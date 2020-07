“No ha sido un lecho de rosas, ni ha sido un crucero de placer”: la cita a Queen y We Are The Champions del ministro Paris

Fue a los pocos minutos de empezar su reporte diario. El ministro de Salud, Enrique Paris, hablaba de la situación del Covid-19 en el país y el mundo, en que ya se superó la barrera de los 10 millones de contagiados a nivel global, cuando hizo una referencia que no pasó inadvertida.

El titular del Minsal, desde Chiloé, dio cuenta de la dura lucha de la humanidad frente a la pandemia con un particular guiño al texto de “We are the Champions”, el clásico himno de Queen lanzado en 1977.

“Todos sabemos que esta situación, parafraseando a un cantante, a un poeta, no ha sido un lecho de rosas, ni ha sido un crucero de placer”, señaló.

Las líneas a las que se refirió Paris, están en la tercera estrofa de la canción escrita por Freddy Mercury. “But it’s been no bed of roses/No pleasure cruise”.

Pero no se quedó allí. El secretario de estado -quien el pasado 26 d ejunio también citó al fallecido excomentarista Eduardo Bonvallet- añadió: “sin embargo, lo quiero repetir con fuerza nos mantendremos luchando hasta el fina

Esa última frase, también está escrita en el texto de “We are the Champions”. En específico, justo al estallar el característico coro: “We are the champions, my friends/And we’ll keep on fighting ‘til the end”.

Incluida en el álbum News of the World, el tema fue escrito por Mercury, a inspiración de las hinchadas de fútbol. “Quería una canción de participación, algo a lo que los fanáticos pudieran aferrarse”, explicó en una entrevista.

Lanzada como sencillo, tenía en la cara B a otro tema clásico del cuarteto inglés: “We will rock you”. Es decir era un doble lanzamiento pensado para la participación de la audiencia. Alcanzó el puesto número 2 en el UK Singles Chart, en octubre de 1977.

Por la respuesta del público, es que la canción se hizo una indispensable en los sets de la banda. La interpretaron por primera vez en vivo el 6 de octubre de ese mismo año en el New London Theatre. De allí se hizo un clásico. Fue incluida en la legendaria presentación en el Live Aid de 1985.