Los planes de Talisa García, la actriz trans que brilla en Inglaterra

De Londres a Barcelona. Esa fue la ruta que tomó Talisa García (47) hace un par de semanas, una vez que se empezaron a reanudar los vuelos. Desde la ciudad catalana, su segunda residencia, imagina los siguientes destinos. Otros puntos de Europa. Probablemente Chile. Todo anclado a la carrera que en febrero de 2019 ganó un impulso crucial por su rol en Baptiste, la serie policial de la BBC que despertó elogios y que la llevó a hablar por primera vez en público de su identidad de género.

“Baptiste fue un escenario inmenso para mí, es lo más grande que he hecho. De repente pasé de ser una actriz que está golpeando todas las puertas todos los días, a que la gente me abra la puerta, invitándome”, señala al teléfono la actriz de padres chilenos, cuya historia contó por primera vez para el país a Tendencias de La Tercera, hace un año. Tras interpretar a una rumana trans en esa serie, creada por los productores de Fleabag, las posibilidades se le multiplicaron, pero llegó el Covid-19. “Dije: recién mi carrera está empezando y tenemos que parar todo. Pero ya estamos teniendo castings de nuevo”.

Comprometida en varios proyectos, por estos días vive otra etapa del segundo de sus sueños, ser actriz. El primero es de hace décadas. Nacida en 1973 en Chile como un niño, Talisa llegó con sus padres a los cuatro años a Inglaterra, cuando ya le preguntaba a su mamá por qué no podía usar vestidos. Luego de una adolescencia difícil en que incluso intentó quitarse la vida, contó con ayuda de especialistas y a los 18 años se sometió a una operación de reasignación de sexo, siendo apoyada por sus padres. “Poder tener la chance de saber un poco más sobre quién era yo, ver psiquiatras y operarme, me cambió la vida, eso me salvó la vida”, relata.

Graduada de la Arts Educational School London en 2003, la actriz hoy divide su atención entre la pandemia y la reapertura de la industria audiovisual, que la tendrá en septiembre actuando en el tercer ciclo de The girlfriend experience, la serie basada en el filme de Steven Soderbergh. En esa producción, según cuenta, tendrá el rol de una mujer no transexual, y será su primer rodaje después de la comedia negra Decrypted. Allí tiene el papel de una colombiana trans que “mueve los hilos” de la trama, inspirada en el creador de las criptomonedas.

“Muchos me han preguntado si siempre voy a hacer personajes transexuales. A mí me gusta hacer personajes transexuales y me gusta hacer personajes de mujeres que no lo son. Si me dicen: ¿quieres un personaje de hombre? Pues me pongo bigotes y lo hago. Yo soy actriz”, define.

Cada vez más conocida en Inglaterra, la intérprete hizo pruebas para ser parte de la secuela de Venom, la cinta con Tom Hardy. “Fue unos meses después que Baptiste se mostró en la tele, estuve tan cerca”, dice. “Me encantaría estar en una película de Marvel y hacer de mala, no de buena. (Aceptaría) el papel que me llegue, pero los personajes de mala son siempre muy interesantes”, afirma la actriz, seguidora tanto de esas películas como del cine de Almodóvar.

Si bien esa opción no se concretó, en el último año sí trabajó con Daniel Radcliffe, en un episodio de la serie Miracle workers. “Es una de las personas más simpáticas que he conocido en la industria, he quedado alucinada con él. Nunca hablamos de que yo era transexual, pero ahora ha defendido a los transgéneros”, indica, apuntando a la reacción de la estrella de Harry Potter frente a los dichos de J. K. Rowling, interpretados como transfóbicos. “El apoyo que él (Radcliffe) da al LGBT es increíble”, señala.

“Está súper bien que estemos haciendo todos estos papeles, pero a medida que hay mayor publicidad, existe gente que se enoja mucho más. Hay gente muy ignorante en el mundo”, plantea, suscribiendo lo reflexionado en el documental de Netflix Disclosure, que estudia la representación trans en la pantalla, hasta detenerse en una paradoja: “Cuanto más nos ven, más nos violentan”, sostiene un entrevistado.

“Desde que hice Baptiste mucha gente me ha dicho: yo no sabía que tú eras transexual y nunca he sido una persona que encuentre bien ese tipo de cosas, pero te admiro como persona, eres muy fuerte. O sea, estás cambiando la opinión de una persona y eso es muy importante”, advierte.

Si los planes prosperan, Talisa García tendrá su primer rol en Chile, donde vive parte de su familia. El guionista Víctor Carrasco la contactó el año pasado para que protagonice la serie El silencio de Isabella, un drama sobre una chilena trans que vuelve al país. “Leí los primeros cinco episodios e inmediatamente quedé enganchada. Él escribe fenomenal”, dice sobre el proyecto, aún en desarrollo y con ambición internacional.