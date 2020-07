La Chilindrina revela por qué El Chavo llegó a su fin: “Chespirito se sentía muy viejo para interpretar a un niño de ocho años”

Con 312 episodios emitidos entre 1971 y 1980, El Chavo del 8 es uno de los programas infantiles más populares no solo en México, sino en toda Latinoamérica.

Liderados por Roberto Gómez Bolaños a.k.a Chespirito, el elenco conformado por Rubén Aguirre, Angelines Fernández, Édgar Vivar, Ramón Valdés y Florinda Meza, también realizaban otros sketches como el Doctor Chapatín y El Chapulín Colorado. Pero fue la querida “vecindad del Chavo” la más popular, y también la que terminó antes sus episodios.

Los rumores apuntaban a discrepancias entre los actores y actrices por problemas económicos, lo que terminó -supuestamente- por enemistarlos. Esta versión fue desmentida recientemente por María Antonieta de las Nieves -La Chilidrina-, quien fue entrevistada por el Guillermo Andino para la cadena América TV.

A través de una videollamada, la actriz mexicana respondió al presentador trasandino respecto a los rumores que por años corrieron sobre el final de la serie humorística.

“Se sentía muy viejo para interpretar a un niño de ocho años”, dijo de las Nieves sobre Gómez Bolaños. “Él se sentía más cómodo haciendo sus otros personajes. Fue raro, porque no se lo dijo a nadie. Cuando se lo pregunté, me dijo que nunca iba a volver a hacer ‘El chavo', y me dolió mucho”, confesó la actriz de 69 años en una entrevista recogida por Infobae.

La cuarentena de La Chilindrina

El programa argentino también se refirió a los efectos de la pandemia en su día a día. “Hace 3 meses no salgo a la calle”, dijo agregando que le da temor contagiarse de coronavirus.

En su casa, en tanto, de las Nieves se ha mantenido activa en redes sociales y realizando manualidades. Sin embargo, confesó también que la emergencia sanitaria ha implicado una baja significativa en sus ingresos.

María Antonieta tuvo que suspender las presentaciones de El circo de la Chilindrina y, ya que aseguró que no ha despedido a ninguno de sus empleados ni les ha bajado el sueldo, esto ha tenido repercusiones en sus ahorros personales.

“Lamentablemente, sí (la pandemia ha afectado mi economía), y más si sigues pagando sueldos, pues yo no he despedido a ninguno de mis empleados, ni a mi asistente y demás gente que nos ayuda, porque tampoco quiero que pierdan su trabajo. Así que me urge regresar a trabajar con mi público, que tanto amo y extraño”, dijo la también actriz de doblaje.