Kevin Johansen: la figura de la música argentina estará hoy en Sesiones íntimas de Culto

Kevin Johansen tiene una relación de alta frecuencia con Chile: se ha convertido en uno de los músicos trasandinos que más ha visitado el país en los últimos años. Un vínculo que hoy, en plena pandemia, está en silencio.

Pero el argentino no está para treguas muy prolongadas y ha seguido arrojando novedades: el pasado 25 de junio lanzó su último single, The Available 20′s, el que trata de conectar los convulsos años 20 del siglo pasado con el inicio de esta década, el 2020 del coronavirus que jamás olvidaremos.

De todo ello hablará hoy el cantante, a las 15.00 horas en un nuevo episodio de Sesiones íntimas de Culto, el espacio de música y conversación que se emite a través del Facebook y de la web de La Tercera y Culto.

El artista estará desde Buenos Aires vía streaming detallando sus nuevos proyectos y cómo ha enfrentado uno de los períodos más difíciles para la escena musical de todo el planeta.

Puedes participar dejando tus preguntas y comentarios a través de las redes digitales de La Tercera.