El Mundial de Metallica: fans eligen a “Master of Puppets” la mejor canción de la banda

En los días de confinamiento, la apelación a la nostalgia se ha vuelto tendencia en bandas como Metallica. En sus redes sociales, el grupo compartió una encuesta para sus fans, en que ellos decidieron la mejor canción del grupo. La elegida, fue “Master of Puppets”.

Se trató de un torneo llamado Some Kind of Bracket, en que compitieron 64 canciones de la banda. Entre estas figuraban composiciones de la era ochentera del grupo como “For whom the bell tolls” y “Wiplash”; así como canciones de los noventas como “The memory remains”, “Bleeding me”, e incluso material de sus últimos trabajos de estudio como “Atlas, Rise!” y “Cyanide”.

El criterio para elegirlas fue un cruce entre las reproducciones que cada tema tenía en Spotify y las veces que han sido parte del repertorio de la banda en sus conciertos.

Así, en llaves de eliminación directa, los fans acabaron por decidir a las finalistas en votaciones en las historias de Facebook e Instagram; “Master of Puppets”, que da título al álbum de 1986, se impuso a “One”, del álbum ...And Justice for All (1988). Las otras semifinalistas fueron “Enter Sandman” y “Fade to Black”.

El tema de 1986 es una metáfora sobre como las drogas controlan la mente del adicto. Como lo hacía la banda por entonces, consiste en una composición sostenida en una estructura de varias partes unidas en largos pasajes musicales.

Se trata de la tercera canción con más reproducciones del catálogo del grupo en Spotify. Además, según la estadística del portal especializado Setlist.fm, es el tema más interpretado en vivo por el cuarteto.

Su estatus en la música popular es tal, que desde 2016 el álbum es parte de las bóvedas del Registro Nacional de Grabación de la Biblioteca del Congreso de EE.UU, gracias a que se le consideró “cultural, histórica o estéticamente significativo”.

En los días de cuarentena, el grupo se ha mantenido activo con la publicación de archivos y conciertos que suben una vez a la semana a su canal de YouTube. También liberaron una nueva versión de “Blackened” y durante la segunda quincena de junio, el baterista Lars Ulrich afirmó que el grupo estaba trabajando en un nuevo disco vía Zoom.