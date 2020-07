Exguardaespaldas de Michael Jackson se refiere a la “habitación para niños” mencionada en Leaving Neverland

This is it fue una de las obras audiovisuales que marcaron un hit en lo que respecta el legado de Michael Jackson. No solo porque es uno de los últimos registros del cantante en vida, también porque da una idea -mediante los ensayos- de la mega gira que el Rey del Pop nunca pudo hacer.

Sin embargo, en 2019 HBO estrenó un estremecedor documental narrado con los testimonios de Wade Robson y Jimmy Safechuck, quienes acusan haber sido abusados por Jackson cuando eran niños: Leaving Neverland.

Leaving Neverland

En el registro dirigido por Dan Reed se menciona una “habitación secreta” en su mansión de Neverland en la que cometía los abusos contra sus pequeños “amigos”, además de otras tácticas de manipulación como los muchos juegos, viajes y lujos que experimentaban en compañía del ídolo pop.

A 15 años de la muerte de Jackson por una sobredosis de Demerol, y a un año del estreno de Leaving Neverland, uno de sus cercanos salió en defensa del artista.

Matt Fiddes, ex-guardaespaldas de Michael Jackson, participó del podcast The Scott McGlynn Show y negó la existencia de tal habitación. Al menos no en la forma que fue descrita en el documental.

“Ellos tratan de convencerte que construyó una ‘habitación secreta para niños’. Yo estaba allí cuando compró la casa, en realidad era una habitación de pánico”, dijo Fiddes, agregando que Jackson no usó la famosa residencia para cometer abuso infantil.

“El tipo era un multimillonario y era completamente normal tener una habitación así. Empujabas una puerta y había cosas ahí para mantenerse entretenido por unos días, hasta que se resolviera un problema que lo tenía en ese estado”, agregó el actual experto en Artes Marciales.

Fiddes incluso expresó sentirse triste por los ataques contra Michael Jackson, ya que los denunciantes exigen “millones de dólares”.

“Si hubieran puesto eso en el documental, creo que la gente habría cambiado de canal o habría adoptado un punto de vista diferente”, dijo el ex-guardaespaldas sobre el documental de HBO.

Leaving Neverland está disponible en HBO GO.