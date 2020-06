Leonel García, cantante mexicano: “No soy del tipo de músico que se inspira con el encierro”

El mexicano Leonel García (45) acumula casi dos décadas cantándole al amor en sus múltiples dimensiones, desde que en 2000 formó el dúo Sin Bandera, una de las bandas melódicas más populares del continente, hasta su trabajo como autor para Luis Miguel o Thalía, además de una prolífica carrera en solitario.

Pese a ello, no está para ese romanticismo azucarado de tarjeta de San Valentín: “Tenemos esos preceptos culturales de ‘la media naranja’, de lo incompleto, de que no eres un ser íntegro si no estás con alguien, de que necesitas a alguien para poder estar completo. A los latinos eso nos trae muchos problemas, le damos demasiado poder a otras personas en nuestras propias vidas y después sufrimos mucho cuando esa persona se va. Le asignamos demasiada responsabilidad al otro”.

Suena curioso que lo diga alguien que le ha cantado siempre al amor y a sufrir por él.

Pero nunca hemos cantado de una forma que glorifique la dependencia, incluso en Sin Bandera. Siempre hemos tenido letras en donde se muestra que se puede querer e incluso sufrir sin que alguien rebaje su dignidad; por el contrario, hay que estar orgulloso de la relación que se tuvo. La música mexicana antigua era muy de cortarse las venas, de “sin ti no soy nada”, ojalá en el futuro las relaciones no sean así.

El último sencillo del artista, “Por ti”, lanzado a mediados de mes, precisamente explora esa naturaleza menos ensoñada de las relaciones: bajo una austera ambientación de guitarra y voz, un hombre se resigna con algo de desazón a que su relación fracasó.

“Estaba pensando en los que no tienen pareja, en los que están desenamorados y desencantados. Es un tema muy simple, que no se va por las ramas”, detalla el músico, invitado hace unos días al espacio Sesiones íntimas de Culto que se emite por La Tercera y ya disponible en YouTube.

De hecho, la composición integrará su próximo álbum y fue creada en el viejo mundo, cuando los artistas aún podían salir de gira: en una habitación de hotel tras una noche de concierto. Una escena que el mexicano añora: “Prefiero estar afuera, no me encanta el encierro, estoy acostumbrado a componer viajando, yendo a algún lugar; estoy habituado a los hoteles y los shows. He compuesto en este período, pero por una necesidad más que porque se trate de un ambiente propicio para hacerlo. No soy el tipo de músico que se inspira con el encierro, que diga ‘vamos a superar esto’ o ‘estoy aquí encerrado’. No es mi estilo”.