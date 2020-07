Roberto Rizzi-Brignoli, director titular de la Orquesta Filarmónica de Santiago: “Si se dan las condiciones haremos una temporada musical digital este año”

El director de orquesta italiano Roberto Rizzi-Brignoli lleva ocho meses observando la realidad chilena desde su país de origen y, aludiendo a un término musical, se mantiene en “compás de espera”. Nombrado titular de la Orquesta Filarmónica de Santiago a inicios de octubre del 2019, el conductor no pudo comenzar el año pasado debido al estallido social y luego, como era de esperar, por el coronavirus.

En este mes debía dirigir la ópera Lucia di Lammermoor, pero por ahora ni siquiera puede conducir en Italia. Natural de Bérgamo, la ciudad de Donizetti y también la más golpeada por el Covid-19 en Italia, Roberto Rizzi-Brignoli dice que en este verano europeo al menos se ve cierta luz al final del túnel.

Para mantener lazos con Chile, hoy a las 14 horas ofrece una charla sobre las tres óperas más populares de Verdi (Rigoletto, La traviata y El trovador) a través del portal del Teatro Municipal, previo pago de entrada. Luego, el 25 de julio, dará una clase magistral gratuita para cantantes líricos.

-Usted fue nombrado director de la Orquesta Filarmónica en el 2019, pero aún no puede tomar contacto con ellos acá en Chile, ¿qué le parece esta situación?

-En rigor es algo absurdo. Iba a dirigir el año pasado, poco antes de Navidad, pero no fue posible. Luego estaba programado que viniera en los primeros meses del año para elegir cantantes y hacer audiciones, pero no pudo ser. Sin embargo, soy una persona que piensa siempre positivo y creo que el vaso está medio lleno, no medio vacío. Tenemos muchos proyectos con la orquesta para el 2021 y el 2022, e incluso este mismo año, si es que se dan las condiciones en Chile y así lo permiten las autoridades sanitarias, regresaremos a trabajar con pequeños grupos, en transmisión por streaming. También tengo un gran proyecto, del que no puedo decir mucho por ahora, dedicado a obras de Beethoven en diciembre. Estos serían mis primeros conciertos y mi reencuentro con la Orquesta Filarmónica de Santiago desde que la dirigí varias veces hace unos 15 años.

-¿Se ha mantenido en contacto con la orquesta y coro del Teatro Municipal estos meses?

-Sí, cada dos días por lo menos tenemos alguna reunión o encuentro del algún tipo. Además estamos trabajando con muchas posibilidades para crear una temporada digital que este año nos permita llegar a la temporada del 2021.

-¿Esta temporada digital sería eventualmente sin público?

-Exacto. Grabada, transmitida por streaming y, como he dicho antes, comenzando con pequeños grupos dentro de la orquesta, que pueden ser vientos, cuerdas o, incluso, cuerdas y vientos juntos. En ningún caso con la orquesta y coro unidos, pues eso es demasiado. O quizás coro o miembros del coro junto a un pianista. La idea es ir de a poco reuniendo a todos los músicos e ir preparándonos para la temporada del próximo año.