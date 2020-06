Danna Paola: Élite en pausa, una colaboración con Denise Rosenthal y nuevas canciones

Danna Paola (24), al igual que muchos alrededor del mundo, tiene días más tranquilos a los que estaba acostumbrada. Su ritmo de trabajo se redujo significativamente desde que se decretó cuarentena preventiva a causa de la pandemia de coronavirus, lo que pausó el rodaje de la cuarta temporada de Élite -serie española de Netflix en la que Danna interpreta a Lucrecia-, y los conciertos y eventos promocionales que tenía previstos para sus singles fueron cancelados.

Eso sí, no ha dejado de componer y grabar. La cuarentena en sí misma le ha dado material para crear más canciones y relata que -de todas formas- no creía que el destino de Lucrecia en Élite tenga mayor relevancia en la cuarta temporada.

“Está bueno dedicarle estos tiempos a algo creativo. En mi caso, las emociones las dreno haciendo canciones y bueno, en el set actuando en su momento, pero ahorita es lo que me ha salvado un montón”, relata la cantante y actriz mexicana en conversación con Culto.

Siguiendo el mismo formato que el videoclip de su canción “Contigo”, Danna Paola conversa alegremente a través de una videollamada develando el origen tras sus sencillos más novedosos.

“No estaba planeada ni mucho menos, fue literalmente un día completo con Zack -gran amigo que es productor y cantante- y que teníamos muchas ganas de escuchar una canción que matcheara (se complementara) con lo que estábamos sintiendo”, explica Danna.

“Ese sentimiento de tener a alguien lejos, estar en una relación con alguien y no poder verse porque estamos en cuarentena. Quieres hablar el mundo con esa persona, pero, al mismo tiempo, que no fuera algo que te tirara a la cama, si no que te pusieras en la sala a bailar, que fuera catchy (pegajosa) y divertida. Que no fuera muy rebuscada de escuchar ¿no?”, relató la cantautora.

De hecho, el sencillo originó también un desafío viral en redes sociales #ContigoChallenge, el que tenía por objetivo recaudar fondos para donar sanitizadores en sectores vulnerables de México. “Estoy súper emocionada que varios medios y mis fans han logrado que se recaude sanitizadores, y me ha tenido muy contenta y llena. Fue hecha con mucho amor”, agregó.

Mientras “Contigo” habla directamente sobre la cuarentena y extrañar a quien se quiere, “Sola” es una suerte de respuesta a quienes parecen estar más interesados en preguntarle a Danna sobre su vida privada que su trabajo como artista.

Todo comenzó hace más de un año cuando Danna fue invitada al programa de Pati Chapoy en México, ocasión en la que presentaría su sencillo “Oye Pablo” y promocionaría la segunda temporada de Élite.

“Ella preguntaba el nombre de la canción, yo le decía que no le podía contar, que era sorpresa, que venía en la canción, y me preguntaban siempre por mi vida personal, mis relaciones, y me decía ‘Oye ¿Y tienes novio?, a lo que le respondí que no, que estaba solterita. Y me dijo ‘Pues tu canción debería llamarse sola'”, recuerda la cantante de 24 años.

“Me dio mucha risa porque es un chiste que yo normalmente hago con mis amigos, esto de decir ‘Solísima por la vida”' Y dije, ‘Tengo que tener una canción que se llame así’. Así que, long-story-short, porque es una historia muy larga, llegué a grabar a Los Angeles y salió esta canción”, explicó.

La composición en principio quedó como un borrador no contemplado en el calendario de estrenos musicales. Durante la cuarentena, y tras el estreno de “Contigo”, Danna decidió que viera la luz.

“Todo pasó en una semana. En lo que hicimos ‘Contigo’ y en lo que empezamos con la planificación de ‘Sola', salió todo ahí. Reescribir la canción, acorde a lo que yo estaba viviendo en ese momento sentimentalmente -que ya no matcheaba con lo que yo sentía [la primera vez que la escribí]-. La reescribí por ahí a finales de marzo-abril, hicimos el video en cuarentena y fue todo gracias a mi equipo de amigos, fue grabado con un teléfono y fue muy loco”, explicó entre risas.

Si bien la música es lo que ocupa sus días hoy por hoy, la actuación no deja de ser relevante para quien dio voz a Rapunzel en la cinta Enredados (2010). Si bien su personaje -Lucrecia- se graduó en la tercera temporada de Élite, y mostraron a la audiencia que estudiará en Nueva York junto a Nadia; la actriz da luces de un destino que no ha sido sellado definitivamente.

“Lucrecia ha sido un torbellino de emociones estas tres temporadas. Es un personaje que ha marcado mucho mi carrera, también a nivel personal. Creo que tiene un arco muy bien trabajado de cómo se explica. Esto de que lo odias y después lo llegas a amar, y al final te entiendes con ella. Por más que ella sea la bitchy, la mean girl, tiene su corazoncito, y es el personaje más vulnerable dentro de la serie, porque es el que más contiene”, dice en defensa de ‘Lu’

“La tercera temporada fue una locura, grabamos la segunda y tercera juntas. Así que estuvimos todo 2019 en rodaje y fue muy duro, a nivel emocional también. No tuvimos estas transiciones de más o menos un año que teníamos para reestructurarnos o por lo menos 6 meses para el trabajo de mesa, los ensayos.... Entre la segunda y la tercera fue algo así como ¡dos semanas!”.

“Fue una locura también por toda esta parte en la que se gradúan y crecer duele y darte cuenta de que las cosas que hiciste mal tienen su merecido y Lucrecia pues... justamente es una persona que entiende que todo lo que hizo tiene su precio, y no se da cuenta hasta el último momento de quién está ahí para ella, que en este caso en Nadia”, relató sobre el curso que tomó su personaje en la serie.

“Aunque Nadia y Lu se van a Nueva York, Las Encinas sigue su curso aunque no estemos presentes. Uno no puede decir nunca, porque todo es muy abierto y a veces los escritores nos sorprenden con cosas que no sabemos, pero por ahora sé que Nadia y Lu van a estar muy felices en Nueva York, como en Sex and the City”, dijo riendo.

-¿Podemos esperar más música?

-Creo que esto es un no parar. En este 2020, por muy random y difícil que esté siendo, estamos trabajando sin detenernos porque viene mucho, estoy haciendo mucha música. Tengo álbum nuevo para octubre, las próximas semanas tengo otra canción, se vienen colaboraciones... la actuación está un poco en pausa también para poderle dar prioridad a la música en este momento.

-¿Tienes en mente alguna colaboración con artistas ya sea latinos o anglo?

-Sí, sí. Ahora se viene una canción con Sebastián Yatra, que la hemos venido trabajando un montón, que me hace muchísima ilusión compartirla. Es una mezcla muy interesante y creo que les va gustar mucho. Es algo que está muy cool y muy loco. También con Denise Rosenthal tenemos una canción junto a Lola índigo, que estamos trabajando desde el año pasado, que con esto de la cuarentena no la hemos podido sacar, pero estamos muy emocionadas las tres. Es una fusión increíble entre Chile, España y México. Se vienen muchas cosas con otros artistas que ya les iré adelantando.