstater, quien trabaja en el rubro de los impuestos y fue despedida tras manifestar en redes sociales que el sexo biológico determina si se es hombre o mujer.

Rowling se unió a los hashtag #IStandWithMaya #ThisIsNotADrill y tuiteó: “Vístase como quiera. Llámate como quieras. Duerme con cualquier adulto que te consienta. Vive tu mejor vida en paz y seguridad. ¿Pero obligar a las mujeres a perder sus trabajos por afirmar que el sexo es real?", quien incluso fue interpelada por la ONG Human Rights Campaign. “Mujeres trans son mujeres. Hombres trans son hombres. Gente no binaria es no binaria”, le respondió la ONG.