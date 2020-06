Las 15 películas favoritas de Wes Anderson

Hay directores de cine que no solo se dedican a filmar porque es su trabajo, hay casos donde eso es simplemente la expresión de una pasión desbocada por el séptimo arte. Wes Anderson es uno de ellos.

El oriundo de Houston, Texas, es un cinéfilo reconocido, y mientras trabaja en la producción de su nueva película The French Dispatch -con fecha de estreno para 2020-, el portal especializado Indiewire rescató cuáles son las películas favoritas del director de Isle of Dogs, las que ha ido mencionando en varias entrevistas a través del tiempo.

Por supuesto, abundan sobre todo el cine clásico. En especial, el cine europeo, estadounidense y japonés.

En Culto te dejamos 15 de sus favoritas, en orden aleatorio.

Los 400 golpes (1959)

Sobre este filme, la clásica película de François Truffaut, Anderson señaló: “Esta película en particular creo que fue una de las razones por las que comencé a pensar que me gustaría intentar hacer películas”, y que fue una de las inspiradoras de The Grand Budapest Hotel. Los 400 golpes cuenta la historia de Antoine, un adolescente parisino de 12 años, incomprendido, que lucha contra sus padres y maestros debido a su comportamiento rebelde.

El apartamento (1960)

En entrevista con el New York Daily News, Anderson señaló: “Me encanta mucho esta película. Mi novia nunca la había visto antes y lo vimos hace dos noches. Es una muy buena película de Billy Wilder ". Se trata de un filme de 1960, de Billy Wilder y cuenta la historia de Calvin Clifford (C. C.) “Bud” Baxter (Jack Lemmon), un empleado de seguros que intenta ascender en la escala corporativa acordando dejar que sus compañeros de mayor antigüedad usen su departamento para concretar sus andanzas extramaritales. Pero las cosas se le complican por el tópico de siempre: un enamoramiento.

Mi vecino Totoro (1988)

Fue durante la conferencia de prensa del Festival de Cine de Berlín para su película de animación en stop-motion Isle of Dogs (2018), Anderson nombró al japonés Anderson Hayao Miyazaki como un director fundamental para su filme. En Vanity Fair explicó el alcance de su encanto por el trabajo del nipón, sobre todo por la película Mi vecino Totoro. “Hay un monstruo gigante y un número de duendes, pero dos tercios de la película se gastan limpiando la casa, deambulando por la propiedad, conociendo a los vecinos, dándose un baño. Y hay mucha naturaleza. Hay un tipo de ritmo y énfasis diferente al que encontrarías en las películas estadounidenses".

Neon Genesis Evangelion (1995)

Otro clásico de la animación japonesa del cual Anderson se ha declarado fan, es Neon Genesis Evangelion, la serie animada. En entrevista con Goop, el oriundo de Houston dijo: “Esta es una caricatura japonesa que es muy difícil de describir y podría no sonar tan bien si lo intentara de todos modos. Son 24 episodios, y los vimos todos en menos de una semana porque empiezas a creer que es real. Esto podría generar algo así como cienciología ".

La venganza es mía (1979)

Pero del país del sol naciente no solo Wes Anderson admira su animación, también el cine con actores. Así, en entrevista con Criterion señaló que el cineasta japonés Shohei Imamura es uno de sus directores favoritos de todos los tiempos, y su favorita es justamente este filme, de 1979. El celuloide relata la historia del asesino en serie Akira Nishiguchi.

El perro rabioso (1949)

Otro director japonés que ha influenciado a Wes Anderson fue Akira Kurosawa. En específico, suele destacar mucho El perro rabioso. El filme, cuyo guión fue coescrito con Ryūzō Kikushima, se suele colocar como un predecesor del género de películas detectivescas. Se trata de la historia del joven detective Toshiro Mifune, quien pierde su arma de servicio en un autobús de Tokio, lo cual lo obliga a sumergirse a los bajos fondos de la ciudad para buscar pistas sobre su recuperación.

El bebé de Rosemary (1968)

Otro clásico del cual Anderson es fanático, es el legendario filme de Roman Polanski, de 1968. “Una película a la que vuelvo a menudo es El bebé de Rosemary. Siempre ha sido una gran influencia para mí, o una fuente de ideas; y siempre ha sido uno de mis favoritos. Mia Farrow ofrece una gran, gran actuación, y he leído el guión y es un guión excelente ", le dijo una vez al portal Rotten Tomatoes sobre el largometraje. Cuenta la historia de una mujer que se desvela psicológicamente después de convencerse de que un culto planea robar a su pequeño hijo.

La toma del poder por Louis XIV (1966)

Un soberano que causó fascinación no solo al poeta chileno Paulo de Jolly, sino también a Wes Anderson, es Luis XIV, rey de Francia entre 1643 y 1715. Sobre él, hay una película dirigida por el cineasta italiano Roberto Rossellini. En declaraciones a The Criterion Collection, Anderson señaló: “Esta es una película maravillosa y muy extraña. El hombre que interpreta a Louis no puede leer una línea convincente, incluso para los oídos de alguien que no puede hablar francés, y sin embargo es fascinante. Estuve en su esquina de principio a fin (lo que viene inesperadamente, pensé que tenía que haber al menos otra hora y media para que apareciera ‘Fin’). Principalmente, solo entra y sale de las habitaciones y se viste y se desnuda. ¡Quiero verlo otra vez! ¿Qué significa realmente una buena actuación?".

Al azar de Baltasar (1966)

Dando una entrevista a The Criterion Collection, Wes Anderson tuvo palabras elogiosas para este filme de 1966, dirigido por Robert Bresson, que narra la historia de un burro, Baltasar, y sus diversos dueños a lo largo de los años. “Vimos anoche Au Hasard Balthazar y nos encantó. Odias ver morir al pobre burro. Él recibe una paliza y sigue adelante, y tu corazón está con él", señaló el texano.

¿Quién teme a Virginia Woolf? (1966)

Mike Nichols es uno de los cineastas favoritos de Wes Anderson, y curiosamente, la primera vez que vio ¿Quién teme a Virginia Woolf?, no lo atrapó. “Cuando vi esa película por primera vez me hizo sentir mal”, dijo Anderson a Rotten Tomatoes. Sin embargo, el paso del tiempo hizo que volviera a verla y la tomara con otros ojos. “Cuando la vi más recientemente, pensé que era la película más bella, inspirada y emocionante. Mike Nichols es uno de los directores más creativos que hemos tenido, y ese es uno de los mejores. Es una gran película y una primera película impresionante”.

Dulce olor a éxito (1957)

En entrevista con el New York Daily News, Wes Anderson no pudo evitar referirse a un filme ambientado en la gran manzana. En concreto, alabó el clásico de cine negro de 1957 de Alexander Mackendrick. “La apariencia de esto es esta destilada Nueva York en blanco y negro y Clifford Odets escribe un gran diálogo”, dijo Anderson. La película está protagonizada por Burt Lancaster como un columnista poco ético de Broadway empeñado en asegurarse de que su hermana no tenga una relación romántica con un músico de jazz.

La trama contra Harry (1989)

La comedia filmada en 1989 por Michael Roemer, también está dentro de las favoritas de Wes Anderson. Así lo aseguró en entrevista con New York Daily News. "Es una de las mejores películas que se haya hecho sobre la ciudad de Nueva York. Es una de esas películas conocidas que no se ve tan ampliamente, sobre este gángster judío un poco mayor que sale de prisión después de un par de años y se enfrenta a todo tipo de problemas de la vida”, dijo el director. Añadió que tiene un poco de la serie The Sopranos, "excepto que no hay violencia en la película que pueda recordar. Está muy bien escrito y tiene cierta gentileza al respecto ”.

Próxima parada, Greenwich Village (1976)

"Vi la película hace muchos años y realmente no recuerdo mucho más que amarla”, dijo Anderson al New York Daily News. Se refería a la comedia dramática de 1976 del guionista y director Paul Mazursky, Próxima parada, Greenwich Village. Se trata de la historia de un joven de 22 años de Brooklyn que se muda a Manhattan para luchar por su sueño de ser una estrella. “Me encantan las películas de Paul Mazursky”, agregó el hombre de El Fantástico Sr. Zorro (2009).

Classe Tous Risques (1960)

Y más películas de gangsters. Classe Tous Risques, del cineasta francés Claude Sautet, es otra que Wes Anderson tiene como referente. “Es muy buena”, dijo a The Criterion Collection. ”Soy un gran admirador de Claude Sautet, especialmente Un coeur en hiver". Protagonizado por Lino Ventura, se trata de cómo un mafioso francés intenta evadir la captura de la policía mientras se dirige desde Italia -a través de Marsella- a París.

La naranja mecánica (1971)

Un director que no podía faltar en el listado es Stanley Kubrick, un imperdible. Anderson mencionó a La naranja mecánica como una de sus cintas favoritas durante una entrevista con Rotten Tomatoes . “Es una película que está especialmente diseñada y evoca este mundo que nunca antes habías visto de esta manera en una película, pero al mismo tiempo tiene una gran espontaneidad y una energía tremenda”, señaló el cineasta sobre el filme, adaptación de la novela del mismo nombre, de Anthony Burgess, publicada en 1962.