David Bowie y la entrevista en que interpela a MTV por no emitir videos de artistas afroamericanos

En enero de 2016, MTV liberó en su canal de YouTube un registro histórico en el rubro de la música: David Bowie en 1983 conversando con Mark Goodman, DJ, locutor y conductor de televisión de la época.

El Duque Blanco, vestido con un impecable traje y corbata, lucía su cabello corto y rubio de los años de Let’s dance, su décimo quinto álbum de estudio, y tenía a cuestas Space Oddity, Aladdin Sane, Young Americans y Heroes como carta de presentación, entre otras producciones. Bowie tenía el peso suficiente para interpelar a una marca que -en ese entonces- tenía dos años de existencia.

“He visto MTV los últimos meses, es una empresa sólida con mucho a favor. Simplemente me impresiona el hecho de que hay muy pocos videos de artistas afroamericanos ¿Por qué ocurre eso?”, preguntó David Bowie.

Goodman rápidamente respondió: “Creo que intentamos movernos en esa dirección. Queremos mostrar artistas que hacen música que encaje con lo que queremos mostrar en MTV. La compañía está pensando en un casting reducido”, dijo el locutor.

“Eso es evidente, sobre todo el hecho de que los pocos artistas afroamericanos mostrados, son reproducidos entre las 2:30 y las 6:30 horas de la mañana. Muy pocos son transmitidos apropiadamente durante el día. He visto que el último par de semanas las cosas han ido cambiando, pero es un proceso muy lento”, agregó Bowie.

Negando la existencia de una programación especial o de un “horario estelar”, Goodman defendió a MTV asegurando que “tiene que poner música que le guste a todo el país” e incluso ejemplificó con que Prince podría “asustar” al público del medio oeste. “Tal vez The Isley Brothers significan algo para ti o para mí, pero para los chicos de 17 años... he hablado con ellos en la radio”, dijo insinuando que la juventud de ese entonces no comprendería la música de artistas afroamericanos.

Con una sonrisa irónica tras ese comentario, Bowie respondió inmediatamente: “Bueno, te puedo decir lo que Marvin Gaye o The Isley Brothers significan para un chico de 17 años afroamericano. Y él también es parte de este país. ¿No te parece que es un predicamento aterrador? ¿No te parece que debería estar entre las convicciones de la estación el ser justos?”.

Si bien en un comienzo Goodman dice que cree que los límites entre música “blanca” y música “negra” son cada vez más difusos, continuó comentando que “quizás un chico blanco no entienda la música afroamericana” y luego citó una carta en la que un joven expresaba que no quería ver o escuchar ese tipo de contenido en las estaciones.

“Interesante, muchas gracias”, responde Bowie mostrándose no muy conforme con la respuesta. “¿Te hace sentido?”, le preguntó Goodman. “Entendí tu punto de vista”, cerró el músico británico.