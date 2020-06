Queen + Adam Lambert presentan lo mejor de sus shows en vivo este domingo

El plan indicaba que el 21 de junio en el estadio O2 de Londres, Queen junto a Adam Lambert, ofrecían el último de catorce conciertos programados por Reino Unido, en una gira llamada Rhapsody. Sin embargo, estos fueron cancelados debido a la pandemia del Covid-19.

Pero a modo de compensación para los fans, el grupo compartirá un compilado con los mejores momentos de sus giras anteriores, en un evento llamado Queen + Adam Lambert Tour Watch Party, fijado para este domingo 21 de junio a las 15:00 horas de Chile.

Se trata de una transmisión de una hora, con material nunca antes visto. En este, se presentarán interpretaciones de algunas de las canciones más conocidas del catálogo de Queen, pero también algunas rarezas.

En sus presentaciones, el grupo toca algunos temas de la etapa solista de Freddie Mercury. De esta forma, se podrá apreciar una interpretación de “Love Kills”, el primer sencillo de Mercury como solista (1984), y “I Was Born To Love You”, otro tema en solitario del cantante -del álbum Mr. Bad Guy de 1985- que fue regrabado por los integrantes sobrevivientes, Roger Taylor, Brian May y John Deacon, en 1995.

Queen + Adam Lambert Tour Watch Party será un evento que permanecerá en vivo por 24 horas en el canal de Youtube de Queen.

En abril, May, Taylor y Lambert registraron una versión de uno de los clásicos de la banda, renombrándolo como “You Are the Champions”, cuyos ingresos se destinarán al Fondo de Respuesta Solidaria Covid-19 de la Organización Mundial de la Salud. Este ya lleva cerca de 4 millones de visualizaciones en su primer mes en YouTube .